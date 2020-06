Ataque con cuchillo deja al menos a tres personas heridas en Escocia

Tres personas fueron acuchilladas este viernes en un hotel del centro de Glasgow por un hombre que fue abatido por la Policía, informaron este viernes las autoridades de este cuerpo de seguridad.



Las fuerzas policiales confirmaron que no buscan a nadie más en relación a este incidente, en el que un agente también recibió heridas de arma blanca y fue trasladado al hospital.



"Nos gustaría asegurar a la ciudadanía que se trata de un incidente contenido y que la ciudadanía en general no está en riesgo. Agentes de la policía armada asistieron al suceso y puedo confirmar que un sospechoso fue abatido por un oficial armado", indicó la Policía escocesa en un comunicado.



Añadió que no se busca "a nadie más en relación con este incidente" e instó a los ciudadanos a evitar circular por las calles West George Street y Renfield Street que han sido cerradas al tránsito de vehículos y peatones "hasta nuevo aviso".



La zona cerrada forma parte del área comercial del centro de Glasgow, normalmente muy concurrida, aunque debido a la pandemia de covid-19 la mayoría de comercios se encuentran cerrados.



Según la BBC, el hotel, que estaría cerrado al público por las restricciones del confinamiento que todavía no se han levantado en Escocia, podría estar siendo usado como alojamiento temporal para varias personas.



El primer ministro británico, Boris Johnson, afirmó estar "profundamente triste" ante lo ocurrido en la mayor ciudad de Escocia. "Mis pensamientos están con todas las víctimas y sus familias. Gracias a nuestros valientes servicios de emergencia que están respondiendo", indicó en Twitter.



La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, instó a los ciudadanos a "seguir la recomendación" de las autoridades policiales de evitar la zona acordonada, mientras "gestionan el incidente".



"Las informaciones sobre el centro de la ciudad de Glasgow son realmente terribles. Mis pensamientos están con todos los involucrados. Estoy siendo actualizada a medida que la situación se aclara. Ayuden a los servicios de emergencia a hacer su trabajo manteniéndose alejados del área y no compartan información no confirmada", afirmó Sturgeon en Twitter.



EFE