Asociaciones de consumidores europeas denuncian a Meta por el uso de datos personales

Las asociaciones de consumidores de ocho países europeos, entre ellas la Federación de Consumidores y Usuarios (CECU) en España, denunciaron este jueves, 29 de febrero, a la empresa estadounidense Meta, por considerar que está incumpliendo el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea.



También participaron organizaciones de República Checa, Dinamarca, Grecia, Francia, Eslovaquia, Eslovenia, Países Bajos y Noruega —que no pertenece a la UE, pero sí al Espacio Económico Europeo—, con demandas ante sus respectivas autoridades nacionales de protección de datos.



(Lo invitamos a seguir leyendo: Las tareas que tendrá la iniciativa que liderará expresidente Duque en el Wilson Center).

Todas ellas consideran que Meta recopila y procesa diversos datos de los usuarios que van más allá de los que autoriza el RGDP, tales como su localización o la forma en la que interactúan con las plataformas de la compañía, para ofrecerles publicidad personalizada, según explicó en un comunicado la Asociación de Consumidores Europeos (BEUC), que coordinó las demandas.



Facebook puede inferir la orientación sexual o política de los usuarios, sus emociones, así como su nivel educativo o si sus padres se han separado, a través de los 'me gusta' que dan a determinados contenidos, de tal forma que la empresa matriz puede crear distintos perfiles para mostrar anuncios con base en sus intereses.



Según BEUC (Organización Europea de Consumidores), "la explotación masiva de la vida privada de cientos de millones de consumidores europeos, con fines comerciales, no respeta varios principios fundamentales del RGPD".



(Puede leer: Rusia: funeral del opositor ruso Alexéi Navalny tendrá lugar el 1.° de marzo en Moscú).

Facebook Twitter Linkedin

Meta y sus usuarios. Foto: Meta / iStock

Las asociaciones creen que el procesamiento que Meta hace de los datos personales no se limita a fines específicos, explícitos, legítimos y necesarios, tal como estipula el reglamento, ya que crea perfiles de consumidores para múltiples propósitos.



Aseguraron también que el procesamiento de los datos no es transparente, puesto que los usuarios desconocen su verdadero alcance y los fines con los que se utilizan.



Además, consideran que es injusto, dado que Meta utiliza su posición dominante en el mercado para forzar a los usuarios a dar el consentimiento a la utilización de sus datos, "cambiando frecuentemente la base legal, de manera que se frustra el ejercicio de los derechos de los interesados".



En este sentido, BEUC señaló que Facebook e Instagram tienen cada una de ellas más de 250 millones de usuarios en la UE, más del doble que otras plataformas como Twitter, TikTok o Snapchat, por lo que los que no quieren que se les rastree o no pueden o no desean pagar a la plataforma para evitarlo, no pueden cambiarse a otra red social porque no encontrarán a sus amigos o familiares.



EFE

Más noticias en EL TIEMPO