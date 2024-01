El casi desconocido opositor ruso que pretende desafiar a Putin en las presidenciales

El opositor ruso Boris Nadezhdin, el único candidato que aboga por la paz en Ucrania, presentó este miércoles ante la Comisión Electoral Central (CEC) las firmas necesarias para registrar su candidatura a los comicios presidenciales del 17 de marzo, en los que el actual líder ruso, Vladimir Putin, se presentará a la reelección.



"¡Lo hemos conseguido!", dijo en su canal de Telegram.



Nadezhdin, de 60 años, recabó más de 200.000 signaturas desde el pasado 8 de enero, el doble del mínimo requerido (100.000) para poder registrar su candidatura presidencial.

El liberal pudo presentar las firmas tras recibir el apoyo unánime de la oposición en la cárcel y en el exilio a su promesa de detener la campaña militar rusa en Ucrania, el primer punto de su programa electoral.



Nadezhdin calificó de "error fatal" el comienzo de la guerra en Ucrania y aseguró que quiere llegar a la presidencia para que Rusia sea "grande, pacífica y libre", aunque no se ha mostrado dispuesto a devolver a Kiev los territorios anexionados por el ejército ruso.



(Lea también: La rebelión del agro contra leyes ambientales en Europa / Análisis Mauricio Vargas)

Facebook Twitter Linkedin

Boris Nadezhdin, candidato a la presidencia rusa, entrega las cajas de firmas para presentar su candidatura. Foto: EFE

¿Quién es Boris Nadezhdin?

Boris Nadezhdin, de 60 años, es un discreto veterano de la política rusa, que sorprendió al lograr movilizar a multitud de rusos partidarios de la paz en Ucrania y anunciar que pretende desafiar a Vladimir Putin en las elecciones presidenciales de marzo.



En un país donde criticar al Kremlin se castiga con cárcel, su candidatura supone un soplo de aire fresco para los detractores anónimos del régimen ruso, que buscan una manera de expresarse sin poner en riesgo su libertad.



(Le puede interesar: Imputación de viuda del presidente de Haití abre nuevo capítulo en caso de magnicidio)



A lo largo de los últimos 30 años, Nadezhdin ha llevado a cabo una carrera pública discreta a la que ha sumado un rol de asesor de figuras conocidas. Aparte de un breve paso como diputado de la cámara baja del parlamento (2000-2003), sus funciones electivas se limitaron al ámbito local.



Sigue siendo representante municipal de Dolgoprudni, una ciudad situada a unos 20 km de Moscú, donde sus padres se instalaron en 1969, cuando tenía seis años.



Nacido en 1963 en el Uzbekistán soviético, de una madre profesora de música de origen judío y de un físico ruso, siguió en un principio los pasos de su padre. "Por fortuna o por desgracia cantaba muy mal (...), así que desde el principio quería ser físico", relataba en diciembre.

Facebook Twitter Linkedin

Boris Nadezhdin recogió más de 200.000 firmas para su candidatura. Foto: AFP

Diplomado en Física, y luego en Derecho, obtuvo su primer mandato como concejal municipal en Dolgoprudni en 1990.



Entre 1997 y 1999, según su biografía oficial, colaboró con Boris Nemtsov, que se erigió en líder opositor a Putin, hasta su asesinato en 2015. Boris Nadezhdin colaboró entonces con Serguéi Kirienko, entonces primer ministro liberal y hoy figura clave del Kremlin.



El opositor cuenta que trabajó con Putin durante su primer mandato, pero dice que rompió relaciones en 2003, durante la detención del opositor y director del grupo petrolero Yukos, Mijail Jodorkovski.



"Hace décadas que critico a Vladimir Putin", quien "ha concentrado demasiado poder entre sus manos", afirma.

En una entrevista con la AFP la semana pasada, Nadezhdin calificó de "pesadilla" la ofensiva rusa contra Ucrania y denunció el cuarto de siglo de deriva autoritaria de Putin. "Mi candidatura le da a la gente una ocasión única de protestar legalmente contra la política actual", afirma este hombre fuerte y de barba canosa.



Entre sus promesas electorales figura el cese de los combates, poner fin a la "militarización" de Rusia y liberar a "todos los prisioneros políticos", como el opositor Alexei Navalni.



(Además: Lo que se sabe de los 1.500 presos colombianos que repatriarán desde Ecuador)



Este casi ignoto opositor afirma que no sabe por qué se ha librado de la cárcel hasta ahora, cuando otros militantes han sido encarcelados por declaraciones como las suyas. Quizás Putin "no me considera una terrible amenaza", admite.



El Kremlin no oculta su desprecio. "No le consideramos un adversario", declaró Dmitri Peskov, portavoz del presidente ruso.



Poco conocido fuera del minúsculo entorno liberal, Nadezhdin cuenta que se lanzó en octubre porque ninguna figura destacada contraria a Putin había dado el paso. Cita entre ellos al exalcalde de Ekaterimburgo, Evgueni Roizman, o al premio Nobel de la Paz y director del diario de oposición Novaia Gazeta, Dmitri Muratov.



"Sé que será duro vencer a Putin", admite, aunque espera un buen resultado, que signifique "el principio del fin" de la era del presidente ruso.

Facebook Twitter Linkedin

Entre las promesas electorales del líder figura el cese de los combates. Foto: AFP

Nadezhdin presentó el miércoles ante la comisión electoral más de 100.000 firmas de apoyo, un paso obligatorio para validar su candidatura. "Muchas gracias a los que han creído en nosotros", declaró a la prensa. "Nadie lo creía hace un mes y algunos aún dudaban hace dos semanas". "Millones de personas (me) apoyan", agregó.



La comisión electoral deberá tomar una decisión en un plazo de 10 días, durante el cual verificará la "autenticidad" de las firmas aportadas.

Analistas y opositores creen que Nadezhdin tiene muy pocas opciones de ser registrado, ya que la Administración presidencial teme que aglutine a todos los descontentos no solo con la guerra, sino con la deriva autoritaria del Kremlin.



Nadezhdin ha asegurado que recurrirá a los tribunales y solicitará autorización para convocar manifestaciones de protesta en caso de no ser registrado.



(Siga leyendo: El desgarrador relato de una mexicana que logró escapar de su expareja en Colombia)

Facebook Twitter Linkedin

Presidente de Rusia, Vladimir Putin. Foto: EFE

La CEC registró este lunes la candidatura del presidente ruso, Vladímir Putin, que como independiente tuvo que presentar 300.000 firmas.



Sus correligionarios recabaron 3,5 millones de firmas, lo que fue puesto en entredicho por Nadezhdin, quien se preguntó: "¿Dónde están las colas a favor de Putin?".



Aunque aseguró públicamente que no lo haría, Putin reformó la Constitución en 2020 para poder presentarse a la reelección, algo que podrá volver a hacer dentro de seis años y, de esa forma, permanecer en el Kremlin hasta 2036.



Putin, de 71 años y cuya gestión es aprobada por el 80 % de los rusos, según las encuestas oficiales, debería ganar las elecciones con más votos que en 2018, cuando sumó más del 76 % de los sufragios.



La CEC había registrado hasta ahora a cuatro candidatos: Putin; el comunista Nikolái Jaritónov; el ultranacionalista Leonid Slutski y el representante de Gente Nueva, Vladislav Davankov.

AFP y EFE