Se intensifica el conflicto entre la UE y AstraZeneca por vacunas 

El conflicto entre la Unión Europea (UE) y AstraZeneca Plc se intensificó cuando Alemania instó al bloque a limitar las exportaciones de vacunas, lo que amenaza con generar tensiones con el Reino Unido y otros compradores de la vacuna contra el covid de la farmacéutica británica.



Las autoridades europeas están bajo una creciente presión a medida que las lentas campañas de vacunación del bloque amenazan con prolongar los confinamientos, provocando recesiones.



AstraZeneca, que está en las etapas finales del proceso de aprobación de la UE de su vacuna contra el covid-19, generó una negativa reacción tras informar que las entregas iniciales se retrasarían debido a problemas de producción.



Un límite a las exportaciones de vacunas producidas en la UE "tendría sentido", dijo el martes el ministro de Salud alemán, Jens Spahn, en una entrevista del canal de televisión ZDF. Las vacunas que salen de la UE "necesitan una licencia, por lo que al menos sabemos lo que se produce en Europa y lo que sale de Europa", señaló.



La Comisión Europea, que había pedido a las farmacéuticas que informara por adelantado las exportaciones de vacunas, dice que el retraso de AstraZeneca implicará significativamente menos entregas en este trimestre de lo acordado anteriormente.



El revés se suma al anuncio de Pfizer Inc. este mes sobre la reducción temporal de la producción de una fábrica belga debido a labores para aumentar la capacidad.

"Europa invirtió miles de millones para ayudar a desarrollar las primeras vacunas contra el covid-19 del mundo", señaló la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en un discurso virtual al Foro Económico Mundial. "Y ahora, las empresas deben cumplir. Deben cumplir con sus obligaciones".



Junto con el enfrentamiento por las entregas, AstraZeneca tuvo que salir a defender su vacuna, desestimando un informe de un periódico alemán que afirmaba que su vacuna solo es efectiva para el 8 % de las personas mayores de 65 años.



Un informe de Handelsblatt publicado el lunes por la noche, que citó a fuentes no identificadas de la coalición gobernante de Alemania, es "completamente incorrecto", dijo un portavoz de AstraZeneca.



El Ministerio de Salud de Alemania también rechazó el informe, diciendo que el periódico parece haber confundido el hecho de que alrededor de 8 % de los sujetos de prueba tenían entre 56 y 69 años, y solo entre 3 % y 4 % tenían más de 70 años, lo que no es lo mismo que la eficacia.



La UE, que ha tenido casi 18 millones de casos de coronavirus, está muy rezagada con respecto al Reino Unido y Estados Unidos en las vacunaciones. Incluso Dinamarca, el líder del bloque, ha administrado solo 3,6 vacunas por cada 100 personas, aproximadamente un tercio de la tasa de Gran Bretana y la mitad de EE. UU.



Los países más grandes de la UE muestran cifras aún peores, como Alemania con 2,1 vacunas cada 100 personas.



La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Foto: Bloomberg

Lo que dice Londres

Una medida de la Unión Europea destinada a controlar las exportaciones de vacunas del covid-19 fuera de su territorio, para compensar retrasos en las entregas, no afectará a la campaña de vacunación en el Reino Unido, aseguró el martes el gobierno británico.



"Confío en que tanto AstraZeneca como Pfizer (...) nos proporcionarán las cantidades que necesitamos para cumplir nuestro objetivo a mediados de febrero", declaró Nadhim Zahawi, secretario de Estado para la campaña de vacunación, al canal a Sky News.



"Estoy seguro de que proveerán a la Unión Europea, al Reino Unido y al resto del mundo", añadió en referencia a Pfizer. Esta laboratorio estadounidense fabrica en Bélgica las vacunas que suministra al Reino Unido, mientras que las de AstraZeneca se producen principalmente en fábricas británicas.



Después de que Pfizer hubiese advertido de retrasos en las entregas de dosis de la vacuna del covid-19, el viernes AstraZeneca hizo un anuncio similar que causó preocupación y descontento en Bruselas.



El laboratorio británico afirmó que sus entregas al continente serían inferiores a lo previsto en el primer trimestre debido a una "caída del rendimiento" en un centro de fabricación de su vacuna, que este viernes debería recibir la aprobación de uso en la

UE.



Como reacción, la Comisión Europea propuso el lunes a los Estados miembros un "mecanismo de transparencia" que obligue a las farmacéuticas a notificar previamente a las autoridades europeas los envíos a países extracomunitarios de dosis producidas en la UE.



El objetivo es "proteger" a los ciudadanos de la UE. "El nacionalismo con las vacunas no es el camino correcto", afirmó Zahawi a Times Radio. "Nadie estará a salvo hasta que todo el mundo esté a salvo", añadió.



El gobierno británico se fijó el objetivo de haber vacunado a mediados de febrero a todos los mayores de 70 años, personal sanitario y personas de salud frágil, 15 millones de habitantes en total. Desde el lanzamiento de su campaña de vacunación el 8 de diciembre, casi 6,6 millones de personas han recibido la primera dosis.



BLOOMBERG Y AFP