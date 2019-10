Johnson tendrá que pedir un aplazamiento del ‘brexit’ a la UE

Después de varias horas deliberando, el parlamento británico decidió que Boris Johnson, el primer ministro del Reino Unido, tendrá que pedir un aplazamiento del ‘brexit’ a la Unión Europea (UE).

El legislativo votó a favor de una enmienda que solicitaba el plazo mientras se evalúa el acuerdo, alcanzado el pasado jueves 17 de octubre.



El diputado independiente Oliver Letwin (exconservador) fue quien lideró la colación de partidos que presentaron la iniciativa, aprobada por 322 votos a favor y 306 en contra.



La enmienda proponía que el acuerdo no sea adoptado hasta que se haya aprobado toda la legislación necesaria para implementarlo.



Johnson tendrá hasta las 11 de la noche de este sábado para hacer la petición formal a la UE, pero, al conocer la decisión del parlamento, el primer ministro se negó.



"No negociaré un retraso con la Unión Europea, ni la ley me obliga a hacerlo", declaró.



La salida del Reino Unido del bloque europeo está previsto para el próximo 31 de octubre.



La Cámara de los Comunes se reunió este sábado en sesión extraordinaria, la primera vez en más de 37 años, para decidir si apoyaba el pacto, votación que ahora no se producirá por la iniciativa adoptada.



