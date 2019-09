Johnson convocará elecciones si es derrotado en Parlamento británico

El primer ministro británico, Boris Johnson, convocará elecciones legislativas anticipadas el 14 de octubre si el gobierno sufre una derrota en el Parlamento sobre el 'brexit' (salida del Reino Unido de la Unión Europea), afirmó este lunes un responsable gubernamental, el día antes de una votación crucial en el Parlamento británico.

El funcionario dijo que si, como se espera, los diputados conservadores rebeldes se unen a la oposición para derrotar a Johnson en una votación, el martes, el ejecutivo conservador presentará el miércoles al Parlamento una moción para convocar elecciones anticipadas.



Varios diputados 'tories' (conservadores) aseguraron que están dispuestos a votar el martes junto con la oposición para aplazar el 'brexit', previsto para el 31 de octubre, en el caso de que Londres no alcance un acuerdo con Bruselas en las próximas semanas.

"El primer ministro no quiere una elección, pero eso dependerá de la decisión de los diputados en la votación de mañana", advirtió el funcionario del ejecutivo. Una derrota en la votación del martes "destruiría su posición negociadora e imposibilitaría que Reino Unido negocie un nuevo acuerdo con Bruselas", explicó.

Miles de personas se congregaron en este sábado en Londres y otras ciudades para protestar contra lo que llaman el 'golpe' de Boris Johnson a la democracia británica. Foto: VICKIE FLORES, Efe

Los posibles nuevas elecciones se celebrarían el 14 de octubre, lo que "permitiría al nuevo primer ministro participar en la cumbre europea del 17 y 18 de octubre en Bruselas", precisó la misma fuente.



No obstante, la organización de comicios anticipados requiere el voto favorable de dos tercios de los representantes de la Cámara de los Comunes. El partido laborista, principal fuerza de la oposición, ya aseguró que era favorable a su convocatoria.

Sanciones a diputados conservadores, la amenaza de Johnson

Johnson había afirmado antes el lunes que "las posibilidades de lograr un acuerdo han aumentado", durante declaración a todo el país tras haber reunido de urgencia a su gabinete.



"Pero si hay una cosa que nos puede frenar en estas negociaciones es la sensación en Bruselas de que los diputados puedan encontrar un modo de anular el referéndum, o que mañana los diputados voten con (el opositor) Jeremy Corbyn a favor de otro aplazamiento sin sentido", afirmó el primer ministro.



Si lo hacen, "toda nueva negociación será absolutamente imposible", agregó entre los gritos de manifestantes pro y antibrexit situados a pocos metros de allí.

La exprimera ministra del Reino Unido, Theresa May, llegó a un acuerdo de divorcio con la Unión Europea, pero Johnson quiere renegociarlo. Foto: Tolga Akmen / AFP

El carismático y controvertido Johnson llegó al poder a finales de julio tras la dimisión de Theresa May, asegurando que sacaría al país de la Unión Europea el 31 de octubre con o sin acuerdo.



Y, la semana pasada anunció que suspenderá el parlamento entre la segunda semana de septiembre y el 14 de octubre. La Cámara de los Comunes regresa de sus vacaciones el martes y varios diputados conservadores se declararon dispuestos a votar con la oposición para aprobar una ley urgente que obligue al ejecutivo a pedir un nuevo aplazamiento si no hay acuerdo a finales de octubre.



Johnson amenazó a los rebeldes con expulsarlos del grupo parlamentario y no permitirles presentarse a los próximos comicios, despertando inmediatamente especulaciones sobre una convocatoria inminente de legislativas anticipadas. "Yo no quiero una elección y ustedes no quieren una elección", dijo sin embargo enfáticamente el primer ministro frente a la célebre puerta negra el número 10 de Downing Street.

'Alianza rebelde'

Según un sondeo realizado por YouGov tras la decisión de suspender el parlamento, un 62 por ciento de los votantes califica a Johnson de "determinado", 23 puntos más que el mes anterior.



En cuanto a la intención de voto, los conservadores obtienen un 33 por ciento contra 22 por ciento para los laboristas, 21 por ciento para los liberal-demócratas y 12 por ciento para el Partido del brexit.



Preparándose para la batalla parlamentaria, el líder del opositor Partido Laborista, Jeremy Corbyn, reunió el lunes a sus colaboradores en Salford, en el noroeste de Inglaterra.

"Nos uniremos a otros partidos mañana para intentar impedir una salida sin acuerdo de la Unión Europea", afirmó.



Los laboristas contemplan presentar una moción de censura contra el gobierno de

Johnson, pero esta idea parece chocar con la desconfianza de otras formaciones a un gobierno interino encabezado por Corbyn.



Lo más probable es que la ya apodada "alianza rebelde" recurra a un procedimiento técnico para arrebatar al gobierno el control de la agenda parlamentaria e intentar votar durante la semana una ley que obligue a pedir un nuevo aplazamiento del Brexit, inicialmente previsto para marzo de 2019 y prorrogado ya dos veces.



AFP