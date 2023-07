El Ministerio de Defensa bielorruso afirmó este viernes que los mercenarios del Grupo Wagner ya comenzaron a entrenar a las tropas bielorrusas en un campamento cerca de la ciudad de Osipóvichi, a 230 kilómetros de la frontera ucraniana.

"Cerca de Osipóvichi tienen lugar entrenamientos de las defensas territoriales", señala un mensaje de Defensa en Telegram, en el que indica que las tropas locales son entrenadas en algunas disciplinas militares por "instructores de la empresa militar privada Wagner".



Defensa publicó también un video de los entrenamientos con comentarios de algunos de sus soldados sobre los mercenarios. "Ellos participaron en acciones de combate y esto, claro está, es una experiencia muy útil para nuestro Ejército bielorruso, que no participó en combates reales desde la guerra (soviética) de Afganistán", señaló un soldado.



"Son gente muy preparada, que saben lo que hacen, pueden enseñarnos muchas cosas. Es una herramienta muy útil", indicó otro.



Otro soldado bielorruso aseguró que hoy en día "es necesario llevar a cabo este tipo de preparación" militar. "Nosotros estamos muy motivados y estamos dispuestos a defender la patria", aseveró.

Wagner durante su rebelión en Rusia. Foto: AFP

Esta semana, el Ministerio de Defensa bielorruso adelantó que planeaba aprovechar la llegada de Wagner al país para realizar un "intercambio de experiencias" entre el ejército regular bielorruso y los paramilitares rusos.



Hace una semana las autoridades bielorrusas afirmaron que los mercenarios de

Wagner, que debían trasladarse a ese país tras el fracaso de la sublevación del 24 de junio, aún no se encontraban en la base ofrecida por Minsk.



Pero el presidente bielorruso, Aleksandr Lukashenko, dijo previamente que el Grupo

Wagner es la unidad "más experimentada en combates" y que "puede servir a la defensa de Bielorrusia si el país es atacado".



La conversación entre Putin y Wagner

Este viernes también se conocieron detalles de la conversación que sostuvo el presidente ruso, Vladimir Putin, con el jefe de Wagner, Yevgueni Prigozhin, y otros integrantes del grupo militar el pasado 29 de junio en el Kremlin.



En una entrevista con el diario ruso Kommersant publicada la noche del jueves, Putin afirmó que propuso al jefe de Wagner que sus combatientes sirvieran bajo la autoridad oficial de otro mando, pero que este rechazó la oferta tras la rebelión fallida del grupo paramilitar.



Los combatientes de Wagner "podrían haber sido reunidos en un solo lugar y continuar su servicio. Para ellos no cambiaría nada, estarían dirigidos por la persona que fue realmente su comandante durante todo este tiempo", afirmó Putin.



Kommersant precisó que esta persona es un mando del grupo Wagner conocido como "Sedoy" (cabello gris), quien según Putin fue quien realmente dirigió a los paramilitares en el frente ucraniano durante los últimos 16 meses.

El jefe del grupo mercenario ruso Wagner, Yevgeny Prigozhin. Foto: AFP

El mandatario ruso afirmó que muchos de los presentes "asintieron", pero que Prigozhin no aceptó esta solución.



La asonada de Wagner sacudió al poder en Rusia, en pleno conflicto en Ucrania. Durante la rebelión, los combatientes de Wagner ocuparon durante varias horas el cuartel general del ejército en Rostov, en el sur de Rusia, y avanzaron cientos de kilómetros en dirección a Moscú.



El motín terminó el 24 de junio, con un acuerdo para que Prigozhin se marchara a Bielorrusia y una propuesta para que los mandos de Wagner pudieran integrarse al ejército regular, salir a Bielorrusia o retornar a la vida civil.



Según dijo esta semana el Kremlin, en el encuentro con Wagner el 29 de junio, Putin escuchó "las explicaciones de los comandantes" sobre el motín que protagonizaron cinco días atrás y les ofreció opciones de empleo después de la rebelión.



"Los propios comandantes expusieron su versión de lo sucedido y destacaron que eran acérrimos partidarios y soldados del jefe de Estado y del comandante en jefe", señaló el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.



Los dirigentes de Wagner "también dijeron que estaban dispuestos a seguir luchando por la Patria", agregó.

Vladimir Putin y Yevgeny Prigozhi. Foto: AFP

A la pregunta del periodista de Kommersat sobre si Wagner se conservará como unidad de combate tras el fallido motín, Putin respondió que esa compañía militar privada "no existe".



"No tenemos una ley sobre organizaciones militares privadas, por eso (Wagner) no existe", afirmó Putin y agregó que se trata de un asunto jurídico relacionado con la "legalización real" de este tipo de empresas paramilitares.



"Ese asunto debe ser debatido en la Duma (cámara baja del Parlamento y el Gobierno. No es un asunto fácil", apuntó.

Por eso, el Kremlin dijo el viernes que está estudiando legalizar las compañías militares privadas, en particular al grupo Wagner, cuya existencia no está autorizada por ley pese a su implicación en el conflicto en Ucrania.



"Legalmente, la compañía militar privada Wagner no existe y nunca ha existido, es una cuestión que debe estudiarse, examinarse más a fondo", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov a la prensa.



El vocero dijo que se trata de un tema "bastante complejo", tres semanas después del motín fallido del grupo Wagner.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con AFP y EFE