El escándalo que tiene a Boris Johnson contra las cuerdas

Pese a que el Reino Unido es el segundo país del mundo con más muertes por el coronavirus, con 37.000 muertos confirmados -46.0000 sumando los casos sospechosos-, desde hace cinco días los medios británicos solo hablan del polémico Dominic Cummings.



El importante asesor de Boris Johnson habría violado la cuarentena en un viaje de más de 400 kilómetros, mientras la población tiene restringidos los movimientos a lo largo del país. Las denuncias tienen en jaque al Ejecutivo de Johnson, que le ha dado su apoyo a Cummings.



Abecé para entender la polémica que se ha desatado en el Reino Unido.



(Lea también: Lo de Venezuela y el coronavirus es ‘una bomba de tiempo’)

¿Quién es Dominic Cummings?

Cummings fue el cerebro de la campaña por el Brexit en el referéndum de 2016 y fue nombrado "asesor especial" del primer ministro en cuanto este llegó a Downing Street.



(Le puede interesar: Contagiados con coronavirus no infectarían después de 11 días: estudio)

¿De qué se acusa a Cummings?

Según los medios británicos, Cummings realizó varios desplazamientos en coche en pleno confinamiento.



A finales de marzo condujo más de 400 km, desde Londres a Durham, en el noreste de Inglaterra, con su esposa y su hijo de cuatro años.



(Lea también: Bebé murió luego de tomar sangre de tortuga contra el coronavirus)



Después, en abril, se lo vio el día del cumpleaños de su mujer en los turísticos alrededores de un castillo medieval situado a 50 km de Durham.



Todo esto no se supo hasta el pasado viernes y entonces saltó el escándalo. Los desplazamientos estaban prohibidos en aquel momento y los británicos siguen sin estar autorizados a visitar a la familia.

Dominic Cummings, asesor especial del Ejecutivo de Boris Johhson. Foto: EFE

¿Qué dice Cummings sobre estos viajes?

Cummings explicó el lunes que, temiendo estar infectado del covid-19, se instaló con su familia en la casa de sus padres porque buscaba a alguien para cuidar de su hijo.



El asesor no se arrepintió ni pidió disculpas y afirmó que no había considerado dimitir, a pesar de la multitud de llamamientos para hacerlo incluso en el seno de la mayoría conservadora.

¿Qué ha dicho Johnson al respecto?

Johnson le dio su respaldo personal a Cummings. El domingo dijo lamentar la "confusión" y la "rabia" que agitaron al país durante tres días en los que no se habló de otra cosa.



"El primer ministro considera que Dominic Cummings actuó con responsabilidad e integridad", insistió el martes su portavoz.



También, otros miembros del Ejecutivo han salido en su defensa. Po ejemplo, el ministro de Salud, Matt Hancock, reiteró que la postura del Gobierno es que Cummings actuó "dentro de las normas".



El ministro del Gabinete, Michael Gove, número dos del gobierno, también acudió al rescate de Cummings, al que describió como un "hombre de honor e integridad". "Creo que la mayoría de la gente entenderá que estaba bajo presión y quería poner la salud de su esposa e hijo en primer lugar", dijo a la BBC.

¿Todos los conservadores lo han apoyado?

No, de hecho, el secretario de Estado para Escocia, Douglas Ross, renunció a su cargo tras afirmar que las explicaciones de Cummings sobre la situación le generan muchos problemas.



"Los habitantes de mi circunscripción no han podido despedirse de sus seres queridos, las familias no han podido llorar juntas, la gente no ha podido visitar a sus seres queridos enfermos porque estaban siguiendo las recomendaciones del gobierno", afirmó Ross en su carta. "No puedo, de buena fe, decirles que estaban todos equivocados y que un consejero del gobierno tenía razón", agregó.

Graffiti que ridiculiza al asesor especial Dominic Cummings. Foto: AFP

¿Por qué el hecho causa tanta polémica?

Según Tim Bale, politólogo de la Queen Mary University de Londres, el peligro es que esto refuerce una preocupación de larga data entre los votantes británicos de que el Partido Conservador se preocupa más por sus amigos ricos que por la gente común".

¿Y cómo le afecta esto al gobierno del primer ministro?

El escándalo es un golpe para la popularidad de Johnson y la de su partido. Según una encuesta del instituto YouGov para el periódico The Times, la ventaja de los conservadores sobre el laborismo se redujo nueve puntos en solo una semana.



El sondeo sitúa a la formación de Johnson en un 44 por ciento de aceptación, cuatro puntos menos en los últimos siete días, y al Partido Laborista en 38 por ciento, cinco puntos más.

El índice de aprobación de Johnson cayó en picado del 19 por ciento a -1 por cinto en sólo unos día. FACEBOOK

TWITTER

El último líder conservador que vio desplomarse así su ventaja fue David Cameron durante la campaña para las legislativas de 2010.



Además, otra encuesta del periódico Daily Mail mostró que el índice de aprobación de Johnson cayó en picado del 19 por ciento a -1 por cinto en sólo unos días.

¿Hay probabilidades reales de que despidan a Cummings?

Para Bale no hay posibilidad de que Cummings acabe expulsado del gobierno, dada su influencia en la toma de decisiones por Johnson.



"Su papel cubre gran cantidad de cuestiones, pero las más evidentes son la estrategia y la comunicación", puntos claves para el ejecutivo británico.



AFP