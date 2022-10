El 30 de octubre de 1922, hoy hace cien años exactos, Vittorio Emanuele III, rey de Italia, le entregó el poder a Benito Mussolini, fundador del Movimiento y el Partido Fascista Italiano, quien había llegado esa mañana de Milán a Roma, en un tren, con la única consigna de asumir el gobierno e imponer desde allí la revolución y la dictadura que había estado fraguando desde hacía cuatro años, por no decir que desde su remota juventud socialista y anarquista.

La víspera de ese momento se puede narrar casi en cámara lenta, como el cumplimiento de un inevitable vaticinio, porque Italia, una vez más, era el caos y el desastre: los gobiernos se sucedían el uno al otro sin encontrar ninguna solución para la grave crisis económica y social que vivía el país, desde hacía años, mientras el sistema parlamentario de esa monarquía constitucional, tan joven, naufragaba sin remedio.

No deja de ser muy diciente que fueran Italia y Alemania, los dos países en los que se dio de manera más compleja y tardía la consolidación de la unidad nacional entre 1848 y 1871, los que vieran levantarse allí también, como la hoguera y el cataclismo que fue, el totalitarismo de extrema derecha que los llevó al abismo y la disolución en el siglo XX. Se trata de un largo y lento proceso, como siempre en la historia, en el que está la explicación de los hechos.

Ambos países habían conservado los rezagos de las dos grandes instituciones políticas del medioevo: el Sacro Imperio, en el caso de Alemania, y el Papado, en el caso de Italia. Por eso se había demorado tanto la unidad territorial allí, aunque había una diferencia: desde 1870 el Papa era una especie de prisionero en Roma, un exiliado nostálgico y altivo que no aceptaba la legitimidad del reino de los Saboya. El Papa era un vidrio clavado en el corazón del país.

Y también en términos económicos había una gran diferencia, para seguir con el paralelo, que no es gratuito si uno quiere entender lo que pasó en Europa entre 1922 y 1945, porque Alemania era una potencia industrial mientras que Italia, como siempre, se debatía entre el modelo próspero y funcional de las provincias del norte, y el incurable subdesarrollo del sur, heredado casi del ‘antiguo régimen’ borbónico.

Por eso, entre otras cosas, Italia entró en la Primera Guerra Mundial, la ‘gran guerra’: porque necesitaba sacudirse de sus lastres; porque quería reclamar los territorios que aún le faltaban para cumplir por fin esa promesa de grandeza y opulencia, una promesa todavía fallida y postergada, que había sido el proceso de la unificación. Tan ávida estaba Italia de entrar en la guerra que en 1915 traicionó a Alemania y a Austria y se unió a Francia e Inglaterra, y entró.

Pero esa decisión no fue fácil, el país se partió en dos. Fue entonces cuando un viejo conocido de la prensa italiana, Benito Mussolini, reapareció en escena, aunque esta vez para sorprenderlos a todos y abogar por la entrada de Italia en la guerra, lo cual le costó a Mussolini la expulsión, para siempre, del Partido Socialista, en el que militaba casi desde la cuna. Nadie podía creer lo que veía, el famoso anarquista ahora estaba en favor de ir al frente.

Tributo a Benito Juárez

¿Por qué tanta sorpresa y tanto estupor? La verdad es que Mussolini se había hecho célebre no solo por su prédica socialista en Suiza y en Austria sino también porque en 1911 se había opuesto, con su vehemente elocuencia periodística, a los delirios del colonialismo italiano en África. Su padre le había puesto, como un homenaje, el nombre de Benito Juárez, y él lo honró con su militancia revolucionaria desde joven.

A Mussolini, y esto es fundamental para entender una de las fuentes esenciales del fascismo, lo que le fascinaba era el concepto de la ‘acción directa’ del sindicalista francés Georges Sorel. Esa era quizás su única premisa ideológica, que consistía en el desprecio de la democracia y las instituciones liberales, el decadente orden burgués que se debía combatir solo desde la sublimación de la violencia como el único camino para llegar al poder.

