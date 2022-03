Once personas acusadas de formar un grupo criminal dedicado a la trata de personas fueron detenidas en la ciudad española de Palma (Mediterráneo) acusadas de explotar sexualmente a mujeres de origen sudamericano, informó este jueves la Policía.



Los arrestados son seis mujeres y cinco hombres de entre 22 y 52 años y de origen boliviano, colombiano, dominicano y argentino, que supuestamente formaban un grupo criminal vinculado a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y prostitución, según un comunicado de la Policía española.



La Policía inició una investigación después de que dos de las víctimas, que eran obligadas a ejercer la prostitución, se escaparon de uno de los prostíbulos, tras lo que fueron alojadas en un piso de seguridad.



En cuanto al modus operandi, las denunciantes de origen no revelado, afirmaron a las autoridades españolas que la red las contactaba en sus países de origen, donde vivían en una situación precaria y les ofrecieron trabajar en España como cuidadoras de hogar o camareras de piso con unas condiciones económicas favorables, según los investigadores.



Una vez en España, las trasladaban a la ciudad de Talavera de la Reina (centro), donde les quitaban el pasaporte y les informaban que habían contraído una deuda de 3.000 euros (unos 3.325 dólares) que tenían que saldar como prostitutas, ya que de no hacerlo, tomarían represalias contra sus familiares.



La investigación concluyó que las víctimas fueron trasladadas desde esa ciudad a Palma, donde tenían prohibido salir solas a la calle y estaban sometidas a vigilancia. Los pisos destinados a prostíbulos funcionaban las 24 horas del día todos los días de la semana, excepto las pocas horas que les dejaban libres, unas tres horas para descansar.



A algunas de las mujeres se le negaba la comida salvo que ejercieran la prostitución y otras estaban hacinadas en habitaciones sin casi ventilación ni luz natural, además de que no recibían dinero, ya que lo que cobraban era para saldar esa supuesta deuda, señaló la Policía.



Los agentes realizaron cuatro registros domiciliarios en Palma, uno de ellos en la vivienda de la supuesta cabecilla del grupo y en otros tres en pisos donde presuntamente se ejercía la prostitución, en los que intervinieron sustancias estupefacientes y cámaras de seguridad.REDACCIÓN INTERNACIONAL

