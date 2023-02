Un ataque ruso con drones de combate de fabricación iraní a primera hora de este lunes dejó dos muertos y tres heridos en la ciudad ucraniana de Jmelnitsky (oeste), informó su alcalde.



Oleksandr Symchyshyn señaló en mensajes separados en Telegram que dos socorristas fallecieron en el hospital tras el ataque con más de una docena de aviones no tripulados.



Las fuerzas ucranianas reportaron haber derribado once de los 14 drones kamikaze de fabricación iraní, en respuesta al ataque ruso con aeronaves no tripuladas (UAV) con explosivos.



(Además: Las inquietudes que deja la suspensión del acuerdo nuclear entre Rusia y EE. UU.)

"Por desgracia, tenemos otra muerte en el hospital. Los médicos no lograron salvar la vida de otro héroe, un rescatista", dijo en el segundo mensaje, tras informar poco antes sobre una primera muerte.



Las fuerzas armadas ucranianas afirmaron haber derribado 11 de los 14 drones "Shaded" desplegados por Rusia durante la noche.



Nueve de ellos fueron derribados sobre la capital, Kiev, según el jefe de la administración militar de la ciudad, sin que se reportaran daños o víctimas.



(También: Rusia responde a propuesta de China para poner fin al conflicto en Ucrania)



Rusia lleva meses lanzando ataques con misiles y aviones no tripulados contra infraestructuras críticas de Ucrania, lo que ha llevado a Kiev a reforzar sus sistemas de defensa antiaérea con ayuda occidental.



Los ataques han dejado a millones de personas sin electricidad en pleno invierno.

Facebook Twitter Linkedin

Al menos en once regiones ucranianas se han reportado ataques rusos en las últimas 24 horas. Foto: EFE

Ataques a once regiones ucranianas en últimas 24 horas

Además del ataque con drones suicida de fabricación iraní, las tropas rusas atacaron en las últimas 24 horas once regiones de Ucrania, según datos de las administraciones militares regionales.



Según el informe de las 09:00 a. m. (07.GMT) sobre la situación en las regiones, dos personas murieron en los ataques anoche contar la ciudad de Jmelnitsky.



En la región de Chernihiv se registraron dos bombardeos en las últimas 24 horas que no dejaron víctimas, aunque sí daños.



(Le recomendamos: Las impactantes imágenes de la tragedia por naufragio que deja 62 muertos)



Según el mando operativo "Norte", los sistemas de defensa antiárea derribaron tres drones sobre Chernihiv.



En la región de Sumy, las tropas rusas atacaron anoche con fuego de mortero la comunidad de Krasnopilska, y durante la tarde del domingo bombardearon las comunidades de Bilopilska, Hlujivska, Novoslobodska y Jotynska, donde se registraron 76 impactos de mortero y artillería y se reportó una persona herida.

Facebook Twitter Linkedin

La ofensiva rusa se intensifica mientras Ucrania pide acelerar los envíos de ayudas de Occidente. Foto: EFE/EPA/GEORGE IVANCHENKO

En varias de estas regiones no se reportan pérdidas de vidas. Sin embargo, varios de los ataques han cobrado varias vidas y herido a decenas.



Un hombre de 73 años resultó herido leve en un ataque a la ciudad de Vochansk. En la región de Luhansk, las tropas rusas llevaron a cabo "ofensivas infructutosas" en zonas boscosas en las direcciones de Kupansk y Lyman.



En la región de Donetsk, el ejército ruso lanzó por la noche dos ataques con misiles contra Myrnohrad y por la mañana se registró un bombardeo masivo en Avdiivka. Una mujer resultó herida en la ciudad de Hirnyk.



(Más noticias: El covid salió de un laboratorio chino, según informe de inteligencia de EE. UU.)



"No hay cambios significativos en la situación a lo largo de la línea del frente. Vuhledar, Maryinka, Avdiivka y Bajmut están bajo fuego hostil constante", subraya el informe.

En la región de Jersón, las tropas rusas bombardearon con artillería varias ciudades. Una persona murió y otras dos resultaron heridas en esta región en las últimas 24 horas; además, 87 personas, entre ellas 15 niños, fueron evacuadas de los territorios liberados.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

Con información de AFP y EFE

EL TIEMPO