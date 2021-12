La Fiscalía neerlandesa pidió este miércoles la imposición de cadena perpetua a cuatro acusados -tres rusos y un ucraniano- durante un juicio celebrado en rebeldía en Países Bajos por la tragedia del MH17, el avión de Malaysia Airlines derribado en el este de Ucrania en 2014 y que costó la vida a 298 personas.



Los rusos Serguéi Dubinski, Igor Guirkin y Oleg Pulatov, y el ucraniano Leonid Kharshenko, cuatro altos cuadros de los separatistas prorrusos de este de Ucrania, están acusados de haber derribado el vuelo MH17 con un misil tierra-aire "BUK".



"Pedimos que los sospechosos Girkin, Dubinsky, Pulatov y Kharchenko sean condenados a cadena perpetua por su responsabilidad en el derribo del avión que provocó la muerte de estas 298 personas", declaró a los jueces la fiscal Manon Ridderbeks.



La acusación afirma que los cuatro sospechosos tuvieron un rol central a la hora de obtener el sistema de misil BUK tierra-aire, que probablemente buscaba tumbar un avión militar ucraniano.



"Si esa era su intención, eso no cambia nada porque siguen siendo acusados de un acto criminal", destacaron los fiscales. Además la acusación destacó que la ley holandesa no distingue entre aeronaves militares y civiles. "Cualquier violencia contra la aviación debe ser castigada con severidad", indicaron.



El procesado de más alto perfil es Girkin, de 49 años, conocido con el pseudónimo 'Strelkov' y que fue uno de los principales comandantes de los separatistas al inicio del conflicto en Ucrania.



Dubinsky, de 57, está acusado de pertenecer a los servicios de inteligencia rusos y Pulatov, de 53, fue un soldado de las fuerzas especiales rusas y es subalterno de Dubinsky.



En tanto Kharchenko, de 48, supuestamente encabezó una unidad separatista en el este de Ucrania. "Los sospechosos usaron el misil 'BUK' como su arma propia", destacó el procurador Thijs Berger.



Berger indicó durante las audiencias esta semana que los procesados "no apretaron el botón" para lanzar el misil "pero lo usaron para su lucha armada con el objetivo de destruir un avión".



AFP y EFE