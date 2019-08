Ante situación crítica, el Open Arms pide desembarcar en Italia

La ONG española Open Arms apeló este domingo a un sentimiento de humanidad de los gobiernos de la Unión Europea para que los 107 migrantes a bordo pudieran desembarcar de inmediato en la isla italiana de Lampedusa y se pusiera fin a 18 días de espera en el Mediterráneo.

“Todas estas personas tienen que ser desembarcadas en el puerto cercano más seguro, que es ese de allí (Lampedusa), a 800 metros. ¿De verdad que después de 18 días van a pedir que hagamos cinco días más de navegación, con lo que pueda suponer?”, preguntó la jefa de la misión a bordo del Open Arms, Anabel Montes, en un video en redes sociales.

🔴 #ESTAPASANDO

Anabel Montes, jefa de la misión a bordo del #OpenArms .

Día 18.

“Hago un llamado a lo humano, a la humanidad de todos. No podemos estar cinco días más, tienen que bajar a tierra. Son personas”, añadió. La ONG espera desde hace 19 días una solución para los migrantes que están a bordo y que intentan llegar a Europa en busca de un futuro mejor.



La situación en cubierta es insostenible, y la organización denunció que los salvados tienen ataques de ansiedad y peleas. La desesperación llevó el domingo a un grupo a tirarse por la borda para tratar de llegar nadando a Lampedusa.

Médicos brindan asistencia a una de las migrantes en el Open Arms. Foto: Francisco Gentico. Efe

El gobierno español de Pedro Sánchez ofreció ese mismo día el puerto de Algeciras, en Cádiz, y después los de Palma y Mahón, en las Islas Baleares, para que la ONG lleve a los rescatados y ponga fin a la espera. Pero la tripulación del Open Arms argumenta que la situación crítica que se vive a bordo impide afrontar una travesía tan larga.



El presidente de Open Arms en Italia, Riccardo Gatti, propuso este lunes que los 107 migrantes desembarquen en Lampedusa o sean transferidos a Catania (Sicilia), y de ahí trasladados en avión a España. En la noche de este lunes, la ONG informó en redes que había sido autorizada la evacuación de ocho personas “necesitadas de asistencia urgente”, más un acompañante.

🔴#ULTIMAHORA

La situación a bordo se complica cada minuto. Autorizada evacuación de 8 personas necesitadas de asistencia urgente, y 1 acompañante.

Quien no quiera ver la situación insostenible a bordo es que es incapaz sentir empatía por el dolor ajeno. pic.twitter.com/BjQ0FqackA — Open Arms (@openarms_fund) August 19, 2019

El ministro del Interior de Italia, Matteo Salvini, insiste en su negativa a autorizar el desembarco de todos los migrantes en Italia y dice que “ni los supuestos enfermos están enfermos ni los menores (que desembarcaron el domingo) eran menores”.



Para el líder ultraderechista no hay una emergencia a bordo y reitera que los italianos son “buenos cristianos, pero no tontos”. “¿Por qué todos los barcos españoles, franceses, alemanes, noruegos o ingleses vienen a Italia? ¿Por qué no van a España, donde son buenos y generosos y han abierto sus puertos?, dijo Salvini en una entrevista radiofónica con la empresa pública RAI.

Ministro del Interior italiano, Matteo Salvini Foto: Remo Casilli / Reuters

Open Arms explicó que está cuidando y dando refugio a estas 107 personas desde hace más de dos semanas y su prioridad sigue siendo “proteger sus derechos, porque son personas, no fichas de ajedrez, y necesitan asistencia inmediata”.



Por su parte, la Comisión Europea (CE) pidió este lunes a los Estados miembros y a la ONG española que cooperen para permitir, lo antes posible, el desembarco de los migrantes, además de informar que España solicitó que coordine su reubicación entre los países que se ofrecieron para acogerlos.

El Ejecutivo español reiteró que correspondía a Italia atender a los inmigrantes por tratarse del país con los puertos seguros más cercanos. Además, la vicepresidenta del gobierno en funciones, Carmen Calvo, instó a la CE a tomar una decisión sobre Italia por “saltarse las leyes” y mantener los puertos cerrados.



EFE