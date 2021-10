Bélgica: policía busca a un hombre supuestamente armado en una universidad

La policía belga informó este jueves de la puesta en marcha de un importante despliegue policial en el campus de la universidad de la localidad flamenca de Cortrique por la aparente presencia de un hombre supuestamente armado en el recinto.

El campus universitario se cerró y, en las redes sociales, los responsables académicos pidieron a los alumnos que se mantuvieran alejados de los edificios por la presencia del sospechoso, según algunos testigos citados por la prensa local.



"Buscamos una persona. Por favor, quédese adentro. Si aún no está en el campus, quédese en casa. Esté atento a nuestras redes sociales para conocer las novedades. Mantenerse a salvo", tuiteó la universidad de Cortrique, en Flandes Occidental.



El director general de la universidad, Joris Hindryckx, dijo al diario "De Standaard" que el sospechoso, fichado por la policía, es "peligroso e inestable".



"Un pasajero del autobús informó a la policía de que había visto a un joven armado bajarse del autobús en la universidad y dirigirse hacia los edificios de la escuela", dijo Hindryckx al rotativo. Tanto la policía como la fiscalía confirmaron que se conoce la identidad del sospechoso.



Pero la fiscalía precisó después que "no" había amenaza y que la alerta la dio un estudiante que vio al sospechoso con "un objeto que parecía una pistola". Entre tanto, en redes sociales, circuló una fotografía de un hombre calvo con una pistola en el campus, pero tanto la universidad como la policía local aclararon que se trataba de un agente y no del hombre buscado en la zona.



Según la policía local, los equipos de intervención especial de la policía federal están también en el campus para ayudar en la operación de búsqueda. "Actualmente, nuestros servicios policiales están buscando a un hombre sospechoso en el campus de Vives en Cortrique", anunció la zona policial local en Twitter.



Añadió que los edificios estaban "siendo evacuados" por agentes de policía fuertemente armados. En los cinco edificios del campus universitario hay 12.000 alumnos, pero no todos estaban en clase esta mañana. Poco antes del mediodía, las autoridades universitarias anunciaron que todos los alumnos estaban a salvo y habían sido escoltados por la policía fuera del perímetro de seguridad alrededor del campus, mientras proseguía la búsqueda del sospechoso. "Todo el mundo está a salvo.



La policía está buscando a un sospechoso en el campus y puede llevar algún tiempo. Llama a tu familia para decir que estás bien. Todo el mundo es libre de volver a casa después de la evacuación. ¿Está su coche en el aparcamiento? Por favor, tenga paciencia", es el último tuit lanzado por la universidad.



EFE