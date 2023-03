El jefe de la compañía de mercenarios Grupo Wagner, el empresario Yevgueni Prigozhin, instó este viernes al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, a que deje salir a los "niños y ancianos" que defienden la ciudad de Bajmut, en el este de Ucrania, que según él ya se encuentra prácticamente rodeada por sus unidades.



"Las unidades de la compañía militar privada Wagner prácticamente han rodeado Bajmut. Queda una sola carretera. La tenazas se cierran", dijo Prigozhin vestido de uniforme en un video dirigido a Zelenski y publicado en Telegram.



La batalla de Bajmut, una ciudad industrial con una importancia estratégica cuestionable, se remonta desde el verano pasado y ha causado importantes pérdidas de ambos lados. La ciudad se ha convertido en un símbolo de la guerra, por ser el epicentro de los combates entre rusos y ucranianos desde hace meses.



En la últimas semanas, las fuerzas rusas avanzaron al norte y el sur de Bajmut, y cortaron tres de las cuatro carreteras que sirven para el aprovisionamiento de las fuerzas ucranianas.



¿Pero por qué Bajmut se convirtió en el nuevo símbolo de la guerra en Ucrania?

Una ciudad devastada

La batalla de Bajmut, una de las más duras y largas de la guerra en Ucrania a la fecha, ha adquirido con el paso de los meses un valor simbólico que va mucho más allá de su interés estratégico.



El destino de la ciudad del este de Ucrania recuerda el del puerto de Mariúpol, en el sur, arrasado por meses de terribles combates hasta su caída en manos rusas en la primera mitad de 2022.



La pequeña ciudad industrial del este de Ucrania, con 70.000 habitantes antes de la invasión, quedó devastada tras ocho meses de combates. Calificada de "infierno en la Tierra" por los soldados ucranianos, está hoy "prácticamente rodeada", según el grupo ruso Wagner.

Fuerzas uranianas lanzaron el 4 de enero multiples misiles a región cercana a Bajmut Foto: EFE/EPA/GEORGE IVANCHENKO

Esta batalla con fuego de artillería incesante y avances metro a metro provocó inmensas pérdidas en ambos bandos. Los civiles -varios miles de los cuales permanecieron escondidos en sótanos- también pagaron un alto precio, al igual que los voluntarios ucranianos y extranjeros que acudieron a ayudarles.



El mando militar ucraniano había admitido el martes que la situación era "extremadamente tensa" en Bajmut ante el empuje ruso. El mismo día, Zelenski había constatado un aumento de "la intensidad de los combates" alrededor de la ciudad, que contaba con unos 70.000 habitantes antes del conflicto. Ahora, según las autoridades locales, quedan entre 4.500 y 5.000, incluidos 37 niños, y la mayoría de ellos se niegan a dejar sus hogares.



El Estado Mayor ucraniano no dio precisiones este viernes sobre la situación en Bajmut, y se limitó a señalar que el ejército había repelido 85 ataques rusos en el conjunto del frente en las últimas 24 horas. El miércoles, el portavoz del mando oriental del ejército ucraniano, Serguii Cherevaty, desmintió en declaraciones a la agencia AFP que estuviera en curso una retirada de Bajmut.

¿Qué importancia tiene?

Los analistas coinciden en que Bajmut tiene poca importancia estratégica. Incluso el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, lo reconoció en una entrevista con el diario francés Le Figaro en febrero: "Desde un punto de vista estratégico, Bajmut no tiene mucha importancia porque los rusos destruyeron la ciudad por completo con su artillería".



"La batalla de Bajmut ha utilizado recursos humanos y materiales masivos. Esta inversión no guarda proporción con la importancia de la ciudad", afirma el general retirado australiano Mick Ryan, investigador asociado del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS). "No es un objetivo militar de gran valor", asegura.



No obstante, a largo plazo puede abrir el camino hacia Kramatorsk, gran ciudad industrial situada más al oeste, pero todavía ampliamente protegida, matiza el investigador.



¿Un valor simbólico?

A medida que pasaban los meses y la situación se hacía cada vez más difícil, Bajmut adquirió una dimensión simbólica.



El presidente Zelenski visitó en persona la "fortaleza de Bajmut" en diciembre. El jefe de la milicia Wagner, Yevgueny Prigozhin, hizo de ella casi una batalla personal, supuestamente para demostrar la valía de sus mercenarios. "La magnitud de las pérdidas dio a Bajmut importancia política", sostiene Mick Ryan.



