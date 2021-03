Boris Johnson se pronuncia sobre la entrevista de Meghan y Enrique

El primer ministro británico, Boris Johnson, expresó este lunes "la mayor admiración" por la reina Isabel II y se negó a hacer más comentarios sobre las duras confidencias del príncipe Enrique y su esposa Meghan a cerca de la monarquía en la televisión estadounidense.



"Siempre he sentido la mayor admiración por la reina y por el papel unificador que desempeña en nuestro país y en toda la Commonwealth", dijo Johnson durante una rueda de prensa. "No comento los asuntos de la familia real y no tengo intención de hacerlo hoy", subrayó.

Un nuevo escándalo se dio en la familia de la Reina Isabel II de Inglaterra. Foto: Chris Radburn. EFE

Laboristas piden investigar

El Partido Laborista (oposición al gobierno) británico pidió este lunes investigar las acusaciones de presunto racismo en la Casa Real vertidas por los duques de Sussex, frente al silencio del Gobierno conservador del primer ministro, Boris Johnson.



En declaraciones a la prensa durante un acto en Londres, Starmer dijo que "son muy, muy graves" las alegaciones de racismo y salud mental planteados por Meghan Markle en su conversación con Oprah Winfrey en el canal estadounidense CBS, y subrayó que hay que tomarlas "muy seriamente".



Los duques de Sussex dejaron la realeza en febrero de 2020. Foto: Ben Stansall. AFP

"Esto es más grande que la Familia real. Por demasiados años, hemos desdeñado estas cuestiones y hemos estado dispuestos a dejarlas de lado", afirmó. Paralelamente, un portavoz de Johnson dijo que el primer ministro "no ha visto la entrevista", que se emite este lunes en el Reino Unido, y, en cualquier caso, "son cuestiones para Palacio".



En la conversación con Winfrey, la estadounidense Markle, de madre afroamericana, reveló que algún miembro de la familia real expresó preocupación por el color de piel que tendría su primer hijo con Enrique.



También dijo que durante ese embarazo pensó en suicidarse y que la monarquía, que precisamente patrocina a entidades de salud mental, rechazó ayudarla. La portavoz laborista de Educación, Kate Green, dijo a Sky News que espera que las "chocantes" alegaciones de racismo "sean tratadas por Palacio con la máxima seriedad y sean plenamente investigadas" y subrayó que "no hay nunca ninguna excusa para el racismo".



