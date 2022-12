El expapa Benedicto XVI, teólogo alemán que sorprendió al mundo renunciando a su pontificado en 2013, falleció este sábado, a la edad de 95 años, anunció el Vaticano.



"Con pesar doy a conocer que el Papa emérito Benedicto XVI ha fallecido hoy a las 9:34 horas, en el Monasterio Mater Ecclesiae del Vaticano. Apenas sea posible se proporcionará mayor información", indicó en un comunicado el director del servicio de prensa de la santa sede, Matteo Bruni.





Benedicto XVI se ganó un lugar en la historia no por lo que hizo, sino por lo que dejó de hacer. Su honestidad al reconocer en 2013 que no se sentía con fuerzas para continuar como papa y renunciar al pontificado, un gesto inédito en los últimos seis siglos, marcó un hito en la Iglesia católica y abrió la puerta a que sus sucesores, comenzando por Francisco, puedan seguir su ejemplo.



Esta humanización del cargo es la mayor contribución que deja el anciano papa emérito, fallecido este 31 de diciembre a los 95 años de edad en el monasterio Mater Ecclesiae, situado dentro del Vaticano y donde ha vivido desde que se hizo efectiva su renuncia.



Aunque no podía resultar inesperada debido a su elevada edad y la debilidad de sus últimos años, la muerte de Joseph Ratzinger llega en cierta forma por sorpresa, ya que no se tenía conocimiento de que sufriera ninguna enfermedad grave ni tampoco había tenido que ser hospitalizado recientemente.



No obstante, en una de sus últimas comunicaciones públicas, la carta que mandó en octubre de 2021 a un monasterio austriaco donde falleció un antiguo profesor amigo suyo que allí residía, escribió: “Ahora ha llegado al más allá, donde seguramente le esperan muchos amigos. Espero poder unirme pronto a ellos”.

Benedicto XVI Foto: AFP

A diferencia de los rumores surgidos en otras ocasiones, esta vez el proprio Vaticano había informado el miércoles 28 de diciembre de que la salud del Papa emérito se había agravado “en las últimas horas”. Lo confirmó el portavoz vaticano, Matteo Bruni, después de que al final de la habitual audiencia general Francisco sorprendiera al referirse a su antecesor con estas palabras: "Querría pedir a todos vosotros una oración especial por el Papa emérito Benedicto, que en el silencio está sosteniendo a la Iglesia. Y recordar que está muy enfermo y pedir al Señor que lo consuele y lo apoye en este testimonio de amor a la Iglesia hasta el final”.



La petición del pontífice fue saludada con un aplauso cerrado por parte de los fieles congregados en el Aula Pablo VI del Vaticano.

Bruni publicó un comunicado poco después en el que aclaraba que “en las últimas horas se ha verificado un agravamiento en sus condiciones de salud debido al avanzar de la edad”. La nota aclaraba que pese al empeoramiento, la situación del Papa emérito estaba “bajo control” y que los médicos lo controlan “constantemente”. Una vez concluida la audiencia general, Francisco fue a visitarle por última vez.



La salud de Joseph Ratzinger llevaba siendo un motivo de preocupación desde que sorprendió al mundo al anunciar en febrero de 2013 que abandonaba el liderazgo de la Iglesia católica porque no se sentía con fuerzas suficientes para continuar en el cargo. Era una situación que no se vivía en la comunidad cristiana desde hace cerca de seis siglos, cuando renunció Gregorio XII en 1415 siguiendo los pasos de Celestino V, el primer obispo de Roma que abandonó la sede petrina en 1294 harto de las intrigas de la Curia romana.

Al final de la audiencia general de hoy, el #PapaFrancisco pidió a los fieles una "oración especial" por su predecesor, el Papa emérito #BenedictoXVI: "Que el Señor lo sostenga en este testimonio de amor a la Iglesia hasta el final". Escuche las palabras de Santo Padre 👇 pic.twitter.com/w5hCoh7OOk — Vatican News (@vaticannews_es) December 28, 2022

Tras un breve período en el Palacio Apostólico de Castelgandolfo, la residencia veraniega de los Papas situada a las afueras de Roma y hoy convertida en museo, Benedicto XVI ha pasado los cerca de 10 años que han transcurrido desde su renuncia en el monasterio Mater Ecclesiae, donde ha estado retirado “escondido del mundo”, según explicó él mismo, y dedicado principalmente a la oración y al estudio.

El pasado mes de julio ya se especuló con un empeoramiento de la salud del Papa emérito, aunque todo estuvo motivado por una cuenta falsa de las redes sociales que pertenecía supuestamente a Georg Bätzing, obispo de Limburgo y presidente de la Conferencia Episcopal Alemana. Pocos días antes de aquel revuelo, Francisco se había referido al estado físico de su antecesor en una entrevista con el canal Vix de ‘Noticias Univision 24/7’, cuando aseguró que su predecesor “sostiene a la Iglesia con su bondad y su retiro” y que estaba “quietito orando y todavía estudia”.



También confirmó entonces algo en lo que coincidían todas las personas que visitan al Papa emérito: le seguía funcionando bien la cabeza, aunque cada vez tenía menos energía, hasta el punto de que sólo le quedaba un hilillo de voz, por lo que para hacerse entender tenía que pedir ayuda de su fiel secretario personal, el arzobispo Georg Ganswein, que lo acompaña desde hace 26 años. “Habla muy bajito y no es fácil entenderlo”, contó en julio Francisco, celebrando las “sonrisas” de su predecesor y los “ojos brillantes” con que lo recibe cada vez que va a visitarle.

