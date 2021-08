La ONU afirma que la inhabilitación del juez Baltasar Garzón fue arbitraria

El Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) consideró que el polémico exjuez español Baltasar Garzón no tuvo suficientes garantías judiciales en los procesos que siguió en su contra el Tribunal Supremo. Esta instancia lo juzgó por prevaricación en un sonado caso.

Garzón es conocido en Colombia por haber participado en el proceso de paz y por defender a Álex Saab, supuesto testaferro de Nicolás Maduro. En el mundo entero su nombre también es popular por haber ordenado el arresto del exdictador chileno Augusto Pinochet y ser coordinador de la defensa de Julian Assange, cofundador de Wikileaks.



El máximo organismo judicial de España condenó a Garzón en febrero de 2012 a 11 años de inhabilitación por haber ordenado una grabación ilegal en la cárcel de los cabecillas más importantes del caso Gürtel, un episodio de corrupción que afectó a dirigentes del conservador Partido Popular (PP). Se trata de uno de los casos más escandalosos de la política española: una red de empresas privadas actuaba en conjunto con algunas de las administraciones gobernadas por ese partido, a cambio de dinero que iba a parar a funcionarios públicos y a financiar campañas políticas.

Baltasar Garzón es uno de los abogados de Álex Saab. Foto: Archivo EL TIEMPO

Según el Comité de la ONU, el comportamiento de Garzón (la orden de grabar a los involucrados en el caso) “no constituyó una conducta o incompetencia grave que pudiera justificar su condena penal, resultando en la pérdida definitiva de su cargo, sino más bien una posible interpretación de las disposiciones legales aplicables”. De esta manera, el Comité le da la razón al exmagistrado de la Audiencia que recurrió a la ONU en enero de 2016.



Asimismo, este órgano de lamentó que la decisión del Tribunal Supremo contra Garzón no hubiese ofrecido la posibilidad de recurrir la sentencia. El Tribunal Supremo es la máxima instancia judicial en España y, por tanto, no contempla ese recurso. No obstante, el Comité supranacional expresó: “Si bien la legislación de un Estado parte puede disponer en ciertas

ocasiones que una persona, en razón de su cargo, sea juzgada por un tribunal de mayor jerarquía que el que naturalmente correspondería, esta circunstancia no puede por sí sola menoscabar el derecho del acusado a la revisión de su sentencia y condena”.



Al no haber podido ejercer el recurso, el Comité determinó que se violó el derecho reconocido por el artículo 14, párrafo 5 del Pacto, según el cual “toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley”.

Baltasar Garzón también fue uno de los apoderados del activiststa y fundador de Wikileaks Julian Assange. Foto: Daniel Leal-Olivas. AFP

El Comité de Derechos Humanos determinó que España tiene la obligación de “borrar los antecedentes penales” de Garzón, compensarlo por el daño sufrido y reintegrarlo a la carrera judicial. Aunque el Estado español aún no se ha pronunciado sobre la decisión de la ONU, el exjuez, y ahora abogado, informó que su intención es reintegrarse como magistrado. “Me condenaron porque les dio la gana. Para mí, lo más importante [del dictamen de la ONU] es que pide que se tomen medidas para que en el futuro no ocurra nada semejante. Es un dictamen de protección a jueces y fiscales para el futuro. La reparación integral sería mi reposición como magistrado”, dijo al diario El País.



Otro caso sonado en el que intervino Garzón fue cuando se declaró competente en 2008 para abrir una investigación sobre los más de 130 mil muertos y desaparecidos en la Guerra Civil española (1936-1939). Acusado de prevaricación, el Tribunal Supremo lo declaró inocente en 2012, pero prohibió en la sentencia investigar judicialmente los crímenes de la guerra durante la dictadura de Francisco Franco.



Garzón fue, además, diputado en 1993 en el Congreso por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), organización a la que pertenece el actual presidente de España, Pedro Sánchez. Su carrera política duró, sin embargo, menos de un año.



Aunque España no está obligada a obedecer la resolución de la ONU, esta da un plazo de seis meses para hacer efectiva la reparación. Garzón, que está inhabilitado hasta 2023, no se va a quedar quieto. «Si te han quitado tu profesión, que te la devuelvan», dice.



La “trama Gürtel” terminó provocando un terremoto político en España en 2018, cuando 29 personas vinculadas al Partido Popular fueron condenadas por corrupción y la misma formación se consideró “partícipe a título lucrativo”. Esa sentencia precipitó una moción de censura de la oposición que desbancó al presidente del gobierno conservador Mariano Rajoy, reemplazado por el socialista Pedro Sánchez.



JUANITA SAMPER OSPINA

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

MADRID

*Con información de AFP

