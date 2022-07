Tras la dramática dimisión de Boris Johnson, la carrera comenzó este viernes en el Reino Unido para reemplazarlo como líder del Partido Conservador y por consiguiente como primer ministro, puesto en el que se mostró determinado a seguir hasta que designen a su sucesor.



El calendario de estas largas y complejas elecciones internas, que suelen durar varios meses, no se anunciará hasta la próxima semana. Pero antes de que acabase la dramática jornada del jueves, el diputado conservador Tom Tugendhat, presidente de

la comisión parlamentaria de Relaciones Exteriores y muy crítico con Johnson, anunció su candidatura.



Penny Mordaunt, secretaria de Estado de comercio internacional del Reino Unido. Foto: Reuters

Un sondeo del gabinete YouGov realizado entre votantes conservadores señaló al ministro de Defensa, Ben Wallace, y a la secretaria de Estado de comercio internacional, Penny Mordaunt, entre los favoritos.



Sin embargo, ninguno de ellos oficializó de momento su participación en la carrera por convertirse en el próximo inquilino de Downing Street.



Fue precisamente frente a la célebre puerta negra de la residencia oficial del jefe de gobierno donde Johnson anunció el jueves que, ante la insoportable presión interna, renunciaba al liderazgo de la formación gubernamental.



"Es claramente la voluntad del grupo parlamentario conservador que haya un nuevo líder del partido y, por tanto, un nuevo primer ministro", reconoció, sin pronunciar

en ningún momento la palabra dimisión.



Afirmó también que permanecerá como primer ministro hasta que su formación celebre elecciones internas en el verano boreal para designar a un nuevo dirigente antes de su congreso anual en octubre. Quien resulte elegido se convertirá automáticamente en primer ministro hasta las próximas legislativas, previstas en 2024.

Llamado a irse ya

Una de las figuras del Partido Conservador, el ex primer ministro John Major, elevó inmediatamente la voz contra una situación "insostenible".



"Por el bien del país, Johnson no debe permanecer en Downing Street (...) más tiempo del necesario", afirmó, sugiriendo que el viceprimer ministro Dominic Raab actúe como jefe de gobierno interino.



Según un sondeo de YouGov, el 56 % de los británicos coincide en que Johnson debería dejar ya el poder, entre rumores de que se aferra al cargo para celebrar a finales de mes una fastuosa fiesta de bodas en Chequers, la residencia de campo de los primeros ministros, dado que cuando se casó en mayo de 2021 las restricciones por la pandemia lo impedían.



Considerando que la partida de Johnson no basta y se necesita "un verdadero cambio de gobierno", el líder de la oposición, el laborista Keir Starmer, evaluaba presentar una moción de censura contra el ejecutivo en un intento de precipitar la convocatoria de unas elecciones anticipadas que serían muy perjudiciales ahora para los conservadores.

El 56% de los británicos coincide en que Johnson debería dejar ya el poder, según un sondeo de YouGov. Foto: EFE

No logró resistir

Boris Johnson. Foto: Leon Neal / AFP

Johnson resistió durante días los llamados a su dimisión, pero acabó claudicando el jueves, cuando ya habían renunciado unos 60 miembros de su gobierno en una sangría que comenzó el martes con dos pesos pesados, el ministro de Finanzas, Rishi Sunak, y el de Salud, Sajid Javid.



Durante unos meses, el controvertido primer ministro había logrado hacer olvidar los escándalos que lo rodeaban gracias a su determinada ayuda a Ucrania contra la invasión rusa.



Pero a principios de junio, se enfrentó a un voto de censura de sus propios diputados.



Sobrevivió gracias al apoyo de 211 de sus 359 legisladores, pero los 148 votos en su contra hicieron patente que el descontento no dejaba de crecer.



Varios reveses electorales, los últimos en dos legislativas parciales el 23 de junio, convencieron a un creciente número de diputados conservadores de que

Johnson ya no podía liderarlos hacia las próximas legislativas.



Campeón de las elecciones de 2019, cuando logró la más importante mayoría conservadora en décadas gracias a la promesa de realizar el Brexit, el primer ministro cae desde hace meses en las encuestas.



Según los sondeos, una mayoría de británicos lo considera un "mentiroso".



Desde el denominado "partygate" - el escándalo por las fiestas organizadas en Downing Street durante los confinamientos de 2020 y 2021- hasta la irregular financiación de la lujosa reforma de su residencia oficial, pasando por acusaciones de amiguismo, los escándalos lo cercan.



