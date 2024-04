Así funcionan los testeos rápidos de cáncer y otras enfermedades para hacer desde casa

Son pocos los que no tienen recuerdos del tiempo en que tocaba insertarse un incómodo copito por la nariz, mientras se contenía la respiración, para determinar si se padecía de covid-19 en medio de la pandemia que amenazó al mundo entero en 2020.

Lo cierto, es que una de las cosas positivas que trajo la situación fue el desarrollo tecnológico de pruebas más cómodas, efectivas y asequibles que le permitieran a las personas saber si eran positivas para el virus.

Newfoundland Diagnostics se convirtió en el proveedor líder del mercado de dispositivos médicos y pruebas de diagnóstico, principalmente autodiagnósticos domésticos en forma de kits de pruebas, con más de 100 millones de pruebas vendidas en todo el mundo, no solamente de covid sino de otro tipo de virus, enfermedades o situaciones médicas. A partir del desarrollo de autopruebas de covid-19.

Eso sumado a que Colombia, primer país en el que aterriza en la región, cuenta con la única tienda a nivel mundial para compra de este tipo de pruebas.

Max Beck, socio y co-fundador de Newfoundland Latam, habló con EL TIEMPO sobre estas revolucionarias pruebas de autodiagnóstico temprano de algunas enfermedades como el cáncer, problemas de tiroides, VIH y hasta fertilidad masculina o deficiencia de vitaminas.

Cómo surge la idea de traer a Colombia a Newfoundland?

Contamos con cinco campos principales en áreas de la salud: pruebas de fertilidad, exámenes de salud sexual, marcadores de cáncer o análisis de sangre para intolerancias y deficiencias.

Todo inició en el 2020 con la pandemia del covid-19 donde hubo una demanda muy alta de pruebas diagnósticas en general. Con el tiempo, eso llevó a que la gran mayoría de personas que antes no estaban acostumbradas a hacerse pruebas, empezaron tener esa necesidad. En esa época, nuestros socios en Alemania e Inglaterra se convirtieron en los comercializadores más grandes del mundo en el tema de las pruebas de autodiagnóstico de covid-19. Por supuesto, eso llevó a que millones de personas adoptaran la prueba autodiagnóstica como parte de su rutina y, de ahí, pensaron que sería muy buena idea mirar en qué otros temas o campos de la salud podríamos aplicar la idea de la autoprueba y ahí empezaron a trabajar con laboratorios y con fabricantes en todo el mundo para elaborar y sacar un portafolio de autopruebas de otras enfermedades. Hoy en día contamos con 22 testeos para diferentes enfermedades o campos de la salud.

¿Para que tipos de diagnósticos están pensadas las pruebas?

Nosotros contamos con cinco campos principales en áreas de la salud: pruebas de fertilidad, exámenes de salud sexual, marcadores de cáncer o análisis de sangre para intolerancias y deficiencias. En ese sentido, contamos con pruebas para infecciones e inclusive para testeos de drogas y alcohol.

¿Qué porcentaje de efectividad tienen los testeos?

Contamos con una precisión encima del 95 por ciento. Por ende, la persona que se haga la prueba puede tener la seguridad de que el resultado es el definitivo. Lo que es importante aclarar es que estas son pruebas del autocuidado, es un paso preventivo y de ninguna manera reemplaza a un profesional de la salud porque las pruebas no hacen un diagnóstico, simplemente son un primer paso que le marca a la persona si padece o no de la enfermedad, o si es positivo o no para el indicador que se tome y que, de esta manera, pueda entonces acudir a su médico tratante.

¿Por qué señala que usted es el mejor ejemplo?

Nuestra misión como marca a nivel mundial es la de democratizar el acceso a la salud.

(Risas). Yo llevaba dos meses con un dolor en la espalda que, por lo general, uno lo puede naturalmente atribuir a una mala postura o a pasar una mala noche. Pero, decidí hacerme la autoprueba de función de renal y, para mi sorpresa, ahí me salió que tenía un problema con el riñón. Algo impensable para mí porque no tenía antecedentes de esa dolencia. Por eso lo veo como un gran aliado para la prevención. Por supuesto, acudí a mi médico y empecé un tratamiento, ahorrándome tiempo y, sin duda, otros exámenes.

¿Qué significa que las pruebas que ofrecen son rápidas?

Quiere decir que desde que la persona se la realiza, el resultado sale en los 10 minutos posteriores.

