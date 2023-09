Tras el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta, a manos de Daniel Sancho, confeso asesino, el pasado 2 de agosto, se han venido conociendo más detalles, tanto sobre la muerte del médico como de la relación que sostenía con el español.

Arrieta murió a los 44 años en Tailandia, mientras pasaba unos días de vacaciones junto a Daniel Sancho, de 29 años. Quien se encuentra detenido desde el 7 de agosto en una prisión en ese país, con la posibilidad de tener que afrontar la pena de muerte o cadena perpetua.



Entretanto, el medio Ok Diario dio nuevos detalles sobre el inicio de la relación de ambos hombres, sobre la cual ya se han dicho varias cosas, como que solo eran a amigos hasta que Arrieta tenía pensado formalizar con Sancho.



(No deje de leer: Video: filtran escabrosa confesión de Daniel Sancho sobre el crimen de Edwin Arrieta).

Daniel Sancho confesó asesinar al médico Edwin Arrieta. Foto: EFE/Redes sociales

Según la información, el colombiano y el español no se conocieron en redes sociales, como se había dicho antes, sino en el invierno del 2022 en Madrid. Al parecer, en una discoteca llamada ‘Istar’, de música electrónica, que frecuentan clientes de alto nivel adquisitivo y que se ubica en una zona exclusiva de la ciudad.



Con el paso de los meses, comenzaron a frecuentar restaurantes de alta cocina y habría sido allí cuando el interés de Arrieta sobre el proyecto culinario de Sancho empezó a crecer.



También, indicaron que los hombres fueron vistos juntos durante los seis meses anteriores al asesinato y habían viajado a Madrid, Ibiza y Barcelona.

(Además: Rodolfo Sancho rompe el silencio por su hijo Daniel y habla de familia de Edwin Arrieta).



"Me dijo que existía un chico que se llamaba Dani, con el que mantiene una relación oculta y que su intención era formalizarla como pareja de hecho", contó Carlos Zuleta, amigo de Arrieta.



Sin embargo, la familia Sancho se ha mantenido en que seguramente no era más que una amistad y el interés de Sancho en que Arrieta invirtiera en su negocio: "Le tenía comprado con el dinero", señalaron.



También, niegan que Daniel Sancho sea gay y aseguran que supuestamente se iba a casar con su novia. Otros señalan que se trataba de una “doble vida”, por lo que puede que muchas cosas no constaran a su familia y amigos.

ELIM J ALONSO

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

