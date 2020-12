Acuerdo posbrexit es posible en los próximos días: canciller irlandés

El ministro irlandés de Relaciones Exteriores, Simon Coveney, consideró el jueves que el Reino Unido y la Unión Europea pueden alcanzar "en los próximos días" un acuerdo sobre su relación comercial posbrexit si los europeos mantienen su "calma".



(Lea aquí: Reino Unido crea un centro de operación fronterizo para el posbrexit)

El Reino Unido abandonó oficialmente la UE el 31 de enero y se encuentra ahora en un periodo de transición que termina a finales de año, lo que deja a las dos partes muy poco tiempo para acordar su futura relación si quieren evitar una ruptura brutal de caóticas consecuencias.



Esto, según fuentes europeas, está creando tensiones entre los país miembros del bloque sobre las concesiones que se deben hacer a Londres.



(Le puede interesar: Bruselas tendrá plan de contingencia ante eventual 'brexit' sin pacto)



"Este es el momento de mantener la calma", declaró Coveney a la radio irlandesa Newstalk, añadiendo que los 27 deben confiar en su negociador jefe, el francés Michel Barnier.



"Creo que si hacemos eso, hay una buena posibilidad de que podamos llegar a un acuerdo en los próximos días", añadió. Sin un acuerdo, a partir del 1 de enero las relaciones comerciales entre las dos orillas del Canal de la Mancha pasarían a regirse por las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), lo que implica aranceles y cuotas aduaneras que asestarían un nuevo golpe a unas economías ya debilitadas por la pandemia de coronavirus.



Para que los parlamentos británico y europeo tengan tiempo de ratificar un tratado, las negociaciones deben concluir en los próximos días.



"No es ningún secreto que el tiempo se está acabando", subrayó Coveney, que el jueves se encontraba en París para "intercambiar opiniones sobre el Brexit" con responsables del gobierno francés.



(En otras noticias: Bruselas y Londres, en carrera contrarreloj por un acuerdo posbrexit)



Y precisó que si no se llega a un acuerdo, no se habrá "nuevas prórrogas" ni "tiempo adicional" más allá del 1 de enero. El primer ministro británico, Boris Johnson, es "optimista" sobre el resultado de estas negociaciones, pero está dispuesto a conformarse con una ruptura sin acuerdo el 31 de enero si fracasan, afirmó el miércoles un portavoz de Downing Street.

Lea también

- Guía para entender el brexit

- El asesor más poderoso de Johnson dejará Downing Street a final de año



AFP