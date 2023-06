El ex primer ministro británico Boris Johnson anunció este viernes que abandona su escaño como diputado conservador en la Cámara de los Comunes con efecto inmediato.



En un comunicado remitido a los medios, el antiguo jefe de Gobierno afirmó que el comité parlamentario que investiga si mintió sobre las fiestas en Downing Street durante la pandemia le ha "dejado claro" en una carta que se preparaba para expulsarle de la cámara.



"Es muy triste abandonar el Parlamento -al menos por ahora-, pero sobre todo estoy desconcertado y horrorizado por el hecho de poder ser expulsado, antidemocráticamente, por un comité presidido y dirigido por (la laborista) Harriet Harman, con un sesgo tan atroz", señaló.



Johnson, que dejó Downing Street el pasado septiembre acechado por varios escándalos, se ha sometido en los últimos meses a un proceso dirigido por el Comité de Privilegios de los Comunes para determinar si mintió a sabiendas sobre las fiestas ilegales durante la pandemia, por las que ya fue multado por la policía.



Los diputados de ese órgano pueden recomendar que Johnson sea suspendido de la Cámara Baja si le consideran culpable.



"He recibido una carta del Comité de Privilegios que deja claro, para mi asombro, que están decididos a utilizar este procedimiento en mi contra para expulsarme del Parlamento", detalló el ex primer ministro, que ocupaba un escaño parlamentario desde 2001.



Cuando salió a la luz el escándalo del "partygate", a finales de 2021, Johnson aseguró en los Comunes que nunca tuvo conocimiento de que se rompieran las restricciones sociales impuestas durante la pandemia en Downing Street.



Al defenderse ante el Comité de Privilegios, el pasado marzo, afirmó que "esas declaraciones se hicieron de buena fe y sobre la base de lo que honestamente sabía y creía en ese momento", un argumento que reiteró hoy.



"No mentí, y creo que el comité, en su fuero interno, lo sabe. Pero ha optado deliberadamente por ignorar la verdad, porque desde el principio su propósito no ha sido descubrir la verdad, ni comprender de manera genuina lo que estaba en mi mente cuando hablé en los Comunes", señaló en su comunicado.



"Estoy siendo expulsado del Parlamento por un pequeño puñado de personas que no tienen pruebas para respaldar sus afirmaciones, sin el consentimiento ni siquiera de los miembros del Partido Conservador y mucho menos del electorado en general", agregó.

EFE