Terremoto político para Johnson tras fallo de la Corte Suprema

Los diputados británicos reanudaron sus labores este miércoles al día siguiente del fallo de la Corte Suprema que juzgó ilegal la suspensión del Parlamento por parte del primer ministro Boris Johnson, en pleno debate por el brexit. Boris Johnson hablará por la tarde ante la Cámara sobre esta decisión de la justicia, indicó su vocera.

Johnson llegó a tiempo a Londres para comparecer ante los Comunes, la cámara baja del parlamento, que retomó sus sesiones una hora después. El primer ministró regresó desde Nueva York, donde habló ante la asamblea general de la ONU.



Los Lores y la cámara alta lo harán por la tarde. Todos vieron sus labores suspendidas el 10 de septiembre, al término de un muy largo y acalorado debate sobre el brexit.



La tradicional ceremonia de suspensión fue boicoteada por la inmensa mayoría de los Lores en señal de protesta, mientras algunos diputados gritaban "¡vergüenza, vergüenza!".

La Presidenta de la Corte Suprema, la Jueza Lady Brenda Hale durante la sentencia sobre la prórroga del parlamento británico. Foto: Efe

Debido a la decisión del controvertido primer ministro, no debían regresar al trabajo hasta el 14 de octubre, dos semanas antes del brexit. Sin embargo, este martes, once jueces de la Corte Suprema dictaminaron por unanimidad que la suspensión parlamentaria fue "ilegal", "nula y sin efecto", lo que asestó a Johnson un golpe implacable que se suma a los múltiples reveses políticos que sufrió en las últimas semanas.

El gobierno de Johnson justificó el receso por la necesidad de preparar y presentar su programa de política nacional ante la reina, una práctica habitual pero que suele prolongarse sólo una semana.



Sus opositores lo acusaron de intentar maniatarlos ante la amenaza de un brexit sin acuerdo el 31 de octubre. Y la justicia les dio la razón: "tuvo el efecto de frustrar o impedir la capacidad del parlamento para llevar a cabo sus funciones constitucionales sin una justificación razonable".

'Una presión mucho mayor'

Esta sentencia, cuya dureza nadie anticipaba, abrió la puerta a un abanico de llamados a la dimisión de Johnson.



En opinión de Robert Craig, experto en derecho constitucional en la London School of Economics (LSE), el primer ministro ahora está "sometido a una presión mucho mayor". "Puede haber una moción de censura o los diputados pueden adoptar leyes para obligarlo a hacer ciertas cosas", precisa, como comprometerse por ejemplo a no cambiar la fecha de unas elecciones anticipadas si estas son convocadas.



Antes de regresar de Nueva York, el líder conservador esquivó las preguntas de los periodistas sobre una eventual renuncia y reafirmó que pretende sacar al país de la Unión Europea el 31 de octubre "cueste lo que cueste", a pesar de una ley aprobada de urgencia antes de la suspensión parlamentaria que le obliga a pedir otro aplazamiento si al 19 de octubre no ha alcanzado un acuerdo con Bruselas.

"No creo que el gobierno deba ofrecer disculpas por hacer avanzar nuestra salida de la Unión Europea", lanzó uno de sus ministros, el euroescéptico Michael Gove, en la radio pública BBC. Foto: AFP

"No cabe duda de que hay mucha gente que quiere frustrar el brexit", denunció Johnson, mientras reiteró su llamado a unas elecciones legislativas anticipadas que la oposición se niega a concederle hasta que se descarte por completo la amenaza de un brexit brutal en poco menos de un mes.

La agenda parlamentaria se vio alterada por estos dramáticos acontecimientos y a diferencia de un miércoles normal, no habrá en la Cámara de los Comunes la sesión semanal de preguntas al primer ministro.



Sin embargo, Johnson prevé intervenir durante la tarde, después de que el propio Gove comparezca para informar sobre los preparativos para un eventual brexit sin acuerdo, que según informes gubernamentales puede provocar escasez de alimentos y medicinas y riesgo de altercados públicos.



AFP