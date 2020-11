Azerbaiyán empieza a retomar control en territorios de Nagorno Karabaj

El ejército de Azerbaiyán retomó este viernes el control del distrito de Aghdam, cedido por los separatistas armenios de Nagorno Karabaj, tal y como prevé el acuerdo de alto el fuego que puso fin a seis semanas de guerra.



Se trata del primer territorio que es recuperado por Azerbaiyán de los tres que le serán devueltos y que habían estado controlados por las fuerzas armenias desde hacía casi 30 años, al término de una guerra, en los años 1990, que dejó decenas de miles de muertos y cientos de miles de desplazados, entre ellos la población azerbaiyana de Aghdam.

"Felicidades a todos los ciudadanos de Aghdam. Ya no son refugiados, volverán a sus tierras ancestrales", declaró el presidente azerbaiyano, Ilham Aliyev, en declaraciones difundidas por televisión, después de que el ejército entrara en este distrito. "Hemos liberado la región del fascismo armenio", proclamó.



El acuerdo de tregua, firmado el 9 de noviembre y negociado por el presidente ruso Vladimir Putin, confirma la derrota armenia tras seis semanas de combates que probablemente dejaron miles de muertos.



Además de los territorios conquistados dentro de la propia Nagorno Karabaj, como Shusha (segunda ciudad de la provincia), Azerbaiyán recupera los siete distritos azerbaiyanos que eran una especie de barrera de seguridad de los separatistas.



Cuatro los retomó por las armas y tres le serán devueltos. Tras Aghdam, vendrán Kalbajar, el 25 de noviembre y Lachin, el 1 de diciembre. Al mismo tiempo, unos 2.000 soldados de las fuerzas de paz rusas están siendo desplegados en la zona para garantizar el cumplimiento del acuerdo por las partes en conflicto.

El acuerdo entre Azerbaiyán y Armenia fue negociado por el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Foto: Alexei Druzhini. Efe

Sólo cenizas

En Aghdam, los armenios locales no esperaron la llegada de las fuerzas de Bakú para huir. Muchos prefirieron prender fuego sus casas antes de marcharse, para que ningún azerbaiyano pueda habitar en ellas, comprobaron periodistas de la AFP.



En los pueblos de Nor Maragha o en Nor Karmiravan, dentro de este distrito, los habitantes mataron al ganado, recogieron sus verduras y frutas y metieron en sus vehículos y en remolques todas sus pertenencias personales con el amargo sentimiento de dejar al odiado enemigo sus granjas y sus huertas.



En Aghdam, una ciudad fantasma y en ruinas desde hace 30 años, donde los separatistas tenían su retaguardia, los soldados armenios demolieron este jueves su cuartel general con excavadoras y prendieron fuego a lo poco que quedó, antes de marcharse.



A finales de la guerra en los años 90 el éxodo fue en sentido inverso: la población azerbaiyana huyó de estos lugares y Armenia pidió a sus ciudadanos que poblaran la zona.

El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev. Foto: Oficina de prensa presidencial de Azerbaiyán. AFP

De acuerdo con información publicada por eldiario.es el pasado 10 de noviembre, "los desplazados internos y los refugiados podrán regresar a Nagorno Karabaj y las regiones aledañas bajo control del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur)", según el acuerdo entre ambas partes.



Sin embargo, el hecho de que Azerbaiyán tenga el control en algunos lugares genera desconfianza en las personas desplazadas, según el portal español. "¿Quieren que viva allí con 'turcos'? No, no, no. Entrarían por la noche para matarnos", le dijo a eldiario.es una mujer que huyó por tercera vez de la guerra.

El papel de Turquía

El acuerdo que puso fin a los combates es una humillante derrota para Armenia. La oposición acusa al primer ministro Nikol Pashinyan de ser un "traidor" y pide en vano su dimisión. Pero por ahora las manifestaciones en las calles armenias se limitan a algunos miles de personas.



En Azerbaiyán, el presidente Aliyev se presentó triunfante esta semana en lugares emblemáticos recuperados tras la guerra. La comunidad internacional se ha felicitado por este alto el fuego, pero persisten ciertas "ambigüedades" sobre su puesta en práctica.



Francia pidió a Moscú que aclare, por ejemplo, cuál es el papel de Turquía, gran apoyo de Azerbaiyán y enemigo jurado de Armenia. Turquía no es mencionado en el acuerdo que puso fin a los combates, pero sus autoridades anunciaron rápidamente que supervisarían el alto el fuego conjuntamente con Rusia.



El presidente ruso garantizó que no habrá ningún soldado turco en Nagorno Karabaj. El acuerdo de tregua tampoco menciona la reanudación de las negociaciones sobre el estatus de este enclave separatista, una cuestión que envenena las relaciones en esta región del sur del Cáucaso desde hace décadas.



AFP

