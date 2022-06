El primer ministro británico, Boris Johnson, afirmó este martes que la guerra en Ucrania no hubiese ocurrido si el presidente ruso, Vladimir Putin, fuera una mujer.



Las declaraciones de Johnson se dieron en medio de una entrevista con ZDF, canal de televisión de Alemania, en la que se le preguntó al primer ministro sus opiniones sobre el conflicto que inició en territorio ucraniano el pasado 24 de febrero.



Allí, Johnson aprovechó para aseverar que la guerra nunca habría sucedido si una mujer estuviera a cargo de Rusia.



“Si Putin fuera una mujer, lo que obviamente no es, no creo realmente que se hubiera lanzado en esta guerra loca de macho, de invasión y violencia de la manera que lo hizo”, afirmó.



Según Johnson, las acciones de Putin en Ucrania son “un ejemplo claro de masculinidad tóxica”.



“Si quieres un ejemplo perfecto de masculinidad tóxica es lo que él está haciendo en Ucrania”, enfatizó.



El líder británico también aprovechó la entrevista para destacar la importancia de que las mujeres ocupen puestos de poder e hizo un llamado para que las niñas en el mundo tengan acceso a una mejor educación para que puedan ser las líderes del futuro.



“Se necesitan más mujeres en posiciones de poder para evitar tragedias similares”, afirmó, según citó el medio británico Mirror UK.



Johnson también afirmó que todos esperan que la guerra en Ucrania termine pronto, aunque no hay posibilidades cercanas debido a que Putin no tiene intenciones de paz.



La respuesta del lado ruso

Y las autoridades y personalidades rusas no tardaron en responder a las declaraciones de Boris Johnson.



Uno de los primeros en emitir su opinión fue Vladimir Solovyov, presentador de televisión ruso conocido por ser “portavoz” de Putin.

Solovyov afirmó que Johnson no es “lo suficientemente macho” y que el político británico no sería capaz de declararle la guerra a Rusia y al presidente Putin.



El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, también emitió su opinión y dijo: “A Freud le habría encantado tener en vida un tema así para sus investigaciones”, destacó.



“Boris Johnson tiene una gran imaginación. ¿Qué demonios hicieron los Siete juntos?", comentó por su parte Maria Zakharova, portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores ruso en Telegram, en referencia a la cumbre de los dirigentes de las siete principales potencias del G7.