Las renuncias de Javid y Sunak tuvieron lugar el martes horas después de que Johnson se disculpara por enésima vez, reconociendo que cometió un "error" al nombrar en un importante cargo parlamentario a Chris Pincher, que la semana pasada renunció acusado de toquetear a dos hombres, uno de ellos diputado.



Tras afirmar lo contrario, Downing Street reconoció que el primer ministro fue informado en 2019 de anteriores acusaciones contra Pincher, pero que las había "olvidado".

Johnson deja al Reino Unido en el caos y la crisis política

Pocos en los pasillos de Westminster confían en él, muchos menos cuando el país afronta una creciente

crisis económica por el alza de la inflación y una amenaza externa por la guerra en Ucrania FACEBOOK

TWITTER

Y es que Johnson deja al Reino Unido de la misma manera que lo gobernó: en el caos y en crisis política.



El profesor especialista en liderazgo político Moises Ruiz, de la Universidad Europea de Madrid, dijo a Efe que Johnson ha ejercido un liderazgo "personalista, polémico, excéntrico. A medio camino entre lo esperpéntico y la seriedad. Su conducta irregular ha contribuido a doblegar su autoridad social".



El alcance de su deshonestidad ha provocado más divisiones en su formación, entre los que aceptan que continúe en funciones mientras se elige al nuevo líder y los que exigen su salida inmediata.



Otros primeros ministros forzados a dimitir también siguieron en el cargo hasta completar la elección del sustituto, pero a ninguno se le cuestionó la integridad para cumplir esas funciones.



Sin embargo, Johnson es distinto. Pocos en los pasillos de Westminster, centro del poder británico, confían en él, muchos menos cuando el país afronta una creciente

crisis económica por el alza de la inflación y una amenaza externa por la guerra en Ucrania.



Hasta la elección del nuevo líder "tory" (conservador) -y primer ministro-, el Reino Unido queda en parálisis política, sin que puedan tomarse grandes decisiones y cuando el Parlamento, pilar del sistema constitucional británico, entra este mes en el receso de verano.



Para el antiguo jefe de gobierno conservador John Major (1990-1997), sería "imprudente" dejar en el cargo a Johnson porque un primer ministro mantiene "el poder de tomar decisiones que afectarán la vida de las personas dentro de las cuatro naciones del Reino Unido y más allá".

El presidente Volodimir Zelenski (der.) y Boris Johnson. Foto: Stringer. AFP

El experto político Andrew Mycock, de la Universidad inglesa de Huddersfield, dijo a Efe que la salida de Johnson de la residencia de Downing Street es una "crisis importante" para los conservadores, "que pone de relieve viejas y nuevas divisiones" en el partido.



Después de las antiguas divisiones por el Brexit, "es probable que surja una nueva ruptura entre los partidarios que quedan de Johnson y aquellos que buscan activamente destituirlo", agregó.



En las próximas semanas, los "tories" (conservadores) -que obtuvieron la mayoría absoluta en los comicios generales de 2019- tendrán que elegir a un líder que pueda transmitir confianza para afrontar difíciles decisiones, desde medidas para atajar

la espiral inflacionaria hasta cómo lidiar con la petición de los nacionalistas escoceses para convocar otro referéndum sobre la independencia de Escocia.



Para Ruiz, el partido puede elegir a "un líder sereno, pragmático", que pueda transmitir "prudencia en la toma de decisiones. El carisma ya no importará tanto".



En ese mismo sentido opina Mycock, quien considera "poco probable" que el partido "seleccione a un líder a la imagen de Boris Johnson".



"No hay nadie en el Partido Conservador -agregó- que tenga la misma combinación de atributos de personalidad que tiene Johnson. De hecho, es probable que muchos de los miembros del partido busquen elegir un candidato que ofrezca cualidades diferentes a las de Johnson: alguien que pueda estabilizar el 'barco', que pueda seguir las reglas de gobierno y reconstruya la confianza en el partido".



Serán los diputados conservadores los encargados de elegir en las próximas semanas a su nuevo líder, a través de una serie de votaciones en las que los candidatos se irán eliminando hasta que solo queden dos aspirantes, quienes se someterán a la decisión final de todos los miembros de la formación en el país.



"Podemos decir con cierta confianza que quien reemplace a Boris Johnson brindará un estilo de liderazgo político significativamente diferente", agregó Mycock.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de Efe y AFP