Ustedes también ofrecen pruebas rápidas, pero que deben ser ejecutadas por un profesional de la salud. ¿Por qué?

Eso se debe a que la toma de la muestra en algunos casos es más complicada. Por ejemplo, las pruebas profesionales que tenemos para la detección de enfermedades de transmisión sexual como la clamidia, gonorrea o sífilis; la toma de muestra requiere un profesional de la salud y esa, en realidad, es la única diferencia. Pero, en la entrega del resultado, todas funcionan igual.

¿Qué detectan entonces las autopruebas rápidas?

Tal cual como una prueba de embarazo o la del covid-10 son pruebas cualitativas. Es decir, determinan si sí o no se detecta en el organismo el marcador. Entonces, te detectan, por ejemplo, si eres positivo o no para ser portador de un virus como el del covid, la malaria o el dengue.

¿Es tan simple de hacerse como una prueba de embarazo?

Trabajamos en romper con la barrera mental del miedo a hacerse una prueba para que las personas comprendan que la prevención les ahorra tiempo, dinero y, lo más importante: salva vidas.

Nosotros trabajamos con los mejores laboratorios y fabricantes del mundo, por eso nuestro portafolio ya cuenta con 22 pruebas que cuentan con la experiencia de ayuda. Qué significa esto, que estamos avalados por las autoridades mundiales para llamar a nuestros testeos "autopruebas", que tienen como condición que sean fáciles de hacer y que tengan un margen de error muy bajo. Además de esto, cuando la persona adquiere la prueba, viene con un paso a paso de instrucciones muy sencillo y también puede escanear un código QR en el que puede ver el paso a paso en video de las instrucciones de la prueba.

¿Qué decirle a una persona que, justamente, no quiera hacerse el testeo por miedo a que salga positivo?

Muchas personas le tienen miedo a hacerse el testeo y que les salga positivo. Pero, lo que no tienen en cuenta, es que lo que están haciendo es dilatar la detección y empeorar mucho más el problema.

Ese es un problema muy grande. De hecho, nuestra misión como marca a nivel mundial, hoy en día estamos en Alemania, Inglaterra, Francia, Italia y otros países europeos, es la de democratizar el acceso a la salud. Lo que vemos con preocupación es que muchas personas le tienen miedo a hacerse el testeo y que les salga positivo. Pero, lo que no tienen en cuenta, es que realmente al no tomársela lo que están haciendo es dilatar la detección del mismo y empeorar mucho más el problema. Así, algo que podía tratarse fácilmente, probablemente, si no se trabaja a tiempo puede llegar a ser incluso mortal. Por eso, nosotros tenemos la misión de ofrecer precios asequibles, para que no sea un factor limitante, y la lucha de la barrera mental para que las personas comprendan que la prevención les ahorra tiempo, dinero y, lo más importante: salva vidas. No puede ser que el miedo de obtener un resultado adverso sea la razón para no hacerse una prueba.

En Colombia, más específicamente en Bogotá, se ubica la primera tienda en su tipo en el mundo de autopruebas. ¿Por qué decidir apostarle a una tienda física?

La decisión de poner una tienda física tuvo mucho que ver con la necesidad de hablar con las personas, con los pacientes, sobre el valor de hacerse una prueba de autodiagnóstico, y eso no es algo que puedas lograr solamente poniendo el producto en una tienda. Cabe destacar que nos encontramos también en las grandes farmacias como: Farmatodo, Locatel y Cruz verde. Además, vamos a estar en Rappi turbo asegurando que en 10 minutos vas a poder tener la prueba en casa. Pero, volviendo al tema de la tienda física, vimos la necesidad de hablar con las personas sobre la importancia de cuidar su salud preventivamente con este tipo de productos que todavía la gente en general no conoce.

¿Cómo ha sido la experiencia hasta ahora?

Muy buena. Cabe destacar, que quien se acerque a la tienda puede hacerse un testeo de manera gratuita para entender cómo funciona la prueba. Llevamos poco más de tres meses y vemos que las personas son curiosas, tienen las mismas preguntas y dudas. Pero, lo importante es que al final del día, al animarse a probar la experiencia, puedan verle el valor que tiene para el cuidado de su salud. Creo que estamos creando un espacio educativo muy valioso.

¿Qué costo tienen las pruebas?

Ofrecemos pruebas a partir de los 15.000 pesos e incluso estamos trabajando para poder bajar mucho más los precios en los próximos meses. Esto es realmente importante para democratizar su acceso.

