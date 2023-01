El hombre que en la mañana de este miércoles atacó con un arma blanca a viajeros de la Estación del Norte de París e hirió a seis antes de ser reducido a tiros por la policía se encuentra entre la vida y la muerte, explicó el ministro francés de Interior, Gérald Darmanin.



El hombre que esta mañana atacó con un arma blanca a viajeros de la Estación del Norte de París e hirió a seis antes de ser reducido a tiros por la policía se encuentra entre la vida y la muerte, explicó el ministro francés de Interior, Gérald Darmanin.



En una comparecencia ante la prensa en la misma Estación del Norte en presencia entre otros de la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, Darmanin señaló que las fuerzas del orden trabajan para saber quién es el agresor, puesto que no llevaba papeles de identidad encima.

#Francia Un hombre armado con un cuchillo atacó a varias personas en la Estación del Norte de París, dejando a seis personas heridas, incluyendo a un agente de policía. El atacante fue "neutralizado" por la policía, según informes. pic.twitter.com/GLNh2IIK1U — Randy Correa 📲 (@RandyCorreaVE) January 11, 2023

Sobre las posibles motivaciones de su ataque, después de que hayan circulado rumores sobre los gritos que supuestamente dio mientras llevaba a cabo la agresión, el ministro dijo: "Que yo sepa, no ha dicho nada".



La Fiscalía Antiterrorista no se ocupa del caso, al menos por el momento, lo que da una idea de los elementos de los que disponen los investigadores sobre la caracterización de los hechos.



Según el relato de Darmanin, el ataque comenzó a las 6.42 locales (5.42 GMT) cuando el hombre agredió a varias personas en la estación y un minuto más tarde ya había sido "neutralizado" por las fuerzas del orden.



En concreto, agentes que no estaban en servicio y otros policías que sí estaban en misión le dispararon tres veces y luego fue evacuado a un hospital.



Seis personas fueron heridas por el agresor, una de ellas de gravedad aunque su vida no corre peligro. Entre ellas hay un policía.



El ministro hizo hincapié en que "sin la intervención extremadamente rápida de la policía, habría víctimas".



EFE