Crisis de migrantes en Bielorrusia amenaza la seguridad en la Unión Europea

Francia acusó este martes a Bielorrusia de "alimentar un tráfico de migrantes que busca desestabilizar la Unión Europea (UE)", cuando miles de personas intentan cruzar la frontera con Polonia, país del bloque, de manera irregular.



"Reiteramos nuestras solidaridad con Polonia, como hicimos antes con Lituania y Letonia, frente a esta instrumentalización inaceptable de los flujos migratorios por el régimen bielorruso", indicó a la prensa una portavoz de la cancillería francesa.



El régimen del presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, "alimenta un tráfico de migrantes que busca desestabilizar la Unión Europea", agregó la vocera, indicando que Francia quiere una "protección coordinada y común" de las fronteras del bloque.



De cara a la reunión de cancilleres de la UE prevista el 15 de noviembre, donde se analizará la situación, el ministerio francés de Exteriores abogó por estudiar un aumento del número de personas o entidades bielorrusas sancionadas ya por los europeos.



Este martes, el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, ya había advertido que la crisis de migrantes amenaza "la estabilidad y la seguridad" de la UE, unas declaraciones contra las que cargó Bielorrusa, que las consideró "sin fundamento".

Choque entre migrantes y las autoridades en la frontera bielorruso-polaca en la región de Grodno, Bielorrusia, el 8 de noviembre de 2021 Foto: EFE / EPA / LEONID SCHEGLOV

Miles de migrantes se concentraron desde el lunes en la frontera entre estos dos países con la esperanza de ingresar en territorio del bloque, por lo que Polonia deplegó un importante dispositivo militar en la frontera.



La UE también acusó al presidente bielorruso de orquestar la llegada de esta ola de migrantes y refugiados en respuesta a las sanciones europeas decididas contra su país tras la brutal represión sufrida por la oposición.

Filippo Grandi lamenta que se use como arma política a los migrantes

Filippo Grandi destacó la labor que viene desempeñando el Gobierno colombiano frente a la crisis de migración de venezolanos. Foto: EFE

El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Filippo Grandi, mantiene que los flujos migratorios no deben ser utilizados como arma política en regiones como Europa.



"Nadie, ningún país (...), debería manipular estos flujos por presiones políticas", asegura durante una entrevista con Efe en Madrid. Grandi advierte de que "esto es especialmente duro para la gente que es manipulada, se convierten en víctimas de estos manipuladores".



Las palabras del responsable de este organismo coinciden con una aumento de la tensión en las fronteras de países como Polonia, Letonia y Lituania con Bielorrusia, que declararon el estado de emergencia ante el dramático aumento de la inmigración irregular mientras acusan al presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, de provocar esta crisis migratoria en venganza por el apoyo a la oposición bielorrusia en el exilio, mientras el mandatario rechaza todas las críticas.



El alto comisionado apunta a que en el continente europeo los flujos de refugiados y migrantes crecerán como en otras partes del planeta, en su caso prodecentes de países como Siria, Afganistán o Libia, por lo que "es urgente que Europa desarrolle un sistema compartido para recibirlos".

Los migrantes en su campamento cerca de la frontera entre Bielorrusia y Polonia en la región de Grodno, Bielorrusia, el 9 de noviembre de 2021. Foto: EFE / EPA / LEONID SCHEGLOV

Según los casos, para devolver a sus países a los que no son refugiados y en otros para integrar a los que son reconocidos como tales. "Más gente llamando a su puerta pero sin un sistema mejor para recibirlos", sentencia sobre lo que se avecina si los miembros de la Unión Europea no se implican más en el sistema común que propone la Comisión Europea.



De ello hablará este miércoles en el Parlamento Europeo, para lanzar un "fuerte mensaje de que sin un sistema compartido no pueden afrontar colectivamente este proceso", recalca.



"La solución debe venir de la cooperación entre estados", agrega, consciente de que "es difícil en Europa abordar este problema". Filippo Grandi está estos días en Europa, donde participó en Madrid en un acto para conmemorar los setenta años de la convención que en 1951 creó el Estatuto de los Refugiados, visitó también Luxemburgo y este miércoles tiene previsto acudir a Bruselas.

'Bielorrusia no se pondrá de rodillas ante Europa'

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, dijo este martes que su país "no se pondrá de rodillas" ante la Unión Europea por la crisis de migrantes en la frontera polaca.



"No buscamos una pelea", dijo Lukashenko en una entrevista, cuyos extractos fueron publicados por la agencia estatal de noticias Belta. "No estoy loco, entiendo perfectamente a dónde puede llevar todo esto (...) Sabemos bien cuál es nuestro lugar, pero tampoco nos pondremos de rodilla", añadió.

AFP Y EFE