Y en 1915 Mussolini ya no se oponía, como antes, a la guerra como una manipulación burguesa de la clase obrera, y ahora veía en ella una panacea liberadora y la única oportunidad para curar a Italia de su ancestral ‘irredentismo’: la obsesión por obtener por fin los territorios que todavía le faltaban a la nación para serlo de verdad, para cumplir su misión histórica. Esos territorios estaban en Austria y había que ir por ellos.

Así que Mussolini rompió con los socialistas y fue a pelear en la guerra; allí estuvo hasta 1917, cuando lo hirieron. Pero en 1918, cuando todo terminó porque el horror de las trincheras había sido el fin del mundo, el pueblo italiano se dio cuenta de que el botín de la victoria que le iba a tocar no era tan grande como parecía. Sus muertos habían sido en vano, su resentimiento y su miseria eran ahora mucho peores.

Además la guerra tuvo un epílogo devastador: la pandemia de la gripa H1N1, llamada de manera absurda la ‘gripa española’, pero esa es otra historia, traída a las trincheras en 1917 por los soldados americanos. Lo cierto es que entre ambas cosas, la guerra y la peste, murieron por lo menos ochenta millones de personas, y en 1919 el ánimo en Europa, tanto para los vencedores como para los vencidos, era el de la desolación y la ruina.

Fue en ese año, el 23 de marzo de ese año, cuando Mussolini fundó en Milán el Movimiento Fascista. La palabra italiana ‘fascio’ significa ‘haz’, un conjunto de cosas, un manojo, derivada de la palabra latina ‘fascis’, como los haces que llevaban en la Antigüedad romana los lictores, los escoltas de los magistrados.

Mussolini usó esa palabra que ya desde el siglo XIX se usaba en Italia para hablar de un grupo de choque, y al suyo le puso así: “fascio de combate”.

¿Qué era el fascismo? Nada: un puñado de resentidos y derrotados bajo la guía de Mussolini, quien los convenció de que su única ideología era la patria y el uso de la violencia para llegar al poder. Había que ser como Gabriele D’Annunzio, el mundo era solo para los fuertes. Y con una intuición maquiavélica, el socialista de la víspera y de siempre, Benito, se dio cuenta de que el dilema estaba entre la revolución bolchevique y otra distinta, la suya.

Por eso Mussolini se volvió un feroz enemigo del socialismo y del comunismo, su religión de toda la vida, porque se dio cuenta de que la gente solo quería los extremos, nada de tibiezas ni moderación. En eso no había abandonado su desprecio juvenil del liberalismo y la democracia, desprecio en el cual ahora lo acompañaba una aterradora e impensable mayoría que veía en la política, el parlamento, las instituciones, en fin, el símbolo de la decadencia.

Mussolini, como todos los demagogos, se dio cuenta de que en tiempos de crisis la gente lo que quiere es que la rediman de su suerte, no que le cuenten la verdad. Es más: la gente lo que quiere es que le mientan y que le ofrezcan un relato –una ‘narrativa’, se dice hoy– en el que la realidad es lo de menos y en el que haya un culpable que explique tanto mal. Un culpable y un enemigo, por eso Mussolini se lanzó contra los socialistas y los comunistas.

Es un típico proceso de alienación colectiva, como lo describió con maestría Grete de Francesco en El poder del charlatán. El fascismo es una hipnosis en la que el demagogo enajena al pueblo y le vende una idea falsa de su naturaleza y su futuro, le promete lo imposible, lo va llevando de cabestro al desfiladero como si fuera el paraíso. Pero no hay un orden fascista si no hay primero una sociedad fascista que lo haga posible, ese es el caldo de cultivo del horror.

Mussolini, como él mismo lo diría en 1925, creó el “clima moral” del fascismo: una sociedad carcomida por el odio y por el miedo; un mundo al borde del colapso. Y él se encargó, entre 1919 y 1922, de propiciar el caos y la violencia frente a los cuales se ofreció luego como el único salvador. Esa es la otra característica del fascista, su mesianismo y su narcisismo, su idea providencial de la redención del pueblo.

Y la ‘acción directa’: subvertir al Estado, hacerlo inservible, remplazarlo en la práctica y ofrecerle a la gente una idea del orden social que está por fuera de las instituciones. Con sus ‘camisas negras’, un verdadero ejército paramilitar frente al cual el Reino de Italia no hizo nada, mirar para el otro lado, Mussolini lo que acometió fue una revolución violenta que lo llevó, a la vuelta de cuatro años, a la toma del poder.

