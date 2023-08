¿Qué hace especial una biblioteca para que pueda considerarse la mejor del mundo? Los fondos, el ambiente, su arquitectura... una mezcla de ese "todo" que ofrece la Gabriel García Márquez de Barcelona que opta a la Mejor Biblioteca Pública de 2023, galardón internacional que reconoce el trabajo y ambición de estos espacios de promoción de lectura y pensamiento.



Inaugurada en mayo de 2022 como biblioteca central del distrito barcelonés de Sant Martí, la BGGM es un espectacular edificio de seis plantas con una estructura de madera vista de casi 4.000 metros cuadrados, una gran "casa" que parece colgada y semioculta entre los altos plataneros que la rodean y que invitan a cruzar el umbral.



Una vez que se da ese paso, el interior sorprende aún más por su luz, por su estructura, con un patio abierto al que se asoman las sucesivas plantas como si fueran balcones, una especie de corrala del que cuelgan los espacios abiertos y otros cubículos que permiten crear intimidad a base de cortinas de gasa que cuelgan del techo o de mamparas, todo lleno de recovecos que descubrir.



Especializada en literatura latinoamericana, la biblioteca lleva el nombre del Premio Nobel de Literatura colombiano, que residió en Barcelona de 1967 a 1975, y sirve de sede del KM Amèrica Festival de Literatura Latinoamericana, que va por su segunda edición.

Biblioteca Gabriel García Márquez de Barcelona Foto: EFE

El estudio SUMA Arquitectura, encargado del proyecto, ya recibió el Premio Ciutat de Barcelona de Arquitectura 2022 por el diseño del edificio, que ahora se postula también al de Mejor Biblioteca Pública que entrega la Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias (IFLA).



La directora de la Biblioteca Gabriel García Márquez, Neus Castellano, explica a EFE que las bibliotecas inauguradas cada año suelen presentar su candidatura a este prestigioso reconocimiento (que incluye también un modesto premio en metálico de 4.200 euros) al que optan centenares de centros repartidos por todo el mundo.



La barcelonesa pasó el primer filtro con otras 16 nominadas y llegó a la final junto a la Public Library Janez Vajkard Valvasor Krškov (Eslovenia), la City of Parramatta Library (Australia) y la Shangai Library East (China), del que se sabrá la ganadora a partir del 21 de agosto en el congreso de la IFLA que se celebra en Rotterdam (Holanda).



Las últimas bibliotecas galardonadas han sido la Missoula Public Library (EEUU), la Deichman Bjorvika (Noruega) y la Oodi Helskinki Central Library (Filandia).

La BGGM pertenece a la red de bibliotecas públicas de Barcelona (que cuenta con una cuarentena de espacios) y es la primera que se ha construido íntegramente en madera, con una capacidad para 40.000 libros y documentos audiovisuales en sala (ahora dispone de 32.000) y 10.000 más en depósito.



Castellano apunta que el verdadero premio -no es "un tópico", insiste- es la gente que acude a la biblioteca: 1.100 personas de media al día, cifra que ha ido en aumento desde que se conoció su candidatura.



"A raíz de la nominación se ha producido como una especie de turista de biblioteca fácilmente identificable porque entra mirando hacia arriba", revela la directora de este flamante equipamiento, "muy solicitado por parte de los vecinos" y que da servicio a un entorno de unos 55.000 residentes de los barrios La Verneda-La Pau.



Gracias a su ADN constructivo y a sus espacios "atípicos", la Gabriel García Márquez aspira a seguir el modelo por el que apuestan ahora muchos expertos en la gestión de estos recintos: que las bibliotecas avancen hacia lo que denominan el tercer espacio.

"El tercer espacio que no es ni tu lugar de trabajo o de estudio ni tu casa, pero es la manera de que una biblioteca sea un lugar confortable donde te puedas sentar a leer durante horas, no solo para un préstamo de libros".



Por eso, más allá de las mesas y las sillas típicas de una biblioteca convencional, que también las hay, en la BGGM "hay sofás, tenemos sillones, tenemos una hamaca, columpios, pufs y eso hace que la gente utilice de forma diferente el espacio", afirma la responsable de este recinto, que cuenta también con un estudio de radio.



"Este premio lo que reconoce es, básicamente, el edificio, no una trayectoria sino un proyecto que comienza, aunque en este caso había un espacio previo (en otra localización) y se valora también ese arraigo, además de su sostenibilidad, la forma de construirlo, sus sistemas de eficiencia energética, la flexibilidad de espacios... que hace que, al final, todo sea más respetuoso con el planeta", resume la directora.



Un arraigo que estos días se ha puesto de manifiesto con la muerte del dibujante Francisco Ibáñez, vecino del barrio al que la biblioteca dedicó desde su inauguración un rincón especial permanente con sus trabajos, y que tras su fallecimiento, el pasado 15 de julio, se ha convertido en destino de peregrinación para sus seguidores, deseosos de rendir homenaje a uno de los grandes promotores de la lectura en España.

