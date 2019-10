El impactante momento en el que un oso atacó a su domador en Rusia

Ruslan Solodyuk, un artista circense ruso, se está recuperando de las heridas que le causo un oso, de 300 kilos, durante un show en el país europeo.



El hecho se registró el pasado miércoles 23 de octubre, pero hasta ahora se hizo público el video.

Solodyuk estaba presentando con su circo ambulante, el Full House, en la ciudad de Olónets, en la república de Carelia, a 180 kilómetros de distancia de San Petersburgo.



Según el diario español El País, “el animal estaba empujando una carretilla sobre dos patas, siguió la rutina bailando con su adiestrador, pero en mitad del ejercicio se abalanzó violentamente sobre él”.



En el video (que puede herir su susceptibilidad) se ve cómo el animal tira al piso Solodyuk y lo ataca. Al tiempo, otro miembro del circo intenta separarlos con patadas y descargas eléctricas.

El Comité de Investigación de la Federación de Rusia para la República de Carelia está investigando lo sucedido, ya que en las imágenes se ve que no había rejas que alejaran al oso del público. Por esto, el circo podría ser sancionado.



Según el medio ruso RIA Novosti, que citó a uno de los organizadores del espectáculo, el animal actuó así porque se vio afectado por los flashes de las fotos que le tomaron.



El diario The New York Times, por su parte, aseveró que el oso tiene 16 años, sufría dolor en las articulaciones en el momento del ataque y estaba en su última gira.



“A pesar de las crecientes protestas de los activistas por los derechos de los animales, los osos cautivos y otros mamíferos grandes a menudo todavía se usan en actos de circo y en shows callejeros en Rusia”, informó el diario argentino La Nación.



