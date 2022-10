La Unión Europea tiene territorios fuera de la ley, donde policías, militares y “comandos” irregulares aporrean, deportan ilegalmente, mantienen en prisiones secretas y hasta torturan a inmigrantes y potenciales refugiados.



Un informe de la ONG de derechos humanos Amnistía Internacional da cuenta de graves violaciones de derechos humanos en Letonia para impedir la entrada de migrantes, mayoritariamente de Oriente Próximo, que son usados por el régimen bielorruso para presionar en las fronteras de los países vecinos que son Estados miembro de la Unión Europea.

La llegada de inmigrantes y posibles refugiados desde Oriente Próximo hasta casi el Báltica es parte de la guerra híbrida que el régimen ruso y su Estado vasallo el bielorruso llevan a cabo contra la Unión Europea y la Otán pero la respuesta de las autoridades letonas constituye, según el informe y los testimonios recogidos por sus investigadores, la creación de un espacio de no derecho donde se impone la violencia sin control y se violan impunemente los derechos humanos más básicos.



La directora de la oficina de Amnistía Internacional ante las instituciones europeas, Eve Geddie, asegura que “Letonia da a los refugiados y migrantes un cruel ultimátum: aceptan la deportación ‘voluntaria’ a sus países o son mantenidos en centros de detención en la frontera, deportados ilegalmente a Bielorrusia y torturados. En algunos casos, la detención arbitraria en la frontera equivale a una desaparición forzada”.

Vista de migrantes en la frontera con Bielorrusia. Foto: RAMIL NASIBULIN / EFE

Esta experta en defensa de derechos humanos asegura que “las autoridades letonas han dejado a hombres, mujeres y niños abandonados en bosques fronterizos a temperaturas bajo cero, bloqueados en bosques o bajo casetas de campaña”. También cuenta que “los empujan violentamente de vuelta a Bielorrusia, donde no tienen ninguna posibilidad de obtener protección. Estas acciones no tienen nada que ver con protección fronteriza y son flagrantes violaciones de las leyes internacionales y europeas”.



Una de las denuncias más graves es la de la existencia de centros de detención secretos donde se tortura a los migrantes que rechazan ser deportados ‘voluntariamente’ a sus países de origen. El informe de Amnistía Internacional cuenta que “muchos son golpeados o electrocutados con pistolas tasers, incluso en sus genitales”.



Letonia lleva a cabo esas políticas al menos desde agosto de 2021. Entonces el Gobierno letón declaró el estado de emergencia, cuando Bielorrusia empezó a acarrear migrantes de Oriente Medio en autobuses hacia la frontera polaca y en menor medida hacia la letona y la lituana.

Polonia respondió levantando vallas y rejas a toda velocidad y Lituania encerrando a los que cruzaban en campos de refugiados controlados por la Policía y las Fuerzas Armadas mientras también construía vallas. Pero en ninguno de los dos casos hubo denuncias tan graves como las de la existencia de prisiones secretas.



El estado de emergencia en Letonia suspendió la directiva europea de asilo y permitió deportar y detener sin control judicial a migrantes y potenciales refugiados. A pesar de que la presión migratoria es mucho menor las autoridades letonas han seguido extendiendo hasta ahora ese estado de emergencia. Los pocos migrantes consiguieron entrar en Letonia fueron encerrados sin posibilidad de pedir asilo, otra violación de la normativa europea y de las convenciones internacionales.



El informe asegura que además de los guardafronteras, en Letonia actúa contra los migrantes personal de la Policía, de las Fuerzas Armadas y “comandos”, personas sin identificar pero armadas y con consentimiento de las autoridades.



Los investigadores de Amnistía Internacional recogieron testimonios en la frontera. Un joven iraquí identificado como Hassan les contó que “nos desnudan, a veces nos golpean cuando estamos desnudos y nos obligan a volver a Bielorrusia, algunas veces cruzando un río. Nos dicen que si no cruzamos nos dispararán”.



Adil, otro iraquí, lleva en el bosque desde agosto de 2021. Lo empujan de vuelta hacia la frontera los guardas letones y cuando llega a Bielorrusia lo devuelven, como una pelota de tenis, los guardas bielorrusos. Mientras tanto ha pasado más de un año, con el pasado invierno sufriendo temperaturas de hasta -20 grados, sobreviviendo en el bosque. Un bosque, asegura el informe, donde hay osos y lobos.



Una ong letona de derechos humanos que colaboró con Amnistía Internacional asegura que podría haber desaparecidos porque más de 30 familias de migrantes y refugiados les habían contactado desde países de Oriente Medio asegurando que hacía meses que no sabían nada de familiares que les habían dicho que habían llegado a Letonia.



Las autoridades letonas aseguran que parte de esos migrantes aceptan volver a sus países de origen ‘voluntariamente’. El informe de Amnistía Internacional denuncia que los representantes en Letonia de la Organización Internacional de las Migraciones ignoraron las evidencias que mostraban que personas que supuestamente habían vuelto a sus países de forma “voluntaria” en realidad habían sido deportadas contra su voluntad sin haber podido pedir asilo.



Geddie considera que “el vergonzoso tratamiento que Letonia da a las personas que llegan a sus fronteras presenta un test vital para las instituciones europeas, que deben tomar medidas urgente para asegurarse de que Letonia acaba con el estado de emergencia y restaura el derecho de asilo sin tener en cuenta el origen de quien cruza la frontera”. Los antecedentes hacen pensar que la Comisión Europea decidirá entre hacer como que hace algo y no hacer nada.



IDAFE MARTÍN PÉREZ

PARA EL TIEMPO

BRUSELAS