En esta zona opera el grupo Wagner, una unidad de mercenarios ligada al presidente de Rusia, Vladimir Putin, y que es la principal fuerza de asalto con que cuenta el Kremlin.



"Es todo un símbolo, tanto para los ucranianos como para los rusos", coincide Thibault Fouillet, de la Fundación para la Investigación Estratégica (FRS). "Pero algunas cosas que se anunciaban como puntos de inflexión definitivos en la guerra no lo fueron", afirma, citando en particular la retirada rusa de la región de Járkov (noreste) en abril o la reconquista ucraniana de Jersón (sur) en el otoño. "Creo que pasaremos rápidamente al siguiente punto caliente del frente, que es la característica de esta guerra de desgaste", agrega.

Ucranianos ven televisión en Bajmut. Foto: AFP

Una cuestión interna rusa

La captura de Bajmut, que supondría la primera victoria rusa desde las contraofensivas ucranianas del otoño, está en el centro de la rivalidad entre el ministerio de Defensa ruso y el jefe de Wagner, que lleva meses intentando ganar estatura política.



En las últimas semanas, Prigozhin ha arremetido contra "la monstruosa burocracia militar" y "los políticos", e incluso acusó al jefe del Estado Mayor, Valery Guerasimov, y al ministro de Defensa, Serguéi Shoigú, de "traición" por no entregar munición a sus mercenarios.



La guerra en Ucrania ha dado al jefe de Wagner sueños de grandeza, según la investigadora rusa Tatiana Stanovaya, del centro R.Politik. "Prigozhin es ahora un actor muy visible en la escena rusa", dice. "Con la guerra en Ucrania, ha ganado atención pública, y a él le gusta", añade.



Las nuevas afirmaciones del jefe del grupo Wagner llegan al día siguiente de un incidente en la región rusa de Briansk, fronteriza con Ucrania, y que según Moscú fue una incursión de "saboteadores" ucranianos.



Según los servicios de seguridad rusos, el grupo disparó a un coche y mató a dos civiles e hirió a un niño en el pueblo de Lyubechane, justo en la frontera con Ucrania. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseveró este viernes que Moscú "tomará medidas" para impedir futuras incursiones ucranianas. "Se sacarán conclusiones después de la investigación", añadió Peskov.



La presidencia ucraniana desmintió las afirmaciones y dijo que el incidente fue una "provocación deliberada" por parte de Rusia para justificar su invasión.



El Comité de Investigación ruso anunció este viernes que envió un equipo al lugar, y afirmó que la situación estaba "bajo el control de las fuerzas del orden". Las fuerzas de seguridad rusas (FSB) dijeron haber encontrado una "gran cantidad de explosivos" en la zona.



Las autoridades rusas reportaron esta semana varios ataques con drones ucranianos en Crimea, una península anexionada por Rusia en 2014. Por primera vez, un dron se estrelló en la región de Moscú, sin causar daños ni víctimas. Este viernes, varias fuentes de las fuerzas del orden, citadas por la agencia TASS, reportaron la explosión de un dron en la región de Kolomna, a unos 100 kilómetros al sureste de Moscú.

¿Ucrania se rendirá?

El ejército ucraniano asegura que sus tropas tienen la opción de retirarse de la ciudad oriental de Bajmut, donde mantienen intensos combates con las tropas rusas, pero tal decisión solo se tomará si es "absolutamente necesario".



"Mientras el mando vea que tiene sentido mantener un determinado asentamiento, se luchará por él", dijo en declaraciones a la televisión local ucraniana el portavoz del Comando Operacional del Este, Serhiy Cherevaty, en referencia a la situación en esa urbe. "Si hay que ejecutar una acción táctica, se hará", precisó el militar, citado por el medio The Kyiv Independent.



La estratégica ciudad de Bajmut es, desde hace semanas, el epicentro de los combates entre ucranianos y rusos, ya que el control de la zona permitiría al Ejército de Moscú hacerse con un pasillo en el este de Ucrania por el que podría transportar tropas y material de forma segura.



Por ahora, las fuerzas ucranianas se aferran "heroicamente" a la ciudad en gran parte destruida, incluso "cuando Rusia intensifica su ataque mortal", denunció Cherevaty en sus declaraciones emitidas anoche. "Los luchadores del frente de Bajmut están defendiendo heroicamente este segmento del frente mientras agotan, sangran y debilitan al enemigo", agregó.



Para algunos analistas, a pesar del empeoramiento de la situación en

Bajmut para los ucranianos, su defensa es una operación estratégicamente sólida que continuará obligando a las tropas rusas a gastar mano de obra y equipos en costosos ataques".