Benedicto XVI y el papa Francisco. Foto: AFP

Pese a los intentos de una parte de la Curia romana por utilizar la figura de Benedicto XVI para atacar a su sucesor, ambos ha mantenido siempre una relación de respeto y afecto mutuo. En su reciente entrevista con el diario 'Abc', Francisco lo calificó de “santo”, aplaudiendo su “alta vida espiritual”.



Contó entonces que lo visitaba “con frecuencia” y que después de cada uno de esos encuentros salía “edificado de su mirada transparente”. “Tiene buen humor, está lúcido, muy vivo, habla bajito pero te sigue la conversación. Me admira su inteligencia. Es un grande”, explicó Jorge Mario Bergoglio en su conversación con el citado periódico español.

Hombre bueno, tímido, culto y humilde. Una mente preclara. Sin duda, uno de los teólogos más brillantes de nuestros tiempos.



Un hombre de Dios. El 265° sucesor de San Pedro. Espero que sepamos ponderar bien el peso de este gigante.



Benedicto XVI.

(Pintura de @Raul_Berzosa) pic.twitter.com/Zc4i79FSyL — Andrés E. García ن (@Aegi86) March 20, 2019



Más allá de su faceta como teólogo y de haber tomado las primeras medidas para que la comunidad católica comenzara a afrontar la lacra de la pederastia, el gran problema para la Iglesia católica de las últimas décadas, Benedicto XVI pasa a la historia por su renuncia al pontificado.



Dio una pista sobre sus intenciones en 2009, cuando visitó en L'Aquila, una ciudad del centro de Italia, la tumba de Celestino V, al que reivindicó dejando su estola como regalo. Era algo que no había hecho hasta entonces ninguno de sus predecesores y que acabaría uniendo las figuras de ambos.

Facebook Twitter Linkedin

Fotografía del 2013 en la que se ve a Benedicto XVI saludar a los peregrinos a su llegada a la plaza de San Pedro. Foto: AFP

El propio papa alemán se encargó de disipar los rumores sobre los escándalos que habrían supuestamente propiciado su renuncia. Fue en una conversación con el diario italiano 'Corriere della Sera' publicada en marzo de 2021, cuando se cumplieron ocho años desde que se hizo efectiva su marcha. “Fue una decisión difícil, pero la tomé con plena conciencia y creo que hice bien. Algunos de mis amigos un poco 'fanáticos' siguen enfadados y no han querido aceptar mi decisión. Pienso en las teorías de la conspiración que siguieron”, contó, haciendo referencia a un posible “complot del lobby gay” y al escándalo Vatileaks, motivado por la filtración por parte de su mayordomo de documentos confidenciales a la prensa.



“No quieren creer que se trata de una decisión tomada conscientemente. Tengo la conciencia tranquila”, dijo entonces Ratzinger, dejando claro que no estaba dispuesto a dejarse manipular por el sector de la Iglesia católica incómodo con el pontificado de Francisco. “No hay dos papas. Papa hay sólo uno”.

Benedicto XVI Foto: AFP

Junto a su secretario personal, el arzobispo Ganswein, a Benedicto XVI le han acompañado estos últimos años en el monasterio Mater Ecclesiae las Memores Domini, las cuatro mujeres pertenecientes a esta asociación laical de Comunión y Liberación que se encargaban de su cuidado personal. Casi ciego, sin apenas voz y necesitado de un andador para poder caminar, el Papa emérito pasó sus últimos años sin salir del monasterio vaticano, donde recibía visitas con cuentagotas para no cansarle. Su último viaje tuvo lugar en junio de 2020, cuando tomó un avión para ir a Alemania y despedirse de su hermano Georg, sacerdote como él y que fallecía un mes después a los 97 años.



La última visita que recibió en el monasterio Mater Ecclesiae de la que se tiene noticia antes del empeoramiento de su estado de salud tuvo lugar el pasado 1 de diciembre, cuando fueron a verle los últimos galardonados en los Premios Ratzinger, los profesores Michel Fédou, sacerdote jesuita, y del erudito judío Joseph Halevi Horowitz Weiler.



Estaban acompañados por el presidente de la Fundación Vaticana Joseph Ratzinger – Benedicto XVI, el jesuita Federico Lombardi, que ejerció de portavoz del Papa alemán durante la mayor parte de sus casi ocho años de pontificado. En la fotografía distribuida en aquel encuentro se le veía acompañado de Weiler, de Lombardi y de un sonriente Ganswein.

Él cruzó el umbral hacia la otra vida, entrando en el misterio de Dios. Pero no dio este paso en solitario. Quien cree, nunca está solo; no lo está en la vida ni tampoco en la muerte.#BenedictoXVI - 24 abril 2005 pic.twitter.com/JBMrNb07cy — Douglas Bohórquez (@doug_bohorquez) December 28, 2022

Aunque la última década haya sido emérito, Ratzinger fallece siendo el segundo obispo de Roma más longevo de la historia, superado solo por Agatón, un Pontífice del siglo VII cuyo deceso llegó tras haber superado el siglo de vida.



El Vaticano aún no ha hecho públicos los detalles del funeral ni cuándo se celebrará, pero fuentes de la Santa Sede explicaron a este diario que la ceremonia lleva años preparada, encargándose de esta inédita tarea la oficina del Maestro de Celebraciones Litúrgicas del Papa. Las exequias serían un punto intermedio “entre las de un cardenal y las de un Papa reinante”, comentaron las citadas fuentes.



DARÍO MENOR

Especial para EL TIEMPO

ROMA

