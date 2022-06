El primer ministro británico, Boris Johnson, se mostró este viernes "horrorizado" ante las condenas a muerte impuestas a los británicos Aiden Aslin y Shaun Pinner por haber combatido en Ucrania contra Rusia y ha pedido a miembros de su Gobierno que hagan todo lo posible para obtener su liberación.



"El primer ministro se quedó horrorizado ante las sentencias dadas a estos hombres", apuntó este viernes un portavoz de Downing Street



El despacho de Johnson reaccionó a la condena emitida por el Tribunal Supremo de la separatista república popular de Donetsk a los dos nacionales británicos, que fueron capturados junto al marroquí Braguim Saadun cuando luchaban contra las fuerzas rusas en Ucrania.



La fuente oficial apuntó que el líder "tory" "ha estado siguiendo el caso de cerca y ha pedido a miembros de su Gobierno que hagan todo lo que esté en su poder para intentar reunirles con sus familiares lo más pronto que podamos".



"Condenamos completamente la farsa de sentencia a muerte de estos hombres. No existe ninguna justificación en absoluto para esta violación de la protección a la que tienen derecho", añadió el portavoz de Londres.

#UkraineWar

Condenan a Pena de Muerte a 3 #Mercenarios extranjeros por participar en combates en #Dombas en la Rep. Popular de #Donetsk

Se trata de 2 #británicos y un #marroquí



🇬🇧Aiden Aslin y Sean Pinner

🇲🇦Saadun Braguim Marruecos pic.twitter.com/yqpIjzlLYH — Ambar Sachelaridi (@ambararasi) June 9, 2022

ONU rechaza la condena

Estos juicios contra prisioneros de guerra constituyen un crimen de guerra. FACEBOOK

TWITTER

La ONU se mostró el viernes preocupada por las sentencias a muerte dictadas contra dos británicos y un marroquí capturados al este de Ucrania por los separatistas prorrusos cuando luchaban junto a las tropas de Kiev.



"Desde 2015, hemos observado que el llamado sistema judicial de estas repúblicas autoproclamadas (de Donetsk y Lugansk, al este de Ucrania) no cumple las garantías esenciales de un proceso justo.", dijo la portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Ravina Shamdasani, en Ginebra.



Los británicos Aiden Aslin y Shaun Pinner y el marroquí Brahim Saadun fueron condenados a muerte el jueves por un tribunal de la autoproclamada República Popular de Donetsk.



Los tres fueron capturados en diferentes puntos del este de Ucrania por separatistas prorrusos, que les acusaron de ser "mercenarios" a sueldo de Kiev.

Rusia pide continuar

Yo no entorpecería la labor del sistema judicial y de las fuerzas de seguridad de la república popular de Donetsk. FACEBOOK

TWITTER

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, llamó este viernes a "no entorpecer" el trabajo de la Justicia de la separatista república popular de Donetsk, que sentenció a muerte a dos presuntos mercenarios británicos y un marroquí capturados en Ucrania.



"Todos los procesos transcurren de acuerdo con la legislación de la república popular de Donetsk (DNR), porque los delitos en cuestión fueron cometidos en territorio de la DNR", dijo Lavrov a periodistas en Ereván, donde participa en una reunión de los ministros de Exteriores de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC). Todo lo demás, agregó, "son especulaciones".

Todos los extranjeros que luchan en territorio ucraniano como parte de las Fuerzas Armadas de Kiev son personal militar ucraniano, afirmó un portavoz del Ministerio, Oleh Nikolenko.



Según la Cancillería rusa, los combatientes extranjeros condenados en Donetsk no son prisioneros de guerra y no pueden recibir el trato correspondiente. "Pese a las declaraciones de las autoridades británicas, estas personas no son prisioneros de guerra, son mercenarios", aseguró hoy la portavoz de Exteriores, María Zajárova.



Según Zajárova, Londres no ha enviado hasta ahora ninguna solicitud sobre sus ciudadanos al Ministerio de Exteriores ruso.



"Nosotros, por nuestra parte, hemos dicho en repetidas ocasiones a la embajada británica en Moscú que para todos los asuntos concernientes a los británicos apresados deben dirigirse a las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, pero, entendemos que no han mostrado ninguna iniciativa al respecto, pese incluso a las peticiones de los familiares de los mercenarios detenidos", dijo.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de EFE y AFP

