Boris Johnson se casará con su prometida en julio de 2022

El primer ministro británico, Boris Johnson, se casará con su prometida Carrie Symonds, con la que tiene un hijo de un año, a finales de julio de 2022, informó el lunes el diario The Sun.



(Lea aquí: El 'wallpapergate', el escándalo que golpea a Johnson en Reino Unido)

El líder conservador será el primer jefe de gobierno británico en activo que se case en casi 200 años. Según el diario, que no citó a sus fuentes, las invitaciones para la ceremonia, prevista para el 30 de julio en un lugar secreto, ya han sido enviadas a familiares y amigos.



Downing Street no hizo comentarios al respecto.



Johnson, de 56 años, y Symonds, de 33, exasesora de comunicación del Partido Conservador, habían anunciado en febrero de 2020 haberse prometido y que esperaban un bebé. Su boda sin embargo no tuvo lugar debido a la pandemia.



Su hijo Wilfred nació el 29 de abril de 2020. Casado dos veces, Johnson se había separado en 2018 de su segunda esposa tras 26 años de matrimonio y apareció en público con Symonds a principios de 2019.



Ya habían hecho historia en el Reino Unido al ser la primera pareja no casada que vive en Downing Street, la residencia oficial de los primeros ministros en Londres.



Johnson ha sido criticado recientemente por la lujosa renovación de su apartamento oficial, que aseguró haber pagado de su bolsillo, aunque no confirmó si recibió o no un préstamo o un aporte inicial de un donante del Partido Conservador.



El dirigente tiene cuatro hijos de su segundo matrimonio con Marina Wheeler. La prensa británica afirma que tiene un sexto hijo ilegítimo.

Más noticias

- Boris Johnson, investigado por polémica renovación de apartamento

- Boris Johnson es investigado por unas lujosas vacaciones en el Caribe