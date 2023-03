El ex primer ministro conservador británico Boris Johnson admitió el martes que engañó "inintencionadamente" al Parlamento al decir que las fiestas celebradas en Downing Street durante los confinamientos no infringían las normas anticovid, pero afirmó haber actuado de buena fe.



Johnson se vio obligado a dimitir el pasado verano por una serie de escándalos, entre ellos el conocido como "partygate", por las múltiples reuniones sociales celebradas en sus oficinas mientras el Reino Unido vivía restricciones contra el covid-19.

Ahora, está siendo investigado para determinar si engañó intencionalmente a los diputados cuando les dijo en diciembre de 2021 que se habían "respetado las normas en todo momento".



Si la investigación concluye que Johnson mintió a conciencia a la Cámara de los Comunes, podría costarle su escaño de diputado e incluso su carrera política.



La comisión parlamentaria que indaga sobre su actuación le tomará declaración el miércoles por la tarde, en una audiencia que se espera dure varias horas. Un día antes de esa muy esperada comparecencia, su defensa publicó 52 páginas de "pruebas escritas", divididas en 110 puntos.

Las portadas de periódicos en el Reino Unido por el escándalo de Boris Johnson. Foto: EFE/EPA/ANDY RAIN

"Asumo toda la responsabilidad por todo lo que ocurrió bajo mi vigilancia", dice el exjefe de gobierno en su introducción. "Ahora está claro que durante varios días hubo reuniones" en Downing Street, afirma, reconociendo que "nunca deberían haber tenido lugar" y pidiendo disculpas al pueblo británico.



Johnson admite: "es cierto que mis afirmaciones al Parlamento de que se habían respetado las normas en todo momento no fueron exactas y aprovecho esta oportunidad para pedir disculpas".



"Acepto que la Cámara de los Comunes fue inducida al error por mis declaraciones", reconoce, "pero cuando hice esas declaraciones, la hice de buena fe y en base a lo que honestamente sabía y creía en ese momento".



"No engañé intencionada o imprudentemente al Parlamento el 1 de diciembre de 2021, el 8 de diciembre de 2021 ni en ninguna otra fecha", escribe. En un informe preliminar publicado a principios de marzo, la comisión dijo que las pruebas que había reunido "sugieren fuertemente" que las infracciones de las normas anticovid debían haber sido "obvias" para Johnson.



El exlíder conservador ya ha sido multado por la policía. El actual primer ministro, Rishi Sunak, entonces ministro de Finanzas, también fue multado por asistir a una breve celebración del cumpleaños de Johnson en la sala del consejo de ministros. Una serie de revelaciones sobre estas fiestas, muchas bañadas en alcohol y otros excesos, a lo largo de varios meses enfurecieron a la opinión pública británica, en particular a los familiares de las víctimas del covid-19.

AFP

