Concluye la visita de Trump en Reino Unido con homenaje al 'Día D'

Durante el último día de la visita de Donald Trump a Reino Unido, el presidente de Estados Unidos se reunió este miércoles con la reina Isabel II para homenajear a cerca de 300 veteranos de la II Guerra Mundial en Portsmouth, al sur de Inglaterra, en el acto de conmemoración por el 75 aniversario del desembarco de Normandía.

La ceremonia tuvo lugar en la gran explanada del Southsea Common de Portsmouth, la ciudad portuaria que fue uno de los puntos de embarque clave para muchos de los barcos militares de los aliados en la jornada histórica conocida como "Día D", hace exactamente setenta y cinco años.



Durante el evento, también estuvieron presentes la primera ministra británica, Theresa May, el príncipe Carlos y varios jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos, el presidente francés, Emmanuel Macron; la canciller alemana, Angela Merkel, y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau.

El presidente Donald Trump, su mujer Melania, el presidente griego Prokopis Pavlópulos, la canciller alemana Angela Merkel, el premier holandés Mark Rutte y el premier luxemburgués

Xavier Bettel. Foto: Efe

En el transcurso de la jornada, la orquesta Tri-Service, dirigida por el Teniente Coronel Kevin Roberts y compuesta por músicos militares, fue la encargada de acompañar una velada llena de recuerdos, reflexiones y testimonios de los supervivientes de aquel desembarco que dejo más de 4.300 víctimas (muertos, heridos y desaparecidos) en el bando aliado.



Bajo una arcada iluminada con las banderas de las quince naciones representadas en el evento, se fueron sucediendo las intervenciones de los líderes del Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y Francia; así como las de los veteranos y las de los narradores de algunas cartas que soldados y civiles enviaron en ese momento.

En su 2° día en Reino Unido, @POTUS y la primera ministra @theresa_may tuvieron una rueda de prensa.



"Melania y yo nos sentimos honrados de regresar a Londres mientras nuestras naciones conmemoran el 75 aniversario del Día D y la Segunda Guerra Mundial" pic.twitter.com/oWES7g3ZIG — USA en Español (@USAenEspanol) 5 de junio de 2019

A dos días de dejar su cargo como primera ministra del Reino Unido, la conservadora Theresa May, subió al escenario y leyó la postal que el capitán Norman Skinner, del Cuerpo de Servicio del Ejército Real, llevaba en su bolsillo cuando aterrizó en 'Sword Beach' (Francia) el 6 de junio de 1994.



"Aunque daría cualquier cosa por volver con vosotras -en alusión a su esposa y sus dos hijas-, todavía no quiero retirarme del trabajo que tenemos que hacer aquí", citó May sobre el texto que Skinner escribió a su mujer cuatro días antes de morir.



Por su lado, Trump dijo en el discurso de apertura al evento que él y su esposa Melania se sentían "honrados de regresar a Londres mientras nuestras naciones conmemoran el 75 aniversario del Día D y la Segunda Guerra Mundial".

La decisión de invadir Normandía tras la batalla -del 6 junio al 25 agosto de 1944- fue uno de los proyectos más arriesgados que emprendieron los aliados y, aunque el desembarco estaba programado para el 5 de junio, la ofensiva militar tuvo que posponerse 24 horas para contar con las mejores condiciones climáticas.



Al final del Día D, los aliados establecieron un punto de apoyo en Francia y, en once meses, la Alemania nazi fue derrotada, haciendo que la vida y el servicio de los más de 75.000 británicos, canadienses y demás tropas de la Commonwealth, junto a las fuerzas estadounidenses y las de la resistencia francesa merecieran la pena.

Varios soldados participan en una ceremonia de conmemoración por el 75º aniversario del desembarco de Normandía en Portsmouth, Reino Unido, este miércoles. Foto: Andy Rain / Efe

El homenaje a todos los hombres y mujeres que hicieron historia hace más de siete décadas durante la Segunda Guerra Mundial culminó con un desfile aéreo de aviones antiguos y nuevos que tiñeron el cielo de los colores azul, blanco y rojo y sirvió además para poner de manifiesto la importancia de las alianzas para asegurar en el presente y en el futuro, la seguridad y libertad que se garantizó en el pasado.



Efe