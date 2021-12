Bielorrusia y Rusia efectuarán maniobras cerca de la frontera con Ucrania

Bielorrusia y Rusia efectuarán en los próximos dos meses ejercicios militares conjuntos cerca de la frontera con Ucrania, anunció el presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko.



(Lea aquí: Ucrania pide 'negociaciones directas' con Rusia para resolver conflicto)



En una entrevista con la agencia oficial rusa RIA Nóvisti, el autoritario mandatario explicó que estas maniobras se realizarán en dos fases. "Acordamos con el presidente (de Rusia, Vladímir) Putin que en el futuro próximo debemos efectuar juntos ejercicios en la frontera sur, la frontera bielorruso-ucraniana", indicó.



(Además: Agencia de espionaje rusa desmiente planes para invadir Ucrania)

Según dijo, estas maniobras deberían tener lugar "en dos fases en los próximos dos meses", comenzando en el invierno. "Todo está listo", añadió. Previamente el Ministerio bielorruso de Defensa apuntó a una mayor actividad militar de Ucrania en la frontera con Bielorrusia.



Recientemente, Ucrania envió a la frontera con Bielorrusia 8.500 efectivos de la guardia fronteriza, la guardia nacional y la policía para evitar una situación similar a la ocurrida en la frontera bielorruso-polaca, donde se concentraban unos 2.000 migrantes indocumentados para tratar de entrar en la Unión Europea (UE).



La UE acusa a Lukashenko de librar una "guerra híbrida" con el envío masivo de migrantes indocumentados a sus fronteras exteriores. Además, Ucrania teme que, en caso de un ataque por parte de Rusia, Moscú utilice también el territorio bielorruso para invadir el país.



(Le puede interesar: Ucrania, preocupada ante las 'peligrosas' señales de Rusia en su frontera)

Facebook Twitter Linkedin

Policías y agentes de la policía militar detrás de alambre de púas en la frontera bielorrusa-polaca cerca del puesto de control de Bruzgi-Kuznica, en Bielorrusia, el 17 de noviembre de 2021. Foto: EFE / EPA / MAXIM GUCHEK

Eso después de que Occidente alertara de la concentración de más de 90.000 soldados rusos en la frontera con Ucrania. Lukashenko ya dijo que en ese caso se uniría a Rusia, con la que forma la Unión Estatal.



El presidente bielorruso dijo también a RIA Nóvosti que es posible que aumente en 5.000 soldados las Fuerzas Armadas, actualmente formadas por 65.000 hombres, a fin de "cubrir el sur", es decir Ucrania.

Kiev cree Rusia podría atacar a finales de enero

Los servicios de inteligencia de Ucrania calculan que en las fronteras del país

Rusia acumula actualmente más de 94.000 soldados y consideran que el momento más probable de un eventual ataque sería a finales de enero de 2022, dijo este viernes el ministro ucraniano de Defensa, Oleksiy Reznikov.



"Nuestra inteligencia está analizando todos los escenarios, incluido los peores. Dicen que hay una posibilidad de una escalada de gran alcance por parte de Rusia", señaló durante una comparecencia en la Rada Suprema (Parlamento), según la agencia ucraniana UKRINFORM.



Dijo que, según estas informaciones, "el momento más probable para alcanzar la preparación para la escalada será a finales de enero". Reznikov quiso subrayar "que la escalada es un escenario probable, pero no certera, y nuestra tarea es darle la vuelta", afirmó.

El número total de tropas en Rusia, así como en los territorios ocupados temporalmente, que pueden ser utilizados para la escalada, se estima hoy en 94.300 personas FACEBOOK

TWITTER

"Cuanto mejor trabajemos, solos y con socios, menor será el riesgo de escalada. La forma es hacer que el precio de una posible escalada sea inaceptable para el agresor", añadió.



Reiteró que "Ucrania está más interesada en el escenario político y diplomático del arreglo" del conflicto en el Donbás, donde Rusia apoya desde 2014 a los separatistas prorrusos en el conflicto con el Ejército ucraniano.



(Le puede interesar: EE. UU. pide a Rusia que respete soberanía de Ucrania y retire sus tropas)



Rusia afirma que no puede desescalar las tensiones porque Ucrania quiere retomar los territorios "por la fuerza". "En principio, no puede haber provocaciones violentas por nuestra parte. Al mismo tiempo, no se contempla la forma de 'pacificar al agresor'. Si es necesario, Ucrania contraatacará", aseguró el ministro de Defensa.



Reznikov sostuvo que Rusia lleva un año utilizando la táctica de concentrar sus tropas cerca de las fronteras ucranianas y luego retirarlas pero dejando el equipamiento militar atrás, lo que le permite reducir el tiempo de despliegue.



"En abril y septiembre de este año, Rusia acercó a más de 50 grupos tácticos de batallón a nuestras fronteras. Actualmente, 41 grupos tácticos de batallón están constantemente en alerta alrededor de Ucrania y en la península de Crimea ocupada temporalmente", indicó.



"El número total de tropas en Rusia, así como en los territorios ocupados temporalmente, que pueden ser utilizados para la escalada, se estima hoy en 94.300 personas", dijo Reznikov.



Señaló que Rusia está comenzando actualmente el período de entrenamiento de invierno, por lo que los ejercicios militares han comenzado cerca de Ucrania. "Si dos grandes barcos de desembarco de la Flota del Báltico entran desde el Mediterráneo al mar Negro, su número total en la región aumentará a nueve", recalcó.



Junto con los barcos, esto permitirá a Rusia transferir simultáneamente hasta 3.000 militares y hasta 250 unidades de vehículos blindados de combate.

EFE

Más noticias

- Rosas rojas y canción punk, en el adiós militar más emotivo para Merkel

- Países continúan endureciendo restricciones ante la variante ómicron