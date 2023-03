El papa Francisco, de 86 años, ha pasado su primera noche en el hospital Policlínico Gemelli de Roma, tras ser ingresado este miércoles 29 de marzo debido a una infección respiratoria y donde permanecerá al menos dos días, durante los cuales se han cancelado los actos previstos en su agenda.

(En contexto: Papa Francisco, internado en hospital de Roma tras sufrir un malestar cardíaco).

La noche ha transcurrido tranquila y el equipo médico que se encarga de su tratamiento se muestra optimista, han indicado fuentes de la décima planta del hospital, en la que se encuentra su habitación, citadas por los medios italianos.

Facebook Twitter Linkedin

Momento en el que el Papa Francisco es trasladado a un hospital en Roma. Foto: Vincenzo PINTO / AFP

El pontífice "sufre una infección respiratoria que requerirá unos días de tratamiento médico hospitalario adecuado", comunicó la oficina de prensa del Vaticano horas después de ser hospitalizado en la tarde del miércoles.



"En los últimos días, el papa Francisco se había visto aquejado de algunas dificultades respiratorias y esta tarde acudió al Policlínico A. Gemelli para realizarse unos controles médicos", explicó, especificando que no se trata de una infección de covid-19.



Según los medios, Francisco fue sometido a un TAC del tórax y a otras pruebas médicas; su estado de salud no preocupa tras los resultados.



(Además: ¿Son reales o no las fotos del papa Francisco que se volvieron virales?).



La hospitalización causó sorpresa este miércoles, ya que el Vaticano comunicó inicialmente que el pontífice había sido ingresado "para controles programados anteriormente", sin mencionar ningún motivo, pero el papa tenía previsto esa misma tarde una entrevista para un programa de la televisión pública RAI que tuvo que ser anulada.



Por el momento también se ha cancelado la agenda para hoy, jueves, y mañana, viernes, mientras que el próximo domingo tiene previsto oficiar la misa del Domingo de Ramos.

El papa Francisco se encuentra conmovido por los muchos mensajes recibidos y expresa su agradecimiento por la cercanía y la oración FACEBOOK

TWITTER

Habrá que ver cómo evoluciona su estado en el hospital, donde está acompañado por su enfermero personal, Massimiliano Strappetti, según los medios, para saber si podrá participar en los numerosos actos de Semana Santa en los que está prevista su presencia.



(Puede leer: Vaticano devolvió estructuras del Partenón a Grecia como “símbolo de amistad”).



"El papa Francisco se encuentra conmovido por los muchos mensajes recibidos y expresa su agradecimiento por la cercanía y la oración", indicó el Vaticano en el comunicado.



Es la segunda vez que Francisco es ingresado en este hospital romano, tras el 4 de julio de 2021, cuando fue dado de alta después de 10 días, a los que le siguió una lenta recuperación. Desde entonces, el papa sólo ha sufrido un problema en la rodilla derecha que le obliga a andar con bastón o a utilizar una silla de ruedas y ha asegurado en varias ocasiones que no se quiere operar.

EFE

Más noticias en EL TIEMPO