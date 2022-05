El pasado 16 de mayo, los medios locales reportaron el caso de un policía que recibió una golpiza por parte de unos turistas en Barcelona, España. El hecho se presentó ya que los transeúntes confundieron al funcionario con un ladrón que estaba asediando a dos personas.

Todo comenzó cuando dos visitantes transitaban tranquilamente por las calles de la ciudad. Fue en ese momento que un delincuente los interceptó, los amenazó con arma de fuego y los obligó a entregarle todas sus pertenencias.



Aunque era una vía poco transitada, varios transeúntes se percataron de lo sucedido, incluyendo a un policía, quien decidió intervenir para evitar el robo, aunque no estuviese trabajando en ese momento.



Debido a que el funcionario no se encontraba laborando, no portaba su uniforme y estaba vestido como civil. En el instante que se abalanzó para defender a los turistas, el ladrón notó que podría confundir a los demás presentes.



Cuando dos visitantes llegaron para proteger a las víctimas, el delincuente fingió haber sido atacado, por lo que, en medio de la confusión, quien recibió la golpiza fue el policía.

Intentó detenerlos, iba de paisano.



Habían robado unos relojes.



Ha vuelto a ocurrir en #Barcelona.



El agredido es @policia. pic.twitter.com/KikMqYHMKd — 100% x 100% ESPAÑOL 🇪🇸🇺🇦 (@Dani__Espadafor) May 16, 2022

“¡Que soy policía, gili(...)!”, gritaba el funcionario desesperado para intentar detener el ataque, aunque sus súplicas fueron en vano. Los turistas lo tiraron al piso y comenzaron a pegarle patadas en su rostro.



Por su parte, el ladrón, al ver que había logrado su cometido, se unió a la trifulca y aprovechó para darle un par de golpes al policía, para luego huir del lugar y pasar inadvertido.



Algunas personas que estaban observando en ese momento lograron captar la agresión en video, por lo que el caso se difundió rápidamente y se hizo viral en redes sociales.



Después de que el ataque finalizó, la víctima fue trasladada a un hospital, donde los médicos le informaron que sus lesiones no eran graves y que no necesitaría permanecer en el centro de salud, puesto que se recuperaría fácilmente.

Imagen de referencia: El ladrón había interceptado a los turistas con arma de fuego. Foto: iStock

Según registró el medio local ‘Metrópoli Abierta’, las autoridades y compañeros del agredido localizaron en un hotel y detuvieron a los dos sujetos responsables del ataque.



Ahora, los victimarios deberán enfrentarse a la justicia por haber agredido a la autoridad, causar lesiones personales a intentar hacer justicia por mano propia.

Seguridad en Barcelona

Tal como se estipula en el Balance de Criminalidad, creado por el Ministerio de Interior de España, las cifras de delincuencia tuvieron un incremento del 6,6% en el 2021 con respecto al año 2020.



Por otra parte, los robos con violencia e intimidación crecieron en un 24,2%, ya que se registraron 10.564 denuncias en todo el 2021, mientras que en el 2020 solo se reportaron 8.505.



Imagen de referencia: Los índices de delincuencia en Barcelona han incrementado. Foto: iStock

En cuanto a los hurtos, se notificaron 54.081 el año pasado y 52.677 en el 2020, lo que arroja un incremento del 2,7%.



No obstante, hubo una disminución del 3.2% en los robos con fuerza en domicilios, ya que en el 2020 se denunciaron 4.059 casos y, en el 2021, 3.928.

