En los últimos meses, se ha vuelto normal escuchar a algunas personas hablar sobre sus deseos de migrar a otros países, con el objetivo de poder acceder a nuevas formas de vida que les pueda garantizar el acceso a una mejor educación, oportunidades laborales, económicas, entre otras.



Por lo tanto, países como Estados Unidos, Alemania, Arabia Saudí, Rusia y Reino Unido son quienes tienden a recibir mayor cantidad de personas que deciden salir de sus lugares de residencia, según datos de las Naciones Unidas de 2020.



(Siga leyendo: ¿Por qué Bélgica quiere ofrecer contrato y garantías para los trabajadores sexuales?).

Pero, además de estos países, el continente europeo, Bélgica, por ejemplo, hasta el 2020 ha recibido "2.005.479 de inmigrantes, lo que supone un 17,36% de la población de Bélgica", según la ONU. Aclarando que parte de esta cantidad de personas provienen de Países bajos, Francia y Marruecos.



De acuerdo con lo anterior, le contamos qué requisitos solicita Bélgica para los colombianos que desean irse a vivir allí.

(Reciba en su Whatsapp, gratis, las noticias de última hora desde EL TIEMPO).

Requisitos generales para corta estadía

Facebook Twitter Linkedin

El precio depende de la categoría de Visa que necesite. Foto: iStock

Desde 2015 los colombianos quedaron exentos al ser obligados al tener visa Schengen (visado C) para poder ingresar a los Estados de la Unión Europea (salvo Irlanda, Bulgaria, Romania, Chipre y Croacia), además de Noruega, Islandia, Suiza, Liechtenste, en un tiempo no mayor a 90 días, salvo excepciones.



Con base en lo anterior, la embajada de Bélgica colombiana aclara que, para residir en el país durante un plazo máximo de 90 días, es necesario contar con los siguientes documentos, los cuales son solicitados a un viajero sin importar su nacionalidad:



- Pasaporte electrónico o de lectura mecánica vigente, es decir, que la fecha de vencimiento sea superior a tres meses de la finalización de la estadía.



- Tiquete de ida y regreso, el cual no debe superar a 90 días.



- Si su estadía está programada en un hotel, debe presentar los comprobantes de reserva.



- Mientras que, si su estadía se va a realizar en una residencia privada de amigos o familiares, deberá presentar documento de invitación.



- Debe tener los requisitos suficientes para su estadía por día. Para Bélgica, el monto mínimo diario es de 45 euros, teniendo en cuenta si su estadía se hará en una propiedad privada; pero si su estadía se va a hacer en un hotel, debe ser de 95 euros diarios, según informó la embajada.



- Por otro lado, debe contar con un seguro médico en caso de emergencia y accidente por 30.000 euros.



- Finalmente, recuerde que, si tiene pensado viajar el otro año, debe contar con El Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS), el cual entrará en funcionamiento a partir del 2024, con el fin de identificar "cualquier riesgo de seguridad o migración irregular que puedan presentar los visitantes", según el portal The Diplomatic Service of the European Union.

Requisitos para larga estadía

Facebook Twitter Linkedin

Todos los documentos deben estar autenticados. Foto: EL TIEMPO

Una persona que decide tener una estadía de más de 90 días en Bélgica, ya es considerada como una larga estadía (Visa D), por lo tanto, debe tener en cuenta que el tener este tipo de visa le da el derecho y la obligación de presentarse ocho días después de su llegada al país a la administración municipal, con le objetivo de solicitar el permiso de estadía temporal.



De acuerdo con lo anterior, tenga en cuenta que quienes tengan este tipo de visa están sometidos a unas ciertas restricciones: "Siguen estando sujetos a la restricción de 90 días cada seis meses (o 180 días) en lo que respeta a sus estancias fuera del estado que haya emitido su visado", según el portal Axa Schengen insurance review.



Estos son los requisitos, según el portal de la embajada de Bélgica, que debe seguir para obtenerla:



- Debe acercarse a la Embajada de Bélgica, con el objetivo de conocer el formulario que debe diligenciar para ingresar en el proceso de admisión, al cual le debe estar haciendo constantemente una revisión para conocer la respuesta. Después de que esta sea otorgado, deberá seguir los siguientes pasos.

​

Documentos que requieren de apostilla (autenticidad) y traducción

​

- Registro de nacimiento o registro de matrimonio.

- Certificado de antecedentes.

- Autorización de salida del país de un menor de edad, si aplica.

- Patria potestad.

- Declaración de extrajuicio.



Proceso de apostilla y traducción:

​

Tenga en cuenta que todo documento emitido por las autoridades colombianas requieren de apostilla, traducción y apostilla de la traducción, la cual se debe realizar en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.



- Los documentos deben ser traducidos al francés, alemán o neerlandés.



- Cabe aclarar que la firma del traductor oficial deber ser legalizada en una Notaría para que después sea apostillada.



- Finalmente, en algunos casos, "las personas deberán pagar una contribución administrativa adicional a la tasa consular para tratar una solicitud de Visa D de larga estadía para Bélgica", según el citado medio.

Más noticias en EL TIEMPO

Influenciadora fue capturada por abusar sexualmente a su amiga en España

¿Está en riesgo el poder de Vladimir Putin en Rusia tras la rebelión del grupo Wagner?

Descarrilamiento de montaña rusa deja una persona muerta en Suecia

Laura Daniela Alarcón Vargas

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS