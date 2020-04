Reino Unido, en vilo por la salud del premier Johnson

El primer ministro británico, Boris Johnson, quedó bajo cuidados intensivos este lunes, luego de agravarse su condición física producto del coronavirus que contrajo hace unas dos semanas, confirmó el ministro de Relaciones Exteriores, Dominic Raab, quien fue declarado encargado del gobierno hasta que el gobernante se recupere.



“La condición de salud del primer ministro se agravó esta tarde. El está bajo buen cuidado en la unidad de cuidados intensivos (del hospital St Thomas en pleno centro londiense). Pero deben estar seguros de que el gobierno está bajo control”, dijo Raab a la prensa en horas de la noche.

La incapacitación de Boris Johnson, hospitalizado desde el domingo pasado por síntomas de coronavirus, generó temores sobre un eventual vacío de poder en el gobierno del Reino Unido, en momentos en que el país enfrenta la peor crisis sanitaria y la virtual paralización económica y financiera desde la Segunda Guerra Mundial.



En su segundo día hospitalizado y casi dos semanas con síntomas por coronavirus, Boris Johnson había tratado de calmar el ambiente al asegurar que estaba con “buen espíritu” y en contacto constante con sus colaboradores de gobierno



Sin embargo, las tareas de mando recayeron temporalmente en manos del ministro de Relaciones Exteriores, Dominic Raab, en su rol de Primer Secretario de Estado, quien dirigió ayer la reunión diaria del gabinete ‘Cobra’ de alto gobierno para evaluar la situación de emergencia sanitaria en las islas británicas.

El primer ministro británico Boris Johnson fue diagnosticado con coronavirus hace poco más de una semana. Foto: EFE

“El primer ministro sigue en pleno control de las decisiones de gobierno”, comentó Raab en la conferencia de prensa que se realiza diariamente desde que se declaró la emergencia sanitaria. Sin embargo, admitió que no ha podido conversar con Johnson desde el pasado sábado.



Por lo pronto, se suspendió la reunión semanal de gabinete de gobierno que se realiza todos los martes y que es tradicionalmente encabezada por Johnson, mientras que el Parlamento británico está en receso por Semana Santa.



El gobernante de 55 años fue llevado el domingo en la noche a un hospital para recibir evaluación médica, tras una persistente tos y fiebre alta, dos de los síntomas del Covid-19, como se le denomina a la epidemia. Aunque no ha habido un parte médico oficial, algunos allegados reconocieron a EL TIEMPO que Johnson tendría una infección pulmonar que requiere atención hospitalaria.

Johnson es el primer mandatario en el mundo en sufrir carne propia los efectos de la pandemia, que ha dejado más de 1,2 millones de casos confirmados en 183 países y más de 69.000 personas fallecidas.



“Estoy de buen humor y manteniéndome en contacto con mi equipo, mientras trabajamos juntos para combatir este virus y mantener a todos a salvo”, dijo el propio Johnson en un mensaje a la población a través de las redes sociales, desde su cama de hospital.



Junto a Johnson, también han sido diagnosticados con la enfermedad al menos tres altos funcionarios, como el ministro de Salud, Matt Hancock, y su asesor médico nacional, Christ Whitty y hasta su propia prometida embarazada, Carrie Symonds.

‘Un automóvil sin conductor’

En este sentido, algunos observadores políticos advierten que “la maquinaria del poder no funciona correctamente” en el Reino Unido.



Si bien el Reino Unido cuenta con un sistema parlamentario, el primer ministro es el líder electo de la nación en un momento de crisis, con más de 60 millones de personas que dependen de su decisión, su juicio y comportamiento público.



“La maquinaria del gobierno se parece más a un automóvil sin conductor”, según el comentarista Simon Jenkins, quien duda de los resultados que salgan de las reuniones virtuales de gobierno que se realizan por estos días, con el uso de redes sociales como Zoom.

Boris Johnson, primer ministro británico, fue llevado al hospital en la noche del domingo. Foto: AFP

"El gabinete no puede operar con la mitad de sus miembros en diversos grados de aislamiento. Las maravillas de Skype y Zoom no pueden replicar el corte y el empuje, el lenguaje corporal, los intercambios públicos y privados de un foro verdaderamente deliberativo. Tiene que haber un director que sepa cuándo y cómo poner en práctica los instrumentos del gobierno. Tiene que haber un jefe”.



La Constitución no codificada del Reino Unido no contempla quién en el funcionario que debe reemplazar al primer ministro en caso de ausencia temporal o permanente.



“No hemos estado en ese tipo de situación, no hemos tenido que pensar en eso desde ese punto de vista antes", Catherine Haddon, miembro del Instituto de Gobernabilidad.



No hay orientación en el Manual del Gabinete, que establece las normas y convenciones para el funcionamiento del gobierno, sobre qué hacer exactamente si el primer ministro y otras figuras de alto rango se incapacitan.



El Reino Unido solo ha visto dos veces en su historia reciente casos en los que sus primeros ministros han sido incapacitados por enfermedad, incluyendo el legendario Winston Churchill en 1953 por un derrame cerebral y más recientemente, Tony Blair por problemas cardiacos en la década del 2000.

El ‘cuidador’ de Downing Street

El papel de ‘cuidador’ del 10 de Downing Street recayó sobre Dominic Raab, de 46 años, quien, según observadores políticos locales, es uno de los menos experimentados y grises miembros del gabinete, quien comenzó su vida política hace una década y tuvo un papel cuestionable durante el gobierno de la exprimera ministra Theresa May.

Ministro británico de Exteriores, Dominic Raab, quien quedó encargado de las reuniones para tratar el coronavirus ante la ausencia de Johnson. Foto: EFE

Es abogado y karateka aficionado. Habla portugués y está casado con una ejecutiva de marketing de origen brasileña, con quien tiene dos hijos.



Como acérrimo defensor de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, formó parte del equipo de negociación del brexit durante el gobierno de May, al que dimitió públicamente. Se llegó a enfrentar a Boris Johnson en las elecciones internas del partido Conservador para reemplazar a la exgobernante.



MARÍA VICTORIA CRISTANCHO

Para EL TIEMPO

Londres