El exlíder del Partido Conservador británico William Hague consideró este martes probable que en el próximo mes se presente una moción de censura contra el primer ministro Boris Johnson, fustigado entre sus filas por las fiestas celebradas durante los confinamientos.



La publicación la semana pasada de un informe interno sobre este escándalo, bautizado "partygate", reavivó las críticas y desde entonces se han hecho públicas nuevas peticiones entre los conservadores para cambiar de líder.



Un 15 % de los diputados de la mayoría (359), es decir 54, deben enviar una carta al comité que gestiona su grupo parlamentario para provocar un voto de censura.



Hasta ahora, una treintena ha pedido públicamente la dimisión de Johnson, pero como el proceso es secreto se especula en círculos políticos con que pronto se alcancen los 54.

Boris Johnson, primer ministro del Reino Unido, en Downing Street Foto: Neil Hall / EFE

"Creo que (los conservadores) se encaminan a una votación, ya sea la próxima semana o hacia finales de junio", afirmó Hague, exministro de Relaciones Exteriores, a Times Radio.



"Mucha gente interpretó lo ocurrido la semana pasada como que se acabaron los problemas y Boris está fuera de peligro, pero ese no es el sentimiento en el Partido

Conservador, que está muy, muy preocupado por el informe", añadió Hague, líder

de la formación de 1997 a 2001.



En su informe, la alta funcionaria Sue Gray responsabilizó a los "altos cargos implicados" de las múltiples infracciones a las reglas anticovid en Downing Street, con la celebración de numerosas fiestas marcadas por los excesos de alcohol mientras los británicos estaban privados de ver a familiares y amigos.



Johnson afirmó asumir la "plena responsabilidad por lo ocurrido bajo su presencia", pero defendió su actuación y se negó a dimitir. Pero el escándalo ya ha hecho caer la popularidad de Johnson.



El 23 de junio se celebran elecciones parciales para elegir a dos diputados y una derrota podría reavivar la rebelión contra el líder conservador.



Si el primer ministro fuera derrotado en una moción de censura, el partido debería organizar elecciones internas para designar a un nuevo líder. Por lo contrario, si sobreviviera no podría volver a intentarse la acción hasta dentro de un año.

Exministra cuestiona liderazgo de Johnson

De hecho, la exministra y antigua aspirante a dirigir el Partido Conservador Andrea Leadsom se sumó este martes al creciente grupo de diputados "tories" que ponen en cuestión el liderazgo del primer ministro británico, Boris Johnson.



En una carta a los vecinos de su circunscripción de South Northamptonshire (centro

de Inglaterra), Leadsom culpa a Johnson de "inaceptables fallos de liderazgo" en el escándalo de las fiestas que infringieron las reglas anticovid durante la pandemia en sus oficinas de Downing Street.



La exministra de Empresas y antigua líder conservadora en la Cámara de los Comunes (Baja) dijo que, tras examinar el informe elaborado por la alta funcionaria Sue Gray sobre las fiestas, está de acuerdo en que se registraron "importantes fallos de liderazgo, tanto político como administrativo" en la sede del Gobierno.



"Está dolorosamente claro para mi que, dado el alcance y la gravedad de la violación

de las reglas durante un periodo de 20 meses, es muy improbable que los jefes no estuviesen al corriente de lo que sucedía", señala.



Leadsom, que perdió contra Theresa May la carrera para suceder a David Cameron al frente de los conservadores en 2016, concluye de todo ello que "no se pueden tolerar"

los errores de liderazgo en Downing Street y que son "responsabilidad del primer ministro". Y llama a todos los diputados conservadores a "decidir ahora cuál es el rumbo correcto que devolverá la confianza en nuestro gobierno".



La carta de esta destacada dirigente del ala "brexitera" de los conservadores se une a otras voces que en los últimos días han reclamado una moción de censura interna contra Johnson, el último de los cuales, fue Jeremy Wright, diputado conservador

que ejerció como abogado general entre 2014 y 2018.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de Efe y AFP​