Una Italia fascista

Ese 30 de octubre de 1922, cuando Mussolini se vio con el rey hace cien años, Italia estaba en vilo, los fascistas habían marchado sobre Roma con la amenaza de que si no les entregaban el gobierno, ellos se lo tomaban por la fuerza. El propio ‘Duce’ (el líder, ah, el líder) dijo que no quería solo unas “lentejas ministeriales”, no. Quería que Italia fuera un país fascista, una sociedad fascista: completar desde adentro la revolución que había empezado afuera.

Y eso fue lo que hizo: una revolución desde arriba, una dictadura perfecta. Al principio, claro, fingió moderación y consenso, el antiguo republicano y anarquista le juró lealtad al rey, se acercó a los liberales, los masones, los católicos, los nacionalistas. Lo fundamental era impedir el triunfo de los bolcheviques, eso sí que no. Pero ya con el poder en las manos urdió el plan para no abandonarlo nunca jamás.

Cambió las leyes electorales para constituir, de manera arbitraria, una nueva mayoría, la suya. La democracia, ahora, iba a ser el instrumento plebiscitario de la consagración fascista. Cambió el sistema educativo para lavarles el cerebro a los niños y a los jóvenes: el fascismo no era un sistema ideológico sino un nuevo ideal de lo humano. Y había que desmontar sin remordimientos el Estado liberal: ese embeleco de la división de los poderes ya no podía darse más.

Y había que incorporar y legitimar el uso de la fuerza y la ‘acción directa’, había que hacer del ‘escuadrismo’, de la violencia fascista, un instrumento constitutivo del Estado. En otras palabras: el único ideal moral de la sociedad italiana tenía que ser el fascismo, lo demás era un atentado contra ese nuevo arquetipo de la patria y la nación. Lo que se daba, entonces, era una compenetración, una ‘consubstanciación’ entre la sociedad y el movimiento.

Por eso no había sino un pueblo italiano, el pueblo fascista. En eso consiste el fascismo, esa es su definición más allá de los contenidos doctrinarios e ideológicos. Y el líder, siempre omnipotente y omnipresente, le habla solo a ese pueblo que es el único depositario, la única fuente de su autoridad: por él gobierna, por él se sacrifica. Con todo el poder del Estado en las manos, eso sí, con ese formidable aparato de represión y propaganda, como dijo Ernst Cassirer.

Mussolini, que era un demagogo y un charlatán, un patético actor de opereta, no tenía ideología por fuera del socialismo y el sindicalismo de su juventud; más bien la fue fabricando al calor de lo hechos, la fue intuyendo. Pero su fe sí era la de la sublimación y la exaltación de la violencia y la ‘acción directa’, la toma del poder a toda costa hasta crear un orden social, un clima moral en el que solo sus partidarios eran los dueños de la verdad, el bien y la razón.

Es necesario, sobre todo hoy que sigue siendo una categoría política tan vigente y a la vez tan confusa y desechable, comprender el fascismo más allá de su origen histórico porque está muy claro que allí no hay una ideología sino una mentalidad. El fascismo no es una forma de pensar sino una forma de ser, una concepción del mundo que nace de la creencia perversa, brutal y arrogante de que solo hay un ideal de lo humano: el propio, nada más.

El historiador alemán Ernst Nolte se preguntaba si podía haber, por ejemplo, un fascismo de izquierda, algo que también planteó Jürgen Habermas a propósito de la RDA. Hannah Arendt quiso entender las raíces de una sociedad totalitaria y ahondó por igual en el régimen nazi y el régimen soviético. El problema sigue siendo el mismo: el surgimiento de un orden despótico que anula al individuo; la alienación de todo un pueblo en nombre de un ideal superior.

También la literatura, desde George Orwell hasta Ferdinand Bordewijk o Natalia Ginzburg, quiso entender y explicar el trágico destino de una sociedad devorada por el fascismo. Quizás convenga volver a sus libros para ahuyentar y no repetir ni despertar ese fantasma.



Hace cien años el fascismo llegó al poder en Italia. Ojalá nunca más.

JUAN ESTEBAN CONSTAÍN

PARA EL TIEMPO