Alerta en Bélgica por ocupación de unidades de cuidados intensivos

Bélgica registró una media de 12.491 nuevos casos de coronavirus diarios en la semana entre el 16 y el 22 de octubre, un 44 % más que la semana precedente, una tendencia que, de no revertirse, podría conllevar que las unidades de cuidados intensivos del país lleguen a su capacidad máxima en quince días.



El portavoz del comité interfederal belga sobre el coronavirus Yves Van Laethem advirtió este lunes de que los ingresos en las ucis belgas han aumentado un 12 por ciento en la última semana y se sitúan ya en 757 camas ocupadas.



"Desafortunadamente, nuestras previsiones no cambian. Deberíamos franquear el hito de los 1.000 pacientes en cuidados intensivos en cuatro días. Si no doblegamos la curva con nuestros comportamientos, llegaríamos en quince días a los 2.000 pacientes en cuidados intensivos, que es nuestra capacidad máxima", advirtió el portavoz interfederal.



Además, recalcó que "una cama no puede funcionar sin personal a su lado" y señaló que el absentismo laboral del personal sanitario debido a enfermedades, confinamientos y cuarentenas se mantiene en una tasa de entre el 10 y el 30 por ciento.



"Lo que hagamos en los próximos quince días será decisivo para la evolución de la situación", incidió Van Laethem, que instó a la población a "encontrar aficiones en casa, hacer cursos de formación o disfrutar de la naturaleza" pero "sobre todo a limitar los contactos".



"No hace falta vivir como monjes, pero debemos asumir nuestras responsabilidades en este momento crucial", añadió. Pese a una leve ralentización en el incremento de nuevos casos, las hospitalizaciones alcanzaron una media diaria de 467,7, un 85 % más que la semana anterior, y una media de 41,9 personas murieron cada día a causa del coronavirus en el periodo registrado, con un pico de 80 fallecimientos el pasado viernes.



Además, según el portavoz, hay preocupación entre los expertos porque la tasa más alta de contagios en proporción al número de personas en el grupo de edad se da en personas mayores de 90 años, lo cual implica que el número de hospitalizaciones podría aumentar en los próximos días.



En Bélgica, Bruselas y Valonia tienen un toque de queda más estricto que en Flandes (foto archivo). Foto: Adriana Garzón / Archivo EL TIEMPO

El número de test PCR realizados se mantiene en unos 80.000 al día, de los cuales en torno a uno de cada cinco es positivo, aunque el protocolo ha cambiado y en la actualidad solo se hace la prueba para detectar el virus a quien muestre síntomas compatibles con la enfermedad.



Bruselas y Valonia (región sur del país) aplican un toque de queda de 22 horas a 6 horas, más estricto que el de Flandes (región norte), que se mantiene desde la medianoche hasta las 6 horas.



Estas dos mismas regiones anunciaron este lunes su plan de que la educación secundaria sea a distancia el miércoles, jueves y viernes, justo antes de la semana de vacaciones de otoño, aunque de forma temporal ya que consideran que "mantener la educación presencial debe seguir siendo una prioridad".



Las autoridades de Flandes, que según el comité interfederal "va con diez días de retraso" respecto al resto del país en cuanto a la evolución de la pandemia, se reunirán este martes para decidir si aplican medidas adicionales más estrictas que las impuestas a nivel nacional.



EFE

