Acuerdo 'posbrexit', a la vista tras ardua negociación 

Londres llegó hasta el borde del acantilado, vio el abismo y decidió dar marcha atrás. El caos en el sur de Inglaterra desde que Francia cortó el tráfico aéreo, ferroviario y marítimo por temor a la propagación de una nueva variante del coronavirus puede haber ayudado a cerrar un acuerdo para que el ‘brexit’, la salida británica de la Unión Europea, se haga de forma civilizada.





La Comisión Europea y el gobierno británico estaban en la noche de este miércoles a horas de anunciar que lograron un acuerdo que rija la relación entre el Reino Unido y la Unión Europea a partir del próximo 1.º de enero.



Varias fuentes comunitarias confirmaron que el acuerdo estaba hecho entre los negociadores, el excanciller francés Michel Barnier, por lado europeo, y el ministro británico David Frost. Bruselas estaría ahora consultando de forma informal a los 27 gobiernos del bloque.



El anuncio del acuerdo por parte de la Comisión Europea será el primer paso. A partir de ahí, con apenas una semana antes de que la relación se rompa, se sucederán las siguientes etapas a marchas forzadas.



Este jueves deberían reunirse en Bruselas los embajadores de los 27 Estados miembros de la Unión para escuchar, de boca de Barnier, los detalles de lo acordado. Fuentes comunitarias aseguran que el texto, incluyendo sus anexos, se acerca a las 2.000 páginas. El último gran acuerdo comercial firmado por la Unión Europea, el que rubricó en 2017 con Canadá, tiene poco más de 700.



Michel Barnier, el negociador del bloque. Foto: Kenzo Tribouillard. AFP

Tras el anuncio, y un primer visto bueno informal de los gobiernos nacionales, la Comisión Europea enviará el texto formal al Consejo, el órgano que reúne a los gobiernos.



Ese órgano, por unanimidad, debe tomar la decisión de firmar el acuerdo y, en su caso, de su aplicación provisional antes de las ratificaciones parlamentarias. Este punto es clave porque ni el Parlamento Europeo ni el británico lo ratificarán antes del 1.º de enero.



Cuando se firme el texto será publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, entrará en vigor de forma provisional y será enviado al Parlamento Europeo.



Si se tratara de un acuerdo “simple” (que sólo incluye políticas que son competencia europea) sólo necesitaría la ratificación por parte del Parlamento Europeo y del Parlamento británico.



Si fuera un texto “mixto” (que también incluye políticas que son competencia nacional) necesitaría además la ratificación de los 27 parlamentos nacionales y de algunos regionales. En Bélgica, por ejemplo, sus tres regiones son competentes en materia de comercio internacional.



El negociador británico, David Frost. Foto: Olivier Hoslet. Efe

El acuerdo a punto de anunciarse comprende un tratado de libre comercio entre el Reino Unido y la Unión Europea por el que el comercio seguirá como hasta ahora, sin aranceles ni cuotas.



Londres ha decidido que no seguirá participando en muchos programas europeos, como el de intercambio de estudiantes Erasmus, el GPS europeo Galileo o decenas de programas de investigación. El Reino Unido saldrá también de decenas de agencias europeas, como la del Medicamento.



Además de la parte comercial, el texto incluye apartados sobre finanzas, seguridad, cooperación judicial y antiterrorista.



A cambio de tener acceso al mercado europeo sin aranceles ni cuotas, para garantizarse así acceso al mercado al que va el 48 por ciento de sus exportaciones de bienes y servicios, el Reino Unido aceptó mantener su legislación sobre ayudas de Estado alineada con la europea. Bruselas exigía –y habrá conseguido porque de otra forma no habría acuerdo- que el Reino Unido, contra lo que habían prometido los brexiters más radicales, no se convierta en un paraíso fiscal que le haga competencia laboral, social o medioambiental.



IDAFE MARTÍN PÉREZ

Para EL TIEMPO

BRUSELAS

