Boris Johnson se disculpa por 'el dolor y el sufrimiento' de las víctimas del covid-19

El ex primer ministro británico Boris Johnson pidió este miércoles perdón por "el dolor y las pérdidas" causados por el covid-19 y admitió que se equivocó en algunas decisiones tomadas durante la pandemia.



"Entiendo los sentimientos de las víctimas del covid y sus familias y siento profundamente el dolor, las pérdidas y el sufrimiento causados", afirmó Johnson durante su comparecencia en Londres.



Johnson empezó así su declaración ante la investigación oficial sobre la pandemia, presidida por la antigua jueza Heather Hallett, que en esta segunda de cuatro fases examina la gestión de las autoridades.

El exlíder conservador fue acusado por otros testigos en esta pesquisa de haber abogado por dejar morir a la gente mayor, de no entender los gráficos científicos y de gobernar con incompetencia y caos.



Desde el inicio de las audiencias en junio, estos colaboradores, entre ellos varios asesores y científicos, han descrito a un primer ministro abrumado, indeciso y poco preocupado por las víctimas cuando estalló la pandemia a principios de 2020, con un gobierno dividido y caótico.



(Lea también: ¿Cómo se convirtió Catar en intermediario confiable de EE.UU., Rusia, Israel y Hamás?)



¿Boris Johnson tardó demasiado en imponer un primer confinamiento a finales de marzo de 2020? ¿Preveía el alcance de la pandemia? ¿Entendió los datos científicos que le llegaban? ¿Se mostró indiferente con las víctimas y especialmente con los ancianos?



"Era la peor crisis posible para las competencias de ese primer ministro", dijo a la comisión investigadora a finales de junio Lee Cain, exdirector de comunicación de Downing Street, describiendo a un Johnson que no tomaba decisiones y cambiaba constantemente de opinión, en función de la última persona que hubiera hablado con él.

Facebook Twitter Linkedin

El ex primer ministro británico Boris Johnson llega a declarar en la investigación del covid-19 del Reino Unido. Foto: AFP

El ex primer ministro admitió que "inevitablemente se cometieron errores" desde su Gobierno pero mantuvo que sería incapaz de "enumerarlos en una jerarquía".



Preguntado por el abogado de la investigación Hugo Keith, Johnson aseguró que "asume la responsabilidad" por las decisiones tomadas en la pandemia, como la fecha del primer confinamiento el 23 de marzo de 2020 -que otros testigos han dicho que fue demasiado tarde- y la falta de protección en las residencias de ancianos.



(Le puede interesar: Reino Unido firma nuevo tratado para expulsar migrantes irregulares a Ruanda)



El antiguo jefe del Ejecutivo, forzado a dimitir en julio de 2022 por varios escándalos, dijo "no estar seguro" de si sus decisiones llevaron a un exceso de muertes en el Reino Unido -uno de los países más afectados en Europa occidental, con 232.112 decesos certificados-.



Argumentó que "no ayudó" a limitar la cifra el hecho de que en este país haya "mucha gente mayor y esté densamente poblado".

Facebook Twitter Linkedin

Boris Johnson, durante una conferencia de prensa para poner al día a la nación sobre la pandemia del covid-19 (2020). Foto: AFP

Johnson también sostuvo que "no tiene explicación" de por qué faltan algunos mensajes de WhatsApp con sus colaboradores del inicio de la pandemia, que por tanto no han podido ser examinados por los expertos.



El ex funcionario trató de defenderse constantemente del aluvión de críticas.



"Un gran número de decisiones, porque debían tomarse muy rápido, fueron canalizadas directamente hacia mí", afirmó en la audiencia. "Pero también hubo un gran número de decisiones, y creo que esto tal vez no haya salido tanto a la luz, que fueron objeto de una discusión exhaustiva del gabinete", añadió.



"Gente muy talentosa y muy motivada, lo hace lo mejor que puede, pero como todo ser humano bajo un gran estrés es proclive a criticar a los demás", explicó.



El exdirigente preparó cuidadosamente su defensa, leyendo 6.000 páginas de documentos, encerrado durante horas con sus abogados, según el diario The Times, que reveló las grandes líneas de su intervención.



(Además: ¿Por qué es tan polémica la orden de liberación de Alberto Fujimori?)

Facebook Twitter Linkedin

Manifestantes sostienen una pancarta en la que se lee "Los muertos no pueden oír tus disculpas". Foto: AFP

A las puertas de la sala en Londres se manifiestan las familias de las víctimas del covid-19, cuyo equipo legal también tendrá oportunidad de cuestionar al antiguo mandatario.



Aamer Anwar, principal abogado del Grupo escocés de familiares de víctimas, declaró a la prensa sobre Johnson que, "en lugar de resolver una crisis nacional, su Gobierno presidió una total y repugnante orgía de narcisismo".



(Siga leyendo: ¿Qué significa que Maduro proponga una ley para implementar la anexión del Esequibo?)



"Dejó que los cuerpos se apilaran (una frase atribuida al propio ex primer ministro) y que los ancianos fueran tratados como desechos tóxicos", dijo a los periodistas.



"Como resultado, más de un cuarto de millón de personas murieron a causa de la covid. No pueden hablar por sí mismos, pero sus familias, los afligidos y todos los afectados merecen la verdad", añadió.

Los trabajos de la comisión independiente de investigación, presidida por la exjueza Heather Hallett, podrían durar hasta 2026.

AFP y EFE