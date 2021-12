Cuestionado por su propio bando en el Parlamento, el primer ministro británico, Boris

Johnson, se encuentra en una posición difícil tras el revés electoral sufrido por su partido y tras varios escándalos que ponen en duda su liderazgo.



Dos años después de su histórica victoria con la promesa de sacar al Reino Unido de la Unión Europea, el fin de año se convirtió en pesadilla para el líder conservador.

Los británicos se enfrentan actualmente a unas Navidades movidas en pleno aumento de los contagios de covid-19, con una inflación galopante y varios escándalos que involucran al jefe de gobierno.



El jueves, el Partido Conservador encajó un duro revés en una elección parcial celebrada en la circunscripción rural de North Shropshire. Siempre controlada por su partido, la circunscripción cayó a manos del Partido Liberaldemócrata, con un 47 por ciento de los votos.



Helen Morgan, la candidata ganadora, afirmó tras su victoria que los electores habían enviado un mensaje "alto y claro" a Johnson de que "la partida se ha acabado". "Su gobierno, dirigido por las mentiras y las fanfarronadas, tendrá que rendir cuentas", advirtió.



El revés electoral sufrido por el líder conservador, de 57 años, refleja la exasperación popular, según los propios miembros del partido. "Los electores del North Shropshire se hartaron", reconoció en SkyNews el presidente del Partido Conservador, Oliver Dowden. "Creo que querían enviarnos un mensaje y (...) lo entendimos", añadió.

La candidata liberal Helen Morgan triunfó en las elecciones sobre el partido de Johnson. Foto: Paul Ellis / AFP

Según el diario conservador The Daily Telegraph, la derrota del Partido Conservador en una circunscripción que mantuvo durante casi 200 años es una "humillación" para el primer ministro.



Por su parte, el diario de izquierdas The Guardian señaló que "el calamitoso colapso del apoyo a los conservadores (...) asustará a muchos diputados conservadores y es probable que plantee preguntas sobre el futuro de Johnson".



La posibilidad de una moción de censura contra el primer ministro, que llevaría a su sustitución al frente del ejecutivo ya no es tabú, aunque pocos representantes han manifestado hasta ahora apoyar esa medida.



Pero para sustituirlo, ya se barajan los nombres de la ministra de Relaciones Exteriores, Liz Truss, y del ministro de Finanzas, Rishi Sunak.

Los liberal-demócratas británicos consiguen ganar en una de las circunscripciones en las que los Tories habían ganado durante décadas.



Los escándalos que empañan la gestión de Boris Johnson

Además del revés electoral, el primer ministro se vio salpicado por una serie de escándalos. La revelación de fiestas en Downing Street durante el invierno de 2020, cuando los británicos estaban sometidos a fuertes restricciones para combatir la pandemia de coronavirus, hizo que su popularidad cayera en picado.



Hasta el arzobispo de Canterbury, Justin Welby se mostró "decepcionado" y pidió que todo el mundo cumpliera con las normas. El jueves, además, los diarios The Guardian y The Independent revelaron que Boris Johnson participó a una fiesta en Downing Street, la sede del gobierno, el 15 de mayo de 2020, también en medio de fuertes restricciones sanitarias.



Olivier Dowden declaró el viernes que se trataba de una "reunión" que se desarrolló en el jardín para limitar los riesgos de contagio por covid-19. "Creo que era perfectamente apropiado y razonable", afirmó. Sin embargo, las revelaciones ponen en duda el liderazgo de Johnson en un momento en que el Reino Unido se enfrenta, según el gobierno, a un "maremoto" de infecciones por la variante ómicron.



Desde el inicio de la pandemia, el país registró casi 147.000 muertes. Cada vez más debilitado políticamente, Johnson trató de defender nuevas medidas anticovid el miércoles en el Parlamento, pero 99 de los 361 diputados de su propio partido se opusieron a la aplicación de pasaportes sanitarios para entrar en eventos multitudinarios.



Finalmente, la medida fue adoptada gracias al apoyo de la oposición laborista, pero fue la mayor rebelión que sufrió Johnson desde su llegada al poder en 2019.



A nivel de partido, solo la ex primera ministra Theresa May había estado peor desde la Segunda Guerra Mundial. Para el Daily Mail, Boris Johnson vive una "pesadilla antes de Navidad" y la derrota electoral ilustra el "nivel alto de descontento público contra el primer ministro". AFP

