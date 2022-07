Penny Mordaunt se ha convertido en una de las favoritas para liderar el Partido Conservador británico y reemplazar al ex primer ministro Boris Jhonson, quien renunció a su cargo a inicios de julio de este año luego de varios escándalos que envolvieron su gobierno.



(Lea también: Europa, en máxima alerta por ola de calor que ya deja más de 300 fallecidos)



Ahora, es el Partido Conservadora quien debe decidir internamente quién será su líder, un proceso que podría tardar meses.



(De su interés: Reino Unido: Sunak y Mourdant lideran carrera para suceder a Johnson)

En tal sentido, Mordaunt obtuvo recientemente el segundo puesto en la primera ronda de candidatos de un proceso interno del Partido Conservador inglés que tendrá varias instancias entre unos 200.000 afiliados y cuyo resultado se dará a conocer antes del 5 de septiembre.

Cabe mencionar que el ganador de la mencionada primera ronda fue el ex ministro de Economía, Rishi Sunak, que obtuvo 88 votos. Por su parte, la parlamentaria alcanzó 66 votos, adelante de la ministra de Asuntos Exteriores, Liz Truss.



De hecho, encuestas internas del partido dejan ver que Mordaunt ganaría por un amplio margen cuando solo quede elegir entre dos candidatos. La parlamentaria británica prometió hace unos días regresar a los valores conservadores tradicionales como “impuestos bajos, Estado pequeño y responsabilidad personal”.



(Le recomendamos consultar: 'Me voy con la frente en alto', dice Boris Johnson ante el Parlamento)



Incluso, se destaca que recientemente se autodenominó como una “una tacherista con mejores modales” y, además de la acogida que provocó dicha afirmación entre los conservadores, marca el rumbo de lo que sería su mandato en caso de que llegue a ganar el liderazgo de su partido.



Mordaunt se desempeñó como secretaria de Estado de Defensa durante 85 días y fue la primera mujer en ocupar el cargo. También ha sido ministra de Defensa, sirvió en el Gabinete de Theresa May como secretaria de Estado para el Desarrollo Internacional de 2017 a 2019 y secretaria de Estado para la Defensa en 2019. Actualmente es ministra de Estado de Política Comercial, un cargo que desempeña desde 2021.

Más noticias

-Por qué Reino Unido se enfrenta a una crisis inflacionaria más severa

​

-Reino Unido: renuncian dos candidatos para suceder a Boris Johnson