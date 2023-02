España no ha ganado la guerra a las bandas juveniles. Operativos policiales recientes demuestran que algunos de sus líderes, en prisión, siguen impartiendo órdenes desde la cárcel.



Las bandas juveniles —originalmente denominadas bandas latinas porque casi todos sus miembros eran de Latinoamérica— surgieron en España a principios del siglo y protagonizaron reyertas, atracos y algunos asesinatos. Además se caracterizaron por las duras y sangrientas pruebas a las que sometían a los jóvenes que querían formar parte de ellas o ascender dentro de su jerarquía.



Las actuaciones de la policía y de la justicia desarticularon muchas de estas bandas, que pasaron a segundo plano durante una temporada. Sin embargo, recientemente se encendieron las alarmas por algunas agresiones con armas blancas.



Ahora las autoridades informan que varios de sus líderes siguen activos desde prisión. Llegaron a esta conclusión luego de pesquisas, seguimientos y la intercepción de teléfonos. Son los casos de los dirigentes de dos de las bandas más importantes: Latin King y Dominicans Don't Play.

El rey de los 'Latin King'

El lunes pasado La Guardia Civil dio a conocer detalles sobre la detención de Eric Javier Velastegui, que fundó en la península los 'Latin King', una filial de la ecuatoriana en 2000. El líder de una de las bandas más poderosas actuaba desde prisión.



Conocido como 'King Wolverine' o 'el Padrino', se impuso con violencia y con un discurso de pertenencia entre jóvenes de hogares desarticulados y sin arraigo.



Velastegui, actualmente de 45 años, entró a prisión en 2003 por una violación en la capital. La Audiencia Provisional de Madrid le impuso 21 años de cárcel, un término que después se extendió por cuatro más, luego de que constataron que seguía dirigiendo la banda tras las rejas.



Le quedaban cuatro años para salir, pero la semana pasada varios agentes de la Guardia Civil le comunicaron en la cárcel que era investigado por seguir dando órdenes desde prisión, lo que hace previsible que ese período se extienda más. Utilizaba el celular para mantenerse en contacto con sus segundos de abordo y aprovechaba los permisos penitenciarios de los que disfrutaba desde junio de 2022 para fortalecer su posición.



Otras quince personas fueron detenidas en la Operación Torcidos; entre ellas, su novia y su lugarteniente, las fichas claves que hacían cumplir sus órdenes. El último “mantenía un estrecho y constante contacto orgánico con el líder absoluto de la banda”; es decir, con Velastegui.



El nombre de la operación es tomado de la misma división que se vive dentro del grupo. La agresividad del cabecilla llevó a que una parte de los miembros se separan y surgieron dos facciones: Los Torcidos —violentos y seguidores de el Padrino— y los Latin King.



Durante la investigación, la Guardia Civil detectó que crecía la actividad de la banda, dedicada a “robos con violencia, amenazas, lesiones y tráfico de drogas”, según informó el Ministerio del Interior. También se dio cuenta de que algunos de sus miembros se acercaban a centros educativos para captar menores de edad y de que seguían los ajustes de cuentas, la lucha por territorios con enfrentamientos violentos con otras bandas e incluso con otras secciones internas.



Con un orden jerárquico estricto y dentro de un ambiente de mucha disciplina, las órdenes venían de la cúpula y se enfocaban a delitos, sobre todo, que permitieran ganancias económicas: robos con violencia, lesiones y amenazas, entre otros.



Mediante conversaciones telefónicas y encuentros durante sus permisos con su lugarteniente, Tatam, y la novia de Velastegui, Luna, no solo preparaba su regreso y daba órdenes, sino que organizaba la recepción y distribución de cocaína que ayudaba a financiar la banda.



Durante la operación se practicaron cinco registros y se encontraron armas blancas, básculas de precisión, ropa con simbología de la banda y dinero en efectivo.

Hemos detenido a 16 miembros de #LatinKing, por supuestos delitos de pertenencia a organización criminal, lesiones, amenazas, robo con violencia y tráfico de drogas, entre otros.https://t.co/Mrs3GbMijp pic.twitter.com/LFMRZbBlcp — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) February 20, 2023

'Dominicans Don't Play' en el juego

'El Padrino' no era el único dirigente de bandas latinas que seguía ordenando desde prisión. También lo hacía Ayrton C. A, alias Tolín, jefe de los 'Dominican Don't Play' (DDP), tras las rejas luego de que en abril de 2021 atacara junto con otros miembros del grupo a un joven que recibió varias puñaladas en Toledo. La víctima quedó malherida, pero sobrevivió.



La policía descubrió que, desde su celda, 'Tolín' seguía impartiendo órdenes. A través de conversaciones telefónicas y de WhatsApp, organizaba procesos de sumisión de sus miembros, ataques en peleas (a veces con armas de fuego), uso de menores para venta de droga y pagos de contribuciones de los miembros de la banda.



Las personas claves eran Alejandro (conocido como 'Lomina'), un colombiano de 23 años, y Héctor (alias Leyenda), un dominicano de 29. Ellos ejecutaban en la calle lo que 'Tolín', de 25, ordenaba desde prisión. Y le informaban todo lo que sucedía.



La policía lo comprobó en una conversación en la que 'Lomina' le contó a su jefe que unos menores habían atracado un comercio para pagar las cuotas atrasadas que debían a la banda. “¿Cómo lo hicieron? ¿Se metieron con pistola?”, preguntó 'Tolín'. “Con pistola y machete —contestó 'Lomina'—. Por lo visto, de miedo la camarera se desmayó, había más pero no pudieron coger más de 900 porque se desmayó”. “Hazles soldados”, le dijo el jefe, en referencia a proporcionarles un ascenso dentro de la banda.



A través de 'Lomina' y 'Leyenda', el dirigente de los DDP mantenía el control sobre la banda.



Las bandas juveniles

En la Comunidad de Madrid hay cerca de 800 miembros de bandas juveniles. El 40 por ciento son menores, según la Delegación de Gobierno.



“Estos menores son inducidos por los miembros de mayor rango a abandonar sus círculos sociales y familiares en beneficio de la banda, y son los encargados de cometer las actividades ilícitas que sirven como medio de financiación y para elevar el status de poder para la banda”, explica el Ministerio del Interior.



Se trata generalmente de jóvenes de entornos familiares vulnerables, con altas tasas de fracaso escolar y consumo de estupefacientes. Hay españoles y latinoamericanos. Muchos han nacido en España y provienen de familias inmigrantes.



Las autoridades mantienen las bandas en el foco de la mira, ahora que han detectado que su actividad no ha cesado.

JUANITA SAMPER OSPINA

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

MADRID​