Nacionalidad española por apellido: proceso y requisitos para obtenerla

Si usted ha pensado en migrar a España en busca de mejores oportunidades laborales en su cédula de ciudadanía puede estar la solución. Si usted tiene determinado apellido puede solicitar la nacionalidad, precisamente, por apellido.



Este documento también se conoce como Nacionalidad por opción y es un derecho que se concede a los descendientes de españoles que hayan nacido en el extranjero.



El otorgamiento de esta nacionalidad no se basa en la residencia en España, sino en la demostración de un vínculo familiar con un español de origen.



El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, en su página web, explica los requisitos y el trámite para obtener ese documento.

Requisitos para obtener la nacionalidad

Ser descendiente de un español de origen: Esto significa que su abuelo o abuela, o bisabuelos, debe haber nacido en España y no haber renunciado a la nacionalidad española.



No tener la nacionalidad española de origen: Si ya tiene la nacionalidad española por cualquier otro medio, no puede solicitarla por opción.



La Sagrada Familia, en Barcelona, es el atractivo turístico más visitado en España.

Declarar la voluntad de adquirir la nacionalidad española: Esto se hace mediante una declaración formal ante el Registro Civil español.



Jurar o prometer fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución y a las leyes españolas.

Renunciar a la nacionalidad de origen: En algunos casos, puede ser necesario renunciar a la nacionalidad de origen para obtener la española.

Así es el trámite

La documentación que exige el Gobierno Español incluye el certificado de nacimiento, el certificado de nacimiento de su padre o madre español, el certificado de matrimonio de sus abuelos (si es el caso), y otros documentos que acrediten su vínculo familiar con un español de origen.



Solicite cita previa en el Registro Civil español: Puede hacerlo en línea o por teléfono.



Presente la solicitud y la documentación en el Registro Civil: En la cita previa le pedirán que presente la solicitud debidamente cumplimentada y la documentación original.



Pague la tasa de solicitud: La tasa actual es de 268,70 euros.



Espere la resolución: El Registro Civil tiene un plazo de seis meses para resolver la solicitud.

Si tiene uno de estos apellidos puede pedir la nacionalidad

A: Abraham, Acevedo, Acosta, Aguado, Aguiar, Aguilar, Alarcón, Alba, Aldana, Alcalá, Alegre, Alfonso, Alfaro, Almeida, Alonso, Álvarez, Amigo, Amado, Amaya, Aranda.



B: Baltasar, Báez, Barral, Barrios, Beato, Benavente, Benítez, Bernal, Bravo, Bueno, Bermejo.



C: Cabrera, Calvo, Camacho, Campo, Cantos, Carrasco, Carrillo, Carvajal, Castellanos.



D: Delgado, Diego, Díez, Díaz, Duque, Domínguez, Durán, Dorado, Duarte.



E: Enrique, Enríquez, Espejo, Esperanza, Espinosa, Escudero, Esteban.



F: Fajardo, Fernández, Ferrer, Ferrero, Figueroa, Flores, Fuentes, Fuertes.



G: Gálvez, García, Gato, Garzón, Gil, Gimeno, Giménez, Gómez, Granado, González,

Gutiérrez.



H: Haro, Henríquez, Hernández, Heredia, Holgado, Herrera, Huerta, Hurtado.



I: Ibáñez, Israel, Izquierdo.



J: Jaén, Jiménez, Jimeno, Jorge, Juárez, Julián.



L: Lázaro, Leal, Lara, Larios, Leiva, León, Lima, Linares, Lobato, Lobo, López, Lorca,

Lorenzo.



M: Madrid, Madrigal, Macías, Machado, Manuel, Márquez, Marchena, Marcos, Martínez, Marín.



N: Nájera, Navarro, Navas, Nieto, Núñez.



O: Ocampo, Ochoa, Olivos, Olmos, Oliva, Ordóñez, Olivares, Orellana, Ortega, Ortiz.



P: Pacheco, Padilla, Palma, Palomino, Pardo, Paredes, Pareja, Parra, Paz, Pascual, Pedraza, Peña, Pérez.



Q: Quirós, Quemada.



R: Ramírez, Ramos, Real, Rey, Reina, Ribera, Ricardo, Rivero, Robles, Roca, Rivas, Rodríguez, Ruiz.



S: Salgado, Salinas, Salas, Salazar, Salcedo, Salvador, Sánchez, Sancho, Serra, Serrano, Sierra, Silva.



T: Talavera, Toledo, Torre, Torres, Trigo.



U: Úbeda, Uría, Urrutia.



V: Valero, Valle, Vara, Varela, Vargas, Vázquez, Vega, Velázquez, Vera, Vergara, Villanueva, Vidal.



Z: Zalazar, Zaragoza, Zúñiga.



