Un carro atropelló este miércoles a varias personas en una calle comercial en el centro de Berlín, dejando un muerto y más de una decena de heridos antes de que su conductor fuera detenido, anunció la policía, que ignora las motivaciones del incidente.



Los servicios de emergencia contabilizaron "más de una docena de heridos", de los cuales cinco "luchan por su vida", mientras que otras tres personas trasladadas al hospital están "gravemente heridas".

¿Qué se sabe del conductor?

El vehículo, un Renault Clio gris metalizado, acabó estrellándose hacia las 10:30 a. m . (hora local) contra la vitrina de un comercio cerca de la estación de tren de Berlín Zoo.



Justo después, el conductor del auto intentó fugarse pero fue interceptado por los peatones y luego detenido por la policía, explicó Thilo Cablitz, un responsable de las fuerzas de seguridad en el lugar. Se trata de un armenio-germano de 29 años.



El incidente tuvo lugar cerca de la iglesia Memorial, monumento emblemático de la zona occidental de la capital alemana, situado en una de las arterias comerciales más transitadas, la Kurfürstendamm.

Las autoridades alemanas ya retuvieron al conductor. Foto: EFE

¿Qué hay detrás del atropello?

La policía de Berlín, que por el momento no especificó si se trata de un acto deliberado o de un accidente, informó en Twitter que había una persona fallecida.



Unos 130 policías y numerosos bomberos fueron desplegados en el lugar, no lejos de donde el 19 de diciembre de 2016 un terrorista islamista atropelló y mató a 12 personas con un camión mientras se celebraba un mercadillo navideño.

¿Cómo fue el atropello?

El automóvil se abalanzó primero contra los peatones "y siguió su camino" unos 150 o 200 metros antes de estrellarse "contra un escaparate", afirmó Cablitz.



"Me encontraba cerca de la fuente cuando escuché un fuerte ruido, después vi a una persona volar por los aires (por el impacto del vehículo)", contó a AFP un testigo, Frank Vittchen.



"Continuó muy rápido por la acera y no frenó. Luego bajó a la calzada y se dio a la fuga", añadió.



Otro testigo, que no quiso revelar su identidad, aseguró que el conductor embistió a "un grupo de estudiantes" antes de pasar un semáforo en rojo y continuar su marcha a una "velocidad excesiva".

Las autoridades alemanas acudieron al lugar de los hechos para atender a las víctimas. Foto: EFE

Según varios medios, la víctima es un profesor que acompañaba a ese grupo. Un cuerpo cubierto con mantas azul y blanca podía verse aún en la calle horas después de la tragedia, constataron periodistas de AFP.



También podía verse el vehículo estrellado en la vitrina de una tienda de perfumes, con la puerta del copiloto abierta.



En los últimos años hubo varios ataques con vehículos en Alemania a manos de personas con problemas sicológicos.



Uno de los más graves ocurrió en abril de 2018 en Munster (oeste), cuando un hombre atropelló con una camioneta a cinco personas reunidas delante de un restaurante. El conductor se suicidó justo después de un disparo en la cabeza.



En diciembre de 2020, un conductor de 51 años que sufría episodios de sicosis, mató a cinco personas (entre ellas un bebé) e hirió de gravedad a 14 al invadir en estado embriaguez una zona peatonal en Tréveris (suroeste) poco antes de Navidad.



En Volksmarsen, en la región de Hesse (oeste), un hombre de 30 años hirió a un centenar de personas en febrero de 2020 al lanzar su vehículo contra el desfile de carnaval.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de AFP