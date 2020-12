El acuerdo posbrexit: ‘El diablo está en el detalle…’

Londres Londres y Bruselas parecen respirar más tranquilas, tras el acuerdo de Navidad del Brexit, con lo que se descarta una salida abrupta del Reino Unido de la Unión Europea (UE).



(En contexto: Reino Unido y UE alcanzaron un histórico acuerdo posbrexit).

“El trato está hecho”, vociferó el primer ministro británico, Boris Johnson, quien con actitud triunfante, delineó ante una audiencia virtual los alcances del acuerdo, que disipaba los nubarrones de una dura y amarga salida británica del bloque europeo, que se completará este 31 de diciembre, con lo que se cierra el periodo de transición iniciado hace once meses.



Desde la sede de la Unión Europea, la sonrisa de alivio relucía en el rostro de la comedida Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, quien también alababa el esfuerzo de último momento de los negociadores que, en varias ocasiones, habían tirado la toalla por profundas diferencias en temas comerciales, de gobernanza y pesca entre las partes.



(Lea aquí: UE inicia el proceso para aplicar el pacto posbrexit).



Se espera que el documento pase a los parlamentos en Bruselas y Londres antes de fin de año.



Sin embargo, tras la euforia inicial, los legisladores europeos y británicos comienzan a ponerle la lupa al texto de 2 mil páginas que fija los parámetros de esa separación, que podría afectar el 4 %del Producto Interno Bruto (PIB) en las economías regionales, y generar costos por unos 500 mil millones de libras esterlinas en tramitología para los exportadores.

“El diablo está en el detalle”, se repetían los observadores que temen que la minucia del acuerdo devele más problemas que soluciones al proceso negociador que fija los futuros parámetros de la relación entre el Reino Unido y la UE, luego de 30 años de pertenencia de esa nación al mercado único europeo.



El extenso texto del acuerdo refleja las idas y venidas, en los últimos cuatro años y medio desde que los británicos aprobaran en junio del 2016 la salida del bloque europeo.



(Además: Las claves de lo que viene para Reino Unido y la UE con el posbrexit).



Ese proceso que le costó el cargo a dos primeros ministros conservadores, David Cameron, y Theresa May, mientras que sus carreras políticas quedaron hecha añicos.



De paso, la propia integridad territorial de Reino Unido se ha puesto en riesgo, ante el descontento de Escocia, País de Gales e Irlanda del Norte, que preferían la permanencia británica en la Unión Europea.

El primer ministro británico, Boris Johnson (I), es recibido por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen (D) en la sede de la UE en Bruselas. Foto: Olivier Hoslet. AFP

Por ahora, parecerá que el gran triunfante es el primer ministro Boris Johnson, quien en su empeño nacionalista consiguió devolver a los británicos el control de sus fronteras en el difuminado escenario europeo. No obstante, sus críticos creen que ese es un pírrico logro, frente a los efectos negativos que tendrá el ‘Brexit’ en la economía británica.



La propia Oficina de Responsabilidad Presupuestaria del Reino Unido ha dejado entrever que el acuerdo comercial dejará a Gran Bretaña enfrentando una pérdida del 4 % del PIB, potencial durante 15 años en comparación con la membresía de la UE, aunque no haber logrado el acuerdo le habría costado un 6 % a las arcas públicas de este país de 66 millones de habitantes.



(Le puede interesar: Vacunas llegan a una Unión Europea miedosa ante nueva cepa del virus).



“Es lo mejor de lo peor y aunque no estamos totalmente satisfechos lo apoyaremos”, así fue recibido el acuerdo logrado por el líder de la oposición, el laborista Keir Starmer, al ratificar que la bancada parlamentaria aprobará el texto, pese a no haber tenido tiempo de leer las 2 mil páginas que detallan los elementos del divorcio británico.



Algo que, según algunos observadores, podría costarle la popularidad a Starmer, quien asumió el control de su partido hace menos de un año, y cuando la línea dura llama a revisar cada detalle antes de darle un ‘cheque en blanco’ al gobierno ante el acuerdo, que pone a los británicos como ‘ciudadanos de tercer país’ en Europa.

El tema comercial, un punto decisivo

Con respecto al tema del comercio entre el Reino Unido y los 27 países del bloque europeo, el resumen de lo acordado establece el arancel cero, es decir que los productos no pagarán impuestos, una preocupación que se tenía por los efectos inflacionarios en productos alimenticios y medicinas.



Pero, los expertos advierten que las mercancías se enfrentarán a controles, además de los costos en tramitología, que eran inexistentes hasta ahora, y que podrían representan más de 500 mil millones de libras esterlinas, que a la larga terminarán pagando los consumidores.



(Lea también: Rusia amplía sanciones contra varios países de la Unión Europea).



Un término que se repitió al cansancio en las negociaciones fue el de “campo de juego nivelado”, en la práctica buscaba evitar competencias desleales como subsidios a productos.



Esto se resolvió temporalmente con un llamado sistema de arbitraje independiente, ya que los británicos rechazaban que las normas comerciales con Europa estuviesen sujetas al Tribunal de Justicia Europeo. Este es un punto que se le abona a Johnson.

Ahora habrá que determinar los alcances del mecanismo, que permitiría a la parte desfavorecida imponer tarifas para restablecer la competencia leal. Bruselas también deseaba asegurarse de que el Reino Unido no tuviera un margen ilimitado para desembolsar ayudas estatales a industrias apreciadas, dándoles una ventaja competitiva.



Eso va también con el tema de pesca, que en la práctica apenas representa el 0,03 por ciento de los ingresos británicos, pero que desde el punto de vista político era muy importante para el primer ministro, quien abanderaba la idea del control de las aguas frente a la llamada amenaza europea.



(Además: La nueva variante de covid-19 'no está fuera de control': OMS).



Allí se consiguió imponer el principio de que el Reino Unido es “estado costero independiente con soberanía sobre sus aguas”, fuera de la política pesquera común de la UE.



Los analistas creen que Johnson tuvo que dar su brazo a torcer para sacar adelante el acuerdo, al permitir que se fijara un periodo de transición de cinco años y medio, y tras lo cual se podría caer en la incertidumbre de negociaciones anuales de las cuotas de pesca.



Por lo pronto, los pescadores europeos tendrán acceso garantizado a las aguas del Reino Unido, con cuotas reducidas al 25 por ciento.



Esto podría tener el efecto de aumentar la cantidad de pesca que puedan conservar los británicos del Reino Unido que pueden obtener. Actualmente, los barcos de la UE capturan alrededor de 650 millones de euros de pescado en aguas británicas cada año.



Estos como otra veintena de temas estarán bajo el escrutinio de los legisladores tanto en Londres como en Bruselas para su aprobación, aunque sea provisional, antes del Año Nuevo.



MARÍA VICTORIA CRISTANCHO

Para EL TIEMPO

LONDRES

